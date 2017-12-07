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00:40 (мск), источник: Sports.kz

Станимир Стоилов: «Астана» продолжит без меня

Своим мнением о прошедшем в Праге столь знаковом для всего казахстанского футбола поединке на послематчевой пресс-конференции поделился наставник первой казахстанской команды, преодолевшей рубеж группового еврокубкового турнира, Станимир Стоилов.

— Во-первых, эта команда призвана делать историю — она опять поменяла историю казахстанского футбола. Рад, что сыграли дисциплинированно, во 2 тайме были проблемы, но на таком уровне иного ждать не приходится. Ребята — герои.

— Можно ждать, что весеннюю часть еврокубка «Астана» продолжит с Вами? И кого хотели бы в соперники?
— Предложения на сегодня не поступило, — значит, «Астана» продолжит без меня. Насчет будущего соперника не могу сказать ничего.

— Во втором тайме футболисты «Астаны» играли медленнее впереди. Это было Вашей установкой, чтобы потянуть время?
— Были чуть-чуть такие указания, потому что команда за месяц сыграла только одну игру — это тяжело. Надо было тянуть где-то время.

Сегодня была большая разница по сравнению с тем, как играли против «Вильярреала». Да, во втором тайме опустились назад.

Не знаю, когда еще казахстанский футбол достигнет подобного. Страна долго будет это помнить. За три с половиной года, что я работаю в «Астане», очень выросла и команда, и индивидуально выросли игроки. Вся Европа знает Казахстан по «Астане». Поэтому наши футболисты — герои.

— Если у Вас закончился контракт с «Астаной», приняли бы приглашение «Славии»? Похоже, Ярослав Шилхавы может уйти со своего поста…
— Тренер поставил «Славии» хорошую игру, мне «Славия» нравится. Другое дело — поле, где пришлось играть. Оно мешало и нам, и хозяевам. Это катастрофа. Так нельзя.

— Насколько помогла в этой игре проведенная в Праге подготовка?
— Думаю, очень помогла. Во-первых, мы акклиматизировались: 5 часов разницы — это немало. Во-вторых, футболисты привыкли к такому полю. Кроме того, у нас состоялся дружеский разговор игроков с тренером, где я спросил, хотят они пройти дальше или нет. Очень доволен ребятами — если бы играли так с «Вильярреалом», то давно бы решили задачу выхода из группы. «Славия» — отличная команда, ни разу не проиграла на чужом поле. Это отличное достижение.

— Надо ли усиливаться «Астане» перед 1/16 финала Лиги Европы? В казахстанском футболе идут перемены, если бы Вам предложили возглавить национальную сборную нашей страны — согласились бы?
— Эту команду мы комплектовали в тяжелой ситуации из-за запрета на трансферы. Думаю, эта дружина спокойно, хоть завтра, могла бы начинать и чемпионат страны, и играть в 1/16-й — это не проблема для нее. Усиливаться надо — но нужно думать об этом уже потом.

Не лезу в дела Федерации, не интересуюсь тем, что делается наверху. Если поступит такое предложение — буду думать, потом скажу свое решение.

Славия Пр 0:1
Первый тайм: 0:1
Астана
7.12.2017, 21:00 Групповой турнир: Группа A Eden
Главные тренеры
Ярослав Шилгавы Станимир Стойлов
Голы
5 Марин Аничич 38′
Составы
Ян Лаштувка 16
42′ Эдуард Соболь 3
Якуб Югас 4
Мишель Нгаде-Нгаджюи 13
Михал Фридрих 25
Мигел Алвеш Данни 7
88′ Мирослав Стох 17
Томаш Соучек 22
76′ Яромир Змргал 8
Ян Сикора 6
68′ Руслан Ротань 29
Мик ван Бюрен 14
17′ Милан Шкода (к) 21
90+5′ Томаш Нецид 27
1 Ненад Ерич (к) 78′
14 Игорь Шитов 83′
5 Марин Аничич
27 Юрий Логвиненко
77 Дмитрий Шомко
8 Срджан Граховац
18 Иван Маевский
30 Жуниор Кабананга
7 Серикжан Мужиков 84′ 53′
25 Сергей Малый
14 Марин Томасов 68′
45 Роман Муртазаев
23 Патрик Твумаси 90′
10 Джордже Деспотович
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 5
10 Угловые 2
11 Фолы 10
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Давиде Масса (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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