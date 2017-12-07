Семин: «Локомотив» не должен надеяться на удачную жеребьевку в плей-офф Лиги Европы

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин назвал виноватого в отстранении России от Олимпиады-2018
Биологи рассказали, как обмануть чувство голода
Развивающие игры стали самым популярным подарком на Новый год
Британские СМИ рассказали про «самый советский» Калининград
Как сделать рождественский макияж, украсив только брови (фото)
Текущие события
Футбол. Еврокубки
7.12
Хапоэль Беэр-Шева0
Виктория Пл2
Футбол. Еврокубки
7.12
Стяуа1
Лугано2
Футбол. Еврокубки
7.12
Црвена Звезда1
Кельн0
Футбол. Еврокубки
7.12
Арсенал6
БАТЭ0
Футбол. Еврокубки
7.12
Марсель0
Зальцбург0
Футбол. Еврокубки
7.12
Витория Гимарайнш1
Коньяспор1
Футбол. Еврокубки
7.12
Заря Лг0
Атлетик2
Футбол. Еврокубки
7.12
Герта1
Эстерсунд1
Футбол. Еврокубки
7.12
Зюлте-Варегем3
Лацио2
Футбол. Еврокубки
7.12
Витесс1
Ницца0
Футбол. Еврокубки
7.12
Вардар1
Русенборг1
Футбол. Еврокубки
7.12
Реал Сосьедад1
Зенит3
Футбол. Еврокубки
7.12
Вильярреал0
Маккаби Тель-Авив1
Футбол. Еврокубки
7.12
Славия Пр0
Астана1
Футбол. Еврокубки
7.12
Динамо К4
Партизан1
Футбол. Еврокубки
7.12
Янг Бойз2
Скендербеу1
Футбол. Еврокубки
7.12
Хоффенхайм1
Лудогорец1
Футбол. Еврокубки
7.12
Истанбул ББ2
Брага1
Футбол. Еврокубки
7.12
Аустрия В0
АЕК0
Футбол. Еврокубки
7.12
Риека2
Милан0
Футбол. Еврокубки
7.12
Аталанта1
Лион0
Футбол. Еврокубки
7.12
Аполлон0
Эвертон3
Футбол. Еврокубки
7.12
Злин0
Локомотив М2
Футбол. Еврокубки
7.12
Копенгаген2
Шериф0
Все события
Бах прокомментировал заявление Путина по решению МОК
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
«Локомотив» вышел в 1/16 Лиги Европы с первого места в группе
Иоланда Чен призвала МОК аннулировать все результаты Игр в Сочи
Екатерина Андреева показала, как поддерживает себя в форме
Джоли и Лоуренс блистали на благотворительном завтраке
Холодный климат грозит раком
5 гинекологических болезней, от которых не застрахована ни одна женщина
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен
Названы станции метро с самыми дешевым жильем
Фоторепортажи
12Самые красивые незвездные биатлонистки сезона
8России разрешили выступать на ОИ под нейтральным флагом
00:17 (мск), источник: ТАСС

Семин: «Локомотив» не должен надеяться на удачную жеребьевку в плей-офф Лиги Европы

ОЛОМОУЦ /Чехия/, 7 декабря. /ТАСС/. Футболисты московского «Локомотива» в плей-офф Лиги Европы должны рассчитывать больше на себя, чем на удачные итоги жеребьевки. Об этом журналистам заявил главный тренер московской команды Юрий Семин.

Источник: ИТАР-ТАСС

В четверг «Локомотив» обыграл на выезде чешский «Фастав» со счетом 2:0 и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места в группе.

«Конечно, хотелось бы нормальный жребий, потому что мощное представительство у турнира в 1/16 финала. Но нужно больше надеяться на себя, чем на удачу извне. Хотим посильнее соперника, ведь там нет слабых команд», — заявил Семин.

