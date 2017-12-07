Семин: «Локомотив» не должен надеяться на удачную жеребьевку в плей-офф Лиги Европы
ОЛОМОУЦ /Чехия/, 7 декабря. /ТАСС/. Футболисты московского «Локомотива» в
ОЛОМОУЦ /Чехия/, 7 декабря. /ТАСС/. Футболисты московского «Локомотива» в
В четверг «Локомотив» обыграл на выезде чешский «Фастав» со счетом 2:0 и вышел в
«Конечно, хотелось бы нормальный жребий, потому что мощное представительство у турнира в 1/16 финала. Но нужно больше надеяться на себя, чем на удачу извне. Хотим посильнее соперника, ведь там нет слабых команд», — заявил Семин.
«Очень положительные итоги, с первого места выходим из группы, ждем жеребьевки. Самое важное, что вроде бы конец сезона, и я боялся определенной недооценки, веди и ничья нас устраивала. Но игроки молодцы, проявили выдержку, потому что нам было тяжело в первом тайме, они нас прессовали, мы не могли зацепиться, а во втором тайме стало полегче», — отметил специалист.
«Не получалось не потому, что мы не хотели, а игроки соперника не давали, они были компактны и активны, много прессинговали, было давление изначально, мы не могли получить мяч. А в то втором тайме стало больше простора, и это все привело к положительному результату. Мы не только диктуем свои условия на поле, и противоположная команда тоже строит свои планы и воплощает идеи. В первом тайме это сделать сложнее, потому что игроки свежее, а во второй половине появляется больше простора, и мы его используем неплохо», — заключил Семин.
Гостевой матч «Локомотива» посетили более 800 болельщиков российской команды. «Конечно, болельщики помогли, весь сектор был полный. Мы удивились, честно говоря, и ребята их отблагодарили. У футболистов повысился уровень ответственности, когда они увидели столько болельщиков», — сказал тренер.
Жеребьевка
|Злин
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0:2
Первый тайм: 0:0
|Локомотив М
|Богумил Паник
|Юрий Семин
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|5
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|5
|5
|Удары (всего)
|10
|1
|Удары в створ
|4
|1
|Угловые
|4
|21
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Мете Калкаван (Турция)
|Боковой судья
|Халил Умут Мелер (Турция)
|Боковой судья
|Арда Кардешлер (Турция)
|Боковой судья
|Джейхун Сесигюзель (Турция)
|Боковой судья
|Эсат Санджактар (Турция)