Станимир Стоилов: «Астана» продолжит без меня

— Во-первых, эта команда призвана делать историю — она опять поменяла историю казахстанского футбола. Рад, что сыграли дисциплинированно, во 2 тайме были проблемы, но на таком уровне иного ждать не приходится. Ребята — герои.

— Можно ждать, что весеннюю часть еврокубка «Астана» продолжит с Вами? И кого хотели бы в соперники?

— Предложения на сегодня не поступило, — значит, «Астана» продолжит без меня. Насчет будущего соперника не могу сказать ничего.

— Во втором тайме футболисты «Астаны» играли медленнее впереди. Это было Вашей установкой, чтобы потянуть время?

— Были чуть-чуть такие указания, потому что команда за месяц сыграла только одну игру — это тяжело. Надо было тянуть где-то время.

Сегодня была большая разница по сравнению с тем, как играли против «Вильярреала». Да, во втором тайме опустились назад.

Не знаю, когда еще казахстанский футбол достигнет подобного. Страна долго будет это помнить. За три с половиной года, что я работаю в «Астане», очень выросла и команда, и индивидуально выросли игроки. Вся Европа знает Казахстан по «Астане». Поэтому наши футболисты — герои.

— Если у Вас закончился контракт с «Астаной», приняли бы приглашение «Славии»? Похоже, Ярослав Шилхавы может уйти со своего поста…

— Тренер поставил «Славии» хорошую игру, мне «Славия» нравится. Другое дело — поле, где пришлось играть. Оно мешало и нам, и хозяевам. Это катастрофа. Так нельзя.



— Насколько помогла в этой игре проведенная в Праге подготовка?

— Думаю, очень помогла. Во-первых, мы акклиматизировались: 5 часов разницы — это немало. Во-вторых, футболисты привыкли к такому полю. Кроме того, у нас состоялся дружеский разговор игроков с тренером, где я спросил, хотят они пройти дальше или нет. Очень доволен ребятами — если бы играли так с «Вильярреалом», то давно бы решили задачу выхода из группы. «Славия» — отличная команда, ни разу не проиграла на чужом поле. Это отличное достижение.

— Надо ли усиливаться «Астане» перед 1/16 финала Лиги Европы? В казахстанском футболе идут перемены, если бы Вам предложили возглавить национальную сборную нашей страны — согласились бы?

— Эту команду мы комплектовали в тяжелой ситуации из-за запрета на трансферы. Думаю, эта дружина спокойно, хоть завтра, могла бы начинать и чемпионат страны, и играть в 1/16-й — это не проблема для нее. Усиливаться надо — но нужно думать об этом уже потом.