«Очень положительные итоги, с первого места выходим из группы, ждем жеребьевки. Самое важное, что вроде бы конец сезона, и я боялся определенной недооценки, веди и ничья нас устраивала. Но игроки молодцы, проявили выдержку, потому что нам было тяжело в первом тайме, они нас прессовали, мы не могли зацепиться, а во втором тайме стало полегче», — отметил специалист.

«Не получалось не потому, что мы не хотели, а игроки соперника не давали, они были компактны и активны, много прессинговали, было давление изначально, мы не могли получить мяч. А в то втором тайме стало больше простора, и это все привело к положительному результату. Мы не только диктуем свои условия на поле, и противоположная команда тоже строит свои планы и воплощает идеи. В первом тайме это сделать сложнее, потому что игроки свежее, а во второй половине появляется больше простора, и мы его используем неплохо», — заключил Семин.

Гостевой матч «Локомотива» посетили более 800 болельщиков российской команды. «Конечно, болельщики помогли, весь сектор был полный. Мы удивились, честно говоря, и ребята их отблагодарили. У футболистов повысился уровень ответственности, когда они увидели столько болельщиков», — сказал тренер.

Жеребьевка плей-офф Лиги Европы состоится 11 декабря.

Злин 0:2
Первый тайм: 0:0
Локомотив М
7.12.2017, 21:00 Групповой турнир: Группа F Andruv
Главные тренеры
Богумил Паник Юрий Семин
Голы
59 Алексей Миранчук 70′
8 Джефферсон Фарфан (Д. Тарасов) 75′
Составы
Зденек Зламал 1
Милош Копечны 23
52′ 57′ Зоран Гаич 18
65′ Йозеф Гнаничек (к) 21
Вукадин Вукадинович 90
Даниэль Хольцер 14
Петр Йирачек 8
90+4′ Ибраим Траоре 12
79′ Роберт Матейов 16
Аднан Джафич 11
45+2′ 65′ Петр Гронек 5
Томаш Яничек 13
72′ Дам Диоп 7
Убонг Экпай 28
77 Антон Коченков
20 Владислав Игнатьев
84 Михаил Лысов
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
59 Алексей Миранчук 90′
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
27 Игорь Денисов (к)
60 Антон Миранчук 59′ 4′
24 Эдер
8 Джефферсон Фарфан 81′
28 Борис Ротенберг
18 Александр Коломейцев 45′
23 Дмитрий Тарасов
Статистика
5 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 5
5 Удары (всего) 10
1 Удары в створ 4
1 Угловые 4
21 Фолы 13
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Мете Калкаван (Турция)
Боковой судья Халил Умут Мелер (Турция)
Боковой судья Арда Кардешлер (Турция)
Боковой судья Джейхун Сесигюзель (Турция)
Боковой судья Эсат Санджактар (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Злин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Селихов попросил прощения у болельщиков "Спартака"
Кто из российских спортсменов точно может поехать на Олимпиаду
Российские спортсмены в статусе OAR: как это будет
«Все предпочитают мочить русских»: мир биатлона — о решении МОК
«Локомотив» вышел в 1/16 Лиги Европы с первого места в группе
ЦСКА разгромил «Спартак», одержав десятую победу подряд в КХЛ
Россия будет в 1-й корзине дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Первые эстафетные гонки сезона пройдут на этапе в Хохфильцене
ЦСКА одержал девятую победу в 11 матчах Евролиги
Спорт-Экспресс
Авто
Водители не будут получать «письма счастья» с камер от ГИБДД Правонарушения будут рассматривать специальные ведомства и учреждения, назначенные региональными властями
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Толкалина с дочерью, Старшенбаум и другие: премьера «Вечеринки» Российские звезды оценили картину, снятую российским оператором вместе с режиссером — классиком британского кино
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
Развивающие игры стали самым популярным подарком на Новый год Хотя расходы на подарки выросли, Дед Мороз и родители не оставят детей без праздничных сюрпризов.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь