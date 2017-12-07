Фернандеш: «Локомотиву» без разницы, с кем играть в 1/16 финала Лиги Европы

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Путин переиграл МОК
Холодный климат грозит раком
5-месячный ребенок стал знаменитостью благодаря своей прическе
Британские СМИ рассказали про «самый советский» Калининград
Дочь Кадырова открыла в Чечне магазин эротического женского белья
Текущие события
Футбол. Еврокубки
7.12
Хапоэль Беэр-Шева0
Виктория Пл2
Футбол. Еврокубки
7.12
Стяуа1
Лугано2
Футбол. Еврокубки
7.12
Црвена Звезда1
Кельн0
Футбол. Еврокубки
7.12
Арсенал6
БАТЭ0
Футбол. Еврокубки
7.12
Марсель0
Зальцбург0
Футбол. Еврокубки
7.12
Витория Гимарайнш1
Коньяспор1
Футбол. Еврокубки
7.12
Заря Лг0
Атлетик2
Футбол. Еврокубки
7.12
Герта1
Эстерсунд1
Футбол. Еврокубки
7.12
Зюлте-Варегем3
Лацио2
Футбол. Еврокубки
7.12
Витесс1
Ницца0
Футбол. Еврокубки
7.12
Вардар1
Русенборг1
Футбол. Еврокубки
7.12
Реал Сосьедад1
Зенит3
Футбол. Еврокубки
7.12
Вильярреал0
Маккаби Тель-Авив1
Футбол. Еврокубки
7.12
Славия Пр0
Астана1
Футбол. Еврокубки
7.12
Динамо К4
Партизан1
Футбол. Еврокубки
7.12
Янг Бойз2
Скендербеу1
Футбол. Еврокубки
7.12
Хоффенхайм1
Лудогорец1
Футбол. Еврокубки
7.12
Истанбул ББ2
Брага1
Футбол. Еврокубки
7.12
Аустрия В0
АЕК0
Футбол. Еврокубки
7.12
Риека2
Милан0
Футбол. Еврокубки
7.12
Аталанта1
Лион0
Футбол. Еврокубки
7.12
Аполлон0
Эвертон3
Футбол. Еврокубки
7.12
Злин0
Локомотив М2
Футбол. Еврокубки
7.12
Копенгаген2
Шериф0
Все события
Эксперт: Путин переиграл МОК
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
Российские спортсмены в статусе OAR: как это будет
«Все предпочитают мочить русских»: мир биатлона — о решении МОК
Екатерина Андреева показала, как поддерживает себя в форме
Джоли и Лоуренс блистали на благотворительном завтраке
Биологи рассказали, как обмануть чувство голода
На лице американца выросли грибы
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен
Названы станции метро с самыми дешевым жильем
Фоторепортажи
12Самые красивые незвездные биатлонистки сезона
8России разрешили выступать на ОИ под нейтральным флагом
00:31 (мск), источник: ТАСС

Фернандеш: «Локомотиву» без разницы, с кем играть в 1/16 финала Лиги Европы

ОЛОМОУЦ /Чехия/, 8 декабря /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Футболистам московского «Локомотива» не принципиально, кто будет соперником команды в 1/16 финала Лиги Европы. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник железнодорожников Мануэл Фернандеш.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Локомотив» на выезде победил чешский «Фастав» со счетом 2:0 и с первого места в группе вышел в 1/16 финала Лиги Европы.

«Локомотиву» без разницы, с кем играть в 1/16 финала Лиги Европы. Мы должны выходить на поле и побеждать. То, что мы вышли в плей-офф уже хорошо, остальное покажет жеребьевка, единственное, хотелось бы интересного европейского гранда, — сказал Фернандеш.

«Что касается игры, то мы старались доминировать на протяжении всего матча. Думаю, что нам это удалось, однако первый тайм был достаточно тяжелым. Во втором тайме, стало больше получаться и мы одержали победу. Особенно хотелось бы поблагодарить болельщиков, которые приехали поддержать нас в Чехии, это было круто», — добавил Фернандеш.

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы пройдет 11 декабря в швейцарском Ньоне.

Злин 0:2
Первый тайм: 0:0
Локомотив М
7.12.2017, 21:00 Групповой турнир: Группа F Andruv
Главные тренеры
Богумил Паник Юрий Семин
Голы
59 Алексей Миранчук 70′
8 Джефферсон Фарфан (Д. Тарасов) 75′
Составы
Зденек Зламал 1
Милош Копечны 23
52′ 57′ Зоран Гаич 18
65′ Йозеф Гнаничек (к) 21
Вукадин Вукадинович 90
Даниэль Хольцер 14
Петр Йирачек 8
90+4′ Ибраим Траоре 12
79′ Роберт Матейов 16
Аднан Джафич 11
45+2′ 65′ Петр Гронек 5
Томаш Яничек 13
72′ Дам Диоп 7
Убонг Экпай 28
77 Антон Коченков
20 Владислав Игнатьев
84 Михаил Лысов
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
59 Алексей Миранчук 90′
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
27 Игорь Денисов (к)
60 Антон Миранчук 59′ 4′
24 Эдер
8 Джефферсон Фарфан 81′
28 Борис Ротенберг
18 Александр Коломейцев 45′
23 Дмитрий Тарасов
Статистика
5 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 5
5 Удары (всего) 10
1 Удары в створ 4
1 Угловые 4
21 Фолы 13
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Мете Калкаван (Турция)
Боковой судья Халил Умут Мелер (Турция)
Боковой судья Арда Кардешлер (Турция)
Боковой судья Джейхун Сесигюзель (Турция)
Боковой судья Эсат Санджактар (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Злин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Селихов попросил прощения у болельщиков "Спартака"
Кто из российских спортсменов точно может поехать на Олимпиаду
Российские спортсмены в статусе OAR: как это будет
«Все предпочитают мочить русских»: мир биатлона — о решении МОК
«Локомотив» вышел в 1/16 Лиги Европы с первого места в группе
ЦСКА разгромил «Спартак», одержав десятую победу подряд в КХЛ
Россия будет в 1-й корзине дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Первые эстафетные гонки сезона пройдут на этапе в Хохфильцене
ЦСКА одержал девятую победу в 11 матчах Евролиги
Новости
Авто
Водители не будут получать «письма счастья» с камер от ГИБДД Правонарушения будут рассматривать специальные ведомства и учреждения, назначенные региональными властями
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Толкалина с дочерью, Старшенбаум и другие: премьера «Вечеринки» Российские звезды оценили картину, снятую российским оператором вместе с режиссером — классиком британского кино
Недвижимость
Земли и здания ушли по дешевке
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
Развивающие игры стали самым популярным подарком на Новый год Хотя расходы на подарки выросли, Дед Мороз и родители не оставят детей без праздничных сюрпризов.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь