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02:13 (мск), источник: Sputnik.by

«Арсенал» разгромил БАТЭ в Лиге Европы

МИНСК, 8 дек — Sputnik. Борисовский футбольный клуб БАТЭ с разгромным счетом проиграл лондонскому «Арсеналу» в матче группового раунда Лиги Европы, сообщает Sputnik.

Источник: Reuters

Поединок заключительного группового раунда ЛЕ «Арсенал» — БАТЭ завершился на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне со счетом 5:0 в пользу хозяев поля. В составе «канониров» отличились Матье Дебюши (11-я минута), Тео Уолкотт (37), Джек Уилшир (43), Оливье Жиру (64 с пенальти) и Мохамед Эль-Ненни (74). Еще один гол в ворота голкипера БАТЭ Дениса Щербицкого влетел от ноги защитника «желто-синих» Дениса Полякова (51).

В параллельном матче в группе Н в Белграде «Црвена Звезда» принимала в гостях немецкий «Кельн». Игра завершилась победой сербов со счетом 1:0. Викторию хозяевам принес Славолюб Срнич (22).

Таким образом, положение команд в квартете Н после шести туров следующее:

«Арсенал» — 13 очков
«Црвена Звезда» — 9
«Кельн» — 6
БАТЭ — 5.

В плей-офф Лиги Европы вышли «Арсенал» и «Црвена Звезда». Борисовчане, занявшие последнее место, в очередной раз остаются без еврокубковой весны. В последний раз БАТЭ выходил в 1/16 финала ЛЕ в сезоне-2012/13.

Арсенал 6:0
Первый тайм: 3:0
БАТЭ
7.12.2017, 23:05 Групповой турнир: Группа H Emirates Stadium
Главные тренеры
Арсен Венгер Александр Ермакович
Голы
11′ Матье Дебюши 2
37′ Тео Уолкотт 14
43′ Джек Уилшир (Т. Уолкотт) 10
51′ Денис Поляков 33
64′ Оливье Жиру 12
74′ Мохамед Эль-Ненни (Дж. Уилшир) 35
Составы
Давид Оспина 13
Матье Дебюши 2
Роб Холдинг 16
Калум Чемберс 21
Джек Уилшир 10
Эйнсли Мэйтланд-Найлс 30
Франсис Кокелен 34
Оливье Жиру 12
77′ Мохамед Эль-Ненни 35
Джозеф Уиллок 69
71′ Тео Уолкотт (к) 14
Рейс Нелсон 61
77′ Дэнни Уэлбек 23
Эдвард Нкетиа 62
48 Денис Щербицкий
19 Неманья Милунович
33 Денис Поляков
42 Максим Володько 17′
7 Евгений Березкин
17 Алексей Риос
21 Станислав Драгун
62 Михаил Гордейчук
10 Мирко Иванич 76′
5 Евгений Яблонский
22 Игорь Стасевич 69′
24 Яссе Туоминен
20 Виталий Родионов (к) 56′
13 Николай Сигневич
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 12
10 Удары в створ 2
7 Угловые 2
8 Фолы 9
2 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Роберт Шергенхофер (Австрия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
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