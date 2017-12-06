Дмитрий Аленичев: 0:7 — это шок. Просто позорище!

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Путин переиграл МОК
5 гинекологических болезней, от которых не застрахована ни одна женщина
Принц Джордж сыграл в школьном рождественском спектакле
Британские СМИ рассказали про «самый советский» Калининград
Как сделать рождественский макияж, украсив только брови (фото)
Текущие события
Футбол. Еврокубки
перерыв
Хапоэль Беэр-Шева0
Виктория Пл1
Футбол. Еврокубки
перерыв
Стяуа0
Лугано2
Футбол. Еврокубки
перерыв
Црвена Звезда1
Кельн0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Арсенал3
БАТЭ0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Марсель0
Зальцбург0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Витория Гимарайнш0
Коньяспор1
Футбол. Еврокубки
перерыв
Заря Лг0
Атлетик0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Герта0
Эстерсунд0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Зюлте-Варегем1
Лацио0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Витесс0
Ницца0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Вардар1
Русенборг1
Футбол. Еврокубки
перерыв
Реал Сосьедад0
Зенит1
Футбол. Еврокубки
21:00
Вильярреал0
Маккаби Тель-Авив1
Футбол. Еврокубки
21:00
Славия Пр0
Астана1
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо К4
Партизан1
Футбол. Еврокубки
21:00
Янг Бойз2
Скендербеу1
Футбол. Еврокубки
21:00
Хоффенхайм1
Лудогорец1
Футбол. Еврокубки
21:00
Истанбул ББ2
Брага1
Футбол. Еврокубки
21:00
Аустрия В0
АЕК0
Футбол. Еврокубки
21:00
Риека2
Милан0
Футбол. Еврокубки
21:00
Аталанта1
Лион0
Футбол. Еврокубки
21:00
Аполлон0
Эвертон3
Футбол. Еврокубки
21:00
Злин0
Локомотив М2
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген2
Шериф0
Все события
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
СМИ: Пенсионерам выделили дополнительные льготы
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
«Золотой мяч» — 2017: объявлены футболисты, занявшие 21-30 места
Иоланда Чен призвала МОК аннулировать все результаты Игр в Сочи
Как сделать рождественский макияж, украсив только брови (фото)
Дочь Кадырова открыла в Чечне магазин эротического женского белья
Холодный климат грозит раком
5 гинекологических болезней, от которых не застрахована ни одна женщина
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен
Названы станции метро с самыми дешевым жильем
Фоторепортажи
9Первое поражение «ПСЖ» и другие события выходных
23Гол Витинью-Дзагоева не помог ЦСКА в Манчестере
23:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дмитрий Аленичев: 0:7 — это шок. Просто позорище!

В четверг бывший полузащитник и главный тренер «Спартака», который сейчас возглавляет красноярский «Енисей», провел мастер-класс для детей в своей Академии футбола в подмосковном Беляниново. Перед началом занятия он дал интервью «СЭ».

Источник: Спорт-Экспресс

Разговор начался с главной темы дня — разгрома красно-белых в Ливерпуле 0:7.

НЕЛЬЗЯ ТАК, НЕЛЬЗЯ…

— Что это было?

— Никто не ожидал такого. Конечно, предполагал, что «Спартаку» придется нелегко и, скорее всего, команда проиграет. Хотя я и оптимист по жизни, но в любом случае нужно было учитывать, что «Ливерпулю» требовалась победа. Как и «Спартаку». Но то, что произошло, меня шокировало… Не побоюсь таких слов — недопустимо, чтобы «Спартак» уступал с таким счетом, несмотря на грозное имя соперника. Может быть, мои слова слишком критичны, но футболисты должны задуматься о том, что в первую очередь виноваты они. Можно говорить о руководстве, о тренерском штабе, но в первую очередь обязаны покопаться в себе игроки. Именно они — главные действующие лица на поле. Тренеры давали определенную установку, а вот почему люди ее не выполнили…

Может кто-то сочтет это неправильным, но я скажу. Когда «Спартак» побеждает, ребята выкладывают фото из раздевалки в Инстаграм. Ну выложите тогда и после 0:7. Пусть болельщики посмотрят вам в глаза, покажите свое состояние, эмоции. Такого снимка что-то не заметил. Нужно оставаться честным перед самим собой. Когда выигрываешь — ты на коне, но и после поражений надо показываться народу. И самому себе сказать — я виноват! Ну это было просто позорище! Нельзя так, нельзя…

— Каррера на пресс-конференции сказал, что «Спартак» чуть ли ни испугался «Ливерпуль». В чем причина?

— А кого боятся? На такие игры необходимо выходить уверенным в себе. Конечно, не забывая о силе соперника. Не читал Карреру, но, допускаю, что он прав. Кстати, считаю, что в таких матчах слова тренера — не самое главное. Здесь уже играет роль психология футболистов. Вот я выхожу против «Ливерпуля». И понимаю, что предстоит выступить против команды европейского класса. Меня не надо настраивать дополнительно, мне не нужны накачки. Я должен показать себя! Даже не могу найти слов, чтобы описать вчерашнее…

Игроки, правда, как будто испугались. Хотя побеждали «Севилью» 5:1. Ну нельзя так. В «Спартаке» есть футболисты европейского класса, которые хотят уехать за границу. Но то, что они показали… Как при таком результате завтра ты можешь отправиться в Европу? Игрок должен продемонстрировать свой класс не в РФПЛ, а именно в Лиге чемпионов. Не хочу называть пофамильно. Но кто на тебя теперь-то посмотрит?

Конечно, это шок для всей страны. У нас и так с Олимпиадой такое творится, а тут еще «Спартак» добавил…

— Перед матчем много говорили о том, что Промесом интересуется «Ливерпуль». Можно ли сказать, что своей игрой на «Энфилде» Квинси похоронил мечту?

— Не сказал, что похоронил… У каждого футболиста, за исключением Месси и Роналду, бывают черные дни. И Квинси может провести неудачный матч, они у него случались, к сожалению. Конечно, за голландцем следят, знаю об этом. Но то, что Промес не показал свой уровень, не говорит о том, что на нем поставили крест.

Квинси — талантливый парень. Поэтому, пользуясь случаем, хочу пожелать ему продолжать прогрессировать и стать более стабильным. Ему еще есть, к чему стремиться. В чемпионате России он не всегда выступает на своем уровне. Но основной показатель — встречи в Европе. Знаю, что у него есть желание уехать в хороший западный клуб.

ЕСТЬ СОМНЕНИЯ, ЧТО «СПАРТАК» СОБЕРЕТСЯ НА ДЕРБИ

— После такого поражения уход главного тренера в отставку стал бы логичным шагом? И вы в аналогичной ситуации могли бы на него решиться?

— Думаю, что меня бы просто уволили после подобного результата. И я бы согласился с этим полностью, это правильно. Может, руководство сразу после финального свистка отправило бы в отставку, и я бы даже не успел ничего сказать на пресс-конференции.

Но тренеру требуется переварить все, что произошло. Не нужно принимать решения на эмоциях. А так — был бы готов к любому решению.

— Имело ли смысл выйти в пять защитников, учитывая травму Комбарова и силу атаки «Ливерпуля»?

— Могу рассуждать долго, но команду готовит главный тренер. Он видит футболистов каждый день. Исходя из силы соперника, и принимается решение. Поэтому я бы не хотел что-либо рекомендовать, говорить, как поступил бы на месте Карреры.

— По вашим внутренним эмоциям, фиаско в Ливерпуле сравнимо с печально известными 0:1 от АЕК?

— Тогда отключился от всего, даже отрешился от близких, родных. Не скрываю этого. Понимал, что со «Спартаком» у меня на тот момент нет будущего. Но осознавал и то, что после ухода жизнь не закончится: отдохну, приду в себя, побываю на стажировках. Для меня учеба важна и не зазорна. Могу поехать в команду второй или первой лиги, это не проблема.

А после 0:7… Мне жалко болельщиков. Знаю, как они переживают. Поймал себя на мысли — хорошо, что не оказался на этом месте. Да, проиграл АЕК, позор, мне стыдно и до сих пор неудобно перед людьми.

0:7… Мне стало бы очень неловко. В конце концов, «Ливерпуль» — не «Барселона». Недопустимо.

— Есть мнение: «Какая разница, 0:1 или 0:7, в плей-офф не попадали бы при любом поражении». Разделяете эту точку зрения?

— Нет. Понял бы счет 0:3 или 1:3. Но то, что случилось в среду, повторю, невообразимо. Понимаю, что на меня за эти слова польется критика, но от них не откажусь. 0:7 — это не для «Спартака».

— Вернувшись из Англии, ЦСКА и «Спартак» сыграют друг с другом. Оставшегося до воскресенья времени команде Карреры хватит, чтобы прийти в себя?

— В таких матчах и проверяется характер. И коллектив — если он существует. Тренерский штаб должен донести до сознания футболистов, что они натворили на «Энфилде» и что будет дальше. Мне и самому интересно, как «Спартак» отреагирует. И отреагирует ли. В голову-то игрокам влезть не могу. В воскресенье буду далеко, в Америке, но дерби посмотрю.

У меня есть сомнения, что красно-белые соберутся. Понимаю, что будет тяжело. Да и болельщики сейчас негодуют и могут негативно отреагировать на 0:7. Хоть и принимает «Спартак» армейцев дома. Представляю, что сейчас творится в фанатской среде! Но хочется, чтобы на поле вышли 11 мужиков, забыли этот английский кошмар и провели заключительную игру года, как звери. Они просто должны быть злыми и победить ЦСКА! Показав красивый футбол. «Спартак» должен отдать все. Если после того, что случилось в Ливерпуле, команда неудачно проведет и дерби, болельщики этого не простят.

— Чем обусловлены ваши сомнения в том, что красно-белые соберутся?

— Точно не сложным графиком. «Мы не восстановились», — отговорки для слабых, которые все очень любят. Профессиональным футболистом хватит двух суток, чтобы прийти в себя в плане «физики»! В той же Англии проводят по три матча в неделю. И никто ничего не говорит. Профессионалы!

А вот психологически восстановиться сложно. Футболисты читают прессу, соцсети — их ругают. Если у меня сильный характер, то дела нет до критики. Такой скажет: «Забыли. Завтра у меня ЦСКА, выйду и обыграю его». Вот если и после 0:7 — в голове у спартаковцев будут такие мысли, и вправду могут победить в дерби.

У меня в карьере бывали такие тяжелые поражения. Вот с «Кошице», например! Можно было свалить все на Олега Ивановича Романцева. Или на кого-то из партнеров. Но я-то понимал, что сам виноват: два верных мяча не забил. Так себя корил! В общем, в себе надо покопаться.

НА ДЕРБИ ОСТАВИЛ БЫ СЕЛИХОВА

— Прогноз на дерби дать сложно? Особенно, в такой ситуации.

— Конечно. Я вообще не люблю предсказывать, это не мое. Но надеюсь, что спартаковцы, по крайней мере, не проиграют. Вот сейчас сижу, говорю — и переживаю, что там творится в «Спартаке». Да и ЦСКА на таком эмоциональном фоне…

— Селихов в микст-зоне «Энфилд» бросил фразу: «Вратарь у нас был плюшевый». Есть смысл поменять его в воскресенье на Реброва?

— На месте Карреры я бы посоветовался с тренером вратарей. Джанлука Риомми решит. Но не делал бы кардинальных перестановок. Это стало бы ударом для Селихова. Да и для Реброва — в том случае, если проведет неудачный матч.

Конечно, 0:7 для голкипера — это очень чувствительно. Но ведь он не один обороняется — что делали защитники, опорники, все остальные?.. Хотя дерби станет для Селихова важной проверкой.

— Если абстрагироваться от 0:7, «Спартак» стал третьим в группе и прошел в Лигу Европы. Это положительный итог?

— Все этого и ожидали. Будет нечестно, если скажу, что все не сомневались в выходе «Спартака» в плей-офф Лиги чемпионов. Хотелось, конечно, быть выше «Ливерпуля» и «Севильи». Но нужно оценивать вещи реально. Получили то, что заслужили. Это вполне объективная вещь, не надо ее стесняться. И в Лиге Европы есть команды уровнем выше наших.

