Станимир Стоилов: «Астана» продолжит без меня
Своим мнением о прошедшем в Праге столь знаковом для всего казахстанского футбола поединке на послематчевой
Своим мнением о прошедшем в Праге столь знаковом для всего казахстанского футбола поединке на послематчевой
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— Можно ждать, что весеннюю часть еврокубка «Астана» продолжит с Вами? И кого хотели бы в соперники?
— Предложения на сегодня не поступило, — значит, «Астана» продолжит без меня. Насчет будущего соперника не могу сказать ничего.
— Во втором тайме футболисты «Астаны» играли медленнее впереди. Это было Вашей установкой, чтобы потянуть время?
— Были
Сегодня была большая разница по сравнению с тем, как играли против «Вильярреала». Да, во втором тайме опустились назад.
Не знаю, когда еще казахстанский футбол достигнет подобного. Страна долго будет это помнить. За три с половиной года, что я работаю в «Астане», очень выросла и команда, и индивидуально выросли игроки. Вся Европа знает Казахстан по «Астане». Поэтому наши футболисты — герои.
— Если у Вас закончился контракт с «Астаной», приняли бы приглашение «Славии»? Похоже, Ярослав Шилхавы может уйти со своего поста…
— Тренер поставил «Славии» хорошую игру, мне «Славия» нравится. Другое дело — поле, где пришлось играть. Оно мешало и нам, и хозяевам. Это катастрофа. Так нельзя.
— Насколько помогла в этой игре проведенная в Праге подготовка?
— Думаю, очень помогла.
— Надо ли усиливаться «Астане» перед 1/16 финала Лиги Европы? В казахстанском футболе идут перемены, если бы Вам предложили возглавить национальную сборную нашей страны — согласились бы?
— Эту команду мы комплектовали в тяжелой ситуации
Не лезу в дела Федерации, не интересуюсь тем, что делается наверху. Если поступит такое предложение — буду думать, потом скажу свое решение.
|Ярослав Шилгавы
|Станимир Стойлов
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|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|15
|6
|Удары в створ
|5
|10
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Давиде Масса (Италия)