Алексей Миранчук: «Локомотив» смог сдержать натиск «Фастава» и победить

В четверг «Локомотив» обыграл «Фастав» со счетом 2:0 и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе.
«Соперник в первом тайме прессинговал нас, играл жестко, было тяжело, важно было выдержать этот натиск. Мы понимали, что во втором тайме с их стороны будет не так много прессинга. Главное, что все вместе дотерпели и добились результата», — отметил Миранчук.
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет 11 декабря. «Посмотрим, кто выпадет на жеребьевке, а уж потом будем радоваться или плакать», — сказал Миранчук.
«Смена позиций в атаке между мной, братом [Антоном Миранчуком], Фарфаном и Фернандешем? Безусловно, это установка тренера [Юрия Семина], он просит нас меняться позициями в атаке, чтобы были наполнены зоны. В перерыве все было обычно, тренер сказал добавить во втором тайме, разговора на повышенных тонах не было», — заключил футболист.