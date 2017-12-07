«Зенит» победил «Реал Сосьедад» и вышел в 1/16 финала ЛЕ с первого места в группе

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В составе хозяев отличился Виллан Жозе (58-я минута). У «Зенита» голы забили Александр Ерохин (35), Бранислав Иванович (64) и Леандро Паредес (85).

В другом матче группы L норвежский «Русенборг» и македонский «Вардар» сыграли вничью со счетом 1:1.

«Зенит» набрал 16 очков по итогам шести матчей и занял первое место в группе L. «Реал Сосьедад» финишировал на второй строчке с 12 баллами. Третье место занял «Русенборг» (5), четвертое — «Вардар» (1). «Зенит» будет посеян при жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы.

Ранее в плей-офф Лиги Европы вышли московские «Спартак» и ЦСКА, занявшие третьи места в группах Лиги чемпионов. Также в плей-офф пробился московский «Локомотив», который в четверг победил чешский «Фастав» (2:0) в заключительном матче группы F Лиги Европы.