— Как вам выступление ЦСКА в Лиге чемпионов — с учетом навалившихся травм и дисквалификаций?

— Все то же самое, все объективно. Получилось так, как и предполагали после жеребьевки.

— Каковы теперь перспективы наших клубов в Лиге Европы? «Зенит», например, не скрывает, что хочет замахнуться на трофей.

— И питерцы, и красно-белые должны ставить самые высокие задачи. Это даже не обсуждается. Сейчас цели такими и будут. Я — патриот. Хочу, чтобы «Зенит» выиграл Лигу Европы. Или «Спартак». Да пусть они в финале встретятся! Вот моя мечта! Это сложно, практически невозможно, но к такому должны стремиться наши клубы.

— ЦСКА — «Локомотив» — тоже нормальный финал?

— Почему нет? И в полуфинале чтобы российские команды между собой встретились. Фантастика? Но иногда она становится реальностью.

Ливерпуль 7:0
Первый тайм: 3:0
Спартак М
6.12.2017, 22:45 Зрители: 48779 Групповой турнир: Группа E Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Массимо Каррера
Голы
4′ Филиппе Коутинью 10
15′ Филиппе Коутинью (Роберту Фирмину, М. Салах) 10
19′ Роберту Фирмину 9
47′ Садио Мане (Дж. Милнер, Филиппе Коутинью) 19
50′ Филиппе Коутинью (Дж. Милнер, Роберту Фирмину) 10
76′ Садио Мане (Д. Старридж, М. Салах) 19
86′ Мохамед Салах (Дж. Милнер, Эмре Джан) 11
Составы
Лорис Кариус 1
Джо Гомес 12
Рагнар Клаван 17
Джорджиньо Вайналдум 5
Филиппе Коутинью (к) 10
Мохамед Салах 11
6′ Эмре Джан 23
Садио Мане 19
45′ Альберто Морено 18
Джеймс Милнер 7
60′ Деян Ловрен 6
Трент Александр-Арнольд 66
72′ Роберту Фирмину 9
Дэниэл Старридж 15
57 Александр Селихов
38 Андрей Ещенко
5 Сердар Таски
16 Сальваторе Боккетти
47 Роман Зобнин
8 Денис Глушаков (к)
11 Фернанду 62′
12 де Соуза Луиз Адриану
14 Георгий Джикия 60′ 4′
50 Марио Пашалич
10 Квинси Промес 75′
19 Александр Самедов
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 51′
25 Лоренсо Мельгарехо
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
10 Голевые моменты 1
17 Удары (всего) 13
10 Удары в створ 4
4 Угловые 2
16 Фолы 11
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Шимон Марчиняк (Польша)
Боковой судья Павел Сокольницки (Польша)
Боковой судья Томаш Листкевич (Польша)
За воротами Павел Рачковски (Польша)
За воротами Томаш Мусял (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Сборная России обратилась с письмом к Путину
Российские спортсмены в статусе OAR: как это будет
«Все предпочитают мочить русских»: мир биатлона — о решении МОК
«Локомотив» вышел в 1/16 Лиги Европы с первого места в группе
Иоланда Чен призвала МОК аннулировать все результаты Игр в Сочи
Россия будет в 1-й корзине дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Лодыгин будет защищать ворота «Зенита» в матче с «Реалом Сосьедад»
ЦСКА разгромил «Спартак», одержав десятую победу подряд в КХЛ
Новости
Авто
Водители не будут получать «письма счастья» с камер от ГИБДД Правонарушения будут рассматривать специальные ведомства и учреждения, назначенные региональными властями
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Толкалина с дочерью, Старшенбаум и другие: премьера «Вечеринки» Российские звезды оценили картину, снятую российским оператором вместе с режиссером — классиком британского кино
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Москвичам продлили срок уплаты налога на имущество
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
Развивающие игры стали самым популярным подарком на Новый год Хотя расходы на подарки выросли, Дед Мороз и родители не оставят детей без праздничных сюрпризов.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь