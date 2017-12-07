«Арсенал» разгромил БАТЭ в Лиге Европы

Источник: Reuters

Поединок заключительного группового раунда ЛЕ «Арсенал» — БАТЭ завершился на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне со счетом 5:0 в пользу хозяев поля. В составе «канониров» отличились Матье Дебюши (11-я минута), Тео Уолкотт (37), Джек Уилшир (43), Оливье Жиру (64 с пенальти) и Мохамед Эль-Ненни (74). Еще один гол в ворота голкипера БАТЭ Дениса Щербицкого влетел от ноги защитника «желто-синих» Дениса Полякова (51).

В параллельном матче в группе Н в Белграде «Црвена Звезда» принимала в гостях немецкий «Кельн». Игра завершилась победой сербов со счетом 1:0. Викторию хозяевам принес Славолюб Срнич (22).

Таким образом, положение команд в квартете Н после шести туров следующее:

«Арсенал» — 13 очков

«Црвена Звезда» — 9

«Кельн» — 6

БАТЭ — 5.