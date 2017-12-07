Фернандеш: «Локомотиву» без разницы, с кем играть в 1/16 финала Лиги Европы

Источник: ИТАР-ТАСС

«Локомотив» на выезде победил чешский «Фастав» со счетом 2:0 и с первого места в группе вышел в 1/16 финала Лиги Европы.

«Локомотиву» без разницы, с кем играть в 1/16 финала Лиги Европы. Мы должны выходить на поле и побеждать. То, что мы вышли в плей-офф уже хорошо, остальное покажет жеребьевка, единственное, хотелось бы интересного европейского гранда, — сказал Фернандеш.

«Что касается игры, то мы старались доминировать на протяжении всего матча. Думаю, что нам это удалось, однако первый тайм был достаточно тяжелым. Во втором тайме, стало больше получаться и мы одержали победу. Особенно хотелось бы поблагодарить болельщиков, которые приехали поддержать нас в Чехии, это было круто», — добавил Фернандеш.