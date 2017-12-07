Семин: «Локомотив» не должен надеяться на удачную жеребьевку в плей-офф Лиги Европы

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В четверг «Локомотив» обыграл на выезде чешский «Фастав» со счетом 2:0 и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе.

«Конечно, хотелось бы нормальный жребий, потому что мощное представительство у турнира в 1/16 финала. Но нужно больше надеяться на себя, чем на удачу извне. Хотим посильнее соперника, ведь там нет слабых команд», — заявил Семин.

«Очень положительные итоги, с первого места выходим из группы, ждем жеребьевки. Самое важное, что вроде бы конец сезона, и я боялся определенной недооценки, веди и ничья нас устраивала. Но игроки молодцы, проявили выдержку, потому что нам было тяжело в первом тайме, они нас прессовали, мы не могли зацепиться, а во втором тайме стало полегче», — отметил специалист.

«Не получалось не потому, что мы не хотели, а игроки соперника не давали, они были компактны и активны, много прессинговали, было давление изначально, мы не могли получить мяч. А в то втором тайме стало больше простора, и это все привело к положительному результату. Мы не только диктуем свои условия на поле, и противоположная команда тоже строит свои планы и воплощает идеи. В первом тайме это сделать сложнее, потому что игроки свежее, а во второй половине появляется больше простора, и мы его используем неплохо», — заключил Семин.

Гостевой матч «Локомотива» посетили более 800 болельщиков российской команды. «Конечно, болельщики помогли, весь сектор был полный. Мы удивились, честно говоря, и ребята их отблагодарили. У футболистов повысился уровень ответственности, когда они увидели столько болельщиков», — сказал тренер.