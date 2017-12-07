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01:21 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» победил «Реал Сосьедад» и вышел в 1/16 финала ЛЕ с первого места в группе

САН-СЕБАСТЬЯН /Испания/, 8 декабря. Российский клуб «Зенит» победил испанский «Реал Сосьедад» со счетом 3:1 в гостевом матче заключительного тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

Источник: Reuters

В составе хозяев отличился Виллан Жозе (58-я минута). У «Зенита» голы забили Александр Ерохин (35), Бранислав Иванович (64) и Леандро Паредес (85).

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче группы L норвежский «Русенборг» и македонский «Вардар» сыграли вничью со счетом 1:1.

«Зенит» набрал 16 очков по итогам шести матчей и занял первое место в группе L. «Реал Сосьедад» финишировал на второй строчке с 12 баллами. Третье место занял «Русенборг» (5), четвертое — «Вардар» (1). «Зенит» будет посеян при жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы.

Ранее в плей-офф Лиги Европы вышли московские «Спартак» и ЦСКА, занявшие третьи места в группах Лиги чемпионов. Также в плей-офф пробился московский «Локомотив», который в четверг победил чешский «Фастав» (2:0) в заключительном матче группы F Лиги Европы.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет 11 декабря в швейцарском Ньоне.

Реал Сосьедад 1:3
Первый тайм: 0:1
Зенит
7.12.2017, 23:05 Групповой турнир: Группа L Anoeta
Главные тренеры
Эусебио Сакристан Роберто Манчини
Голы
58′ да Силва Виллиан Жозе (А. Янузай) 12
21 Александр Ерохин 35′
60 Бранислав Иванович (Д. Кузяев) 64′
5 Леандро Паредес (А. Кокорин) 85′
Составы
Херонимо Рульи 1
Альваро Одриосола 19
Диего Льоренте 3
Иньиго Мартинес 6
Асьер Андонехи Ильярраменди 4
Аргарате Хаби Прието (к) 10
Аднан Янузай 8
да Силва Виллиан Жозе 12
61′ Кевин Родригес 20
Альберто де ла Белья 24
68′ Давид Сурутуса 17
77′ Серхио Каналес 16
58′ Микель Ойярсабаль 18
Хуан Мигель Хуанми 7
1 Юрий Лодыгин
4 Доменико Кришито (к)
23 Миха Мевля
60 Бранислав Иванович
21 Александр Ерохин 76′
10 Эмилиано Ариэль Ригони
9 Александр Кокорин
8 Матиас Краневиттер 28′
19 Игорь Смольников 62′
18 Юрий Жирков
16 Кристиан Нобоа 62′
14 Далер Кузяев
7 Дмитрий Полоз 76′
5 Леандро Паредес
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 3
23 Удары (всего) 8
6 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 0
15 Угловые 2
6 Фолы 10
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Лиран Лиани (Израиль)
Боковой судья Давид Битон (Израиль)
Боковой судья Двир Шимон (Израиль)
За воротами Алон Йефет (Израиль)
За воротами Менаше Масиах (Израиль)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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