Алексей Миранчук: «Локомотив» смог сдержать натиск «Фастава» и победить

Источник: ИТАР-ТАСС

В четверг «Локомотив» обыграл «Фастав» со счетом 2:0 и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе.

«Соперник в первом тайме прессинговал нас, играл жестко, было тяжело, важно было выдержать этот натиск. Мы понимали, что во втором тайме с их стороны будет не так много прессинга. Главное, что все вместе дотерпели и добились результата», — отметил Миранчук.

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет 11 декабря. «Посмотрим, кто выпадет на жеребьевке, а уж потом будем радоваться или плакать», — сказал Миранчук.