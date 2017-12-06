Дмитрий Аленичев: 0:7 — это шок. Просто позорище!

Источник: Спорт-Экспресс

Разговор начался с главной темы дня — разгрома красно-белых в Ливерпуле 0:7.

НЕЛЬЗЯ ТАК, НЕЛЬЗЯ…

— Что это было?

— Никто не ожидал такого. Конечно, предполагал, что «Спартаку» придется нелегко и, скорее всего, команда проиграет. Хотя я и оптимист по жизни, но в любом случае нужно было учитывать, что «Ливерпулю» требовалась победа. Как и «Спартаку». Но то, что произошло, меня шокировало… Не побоюсь таких слов — недопустимо, чтобы «Спартак» уступал с таким счетом, несмотря на грозное имя соперника. Может быть, мои слова слишком критичны, но футболисты должны задуматься о том, что в первую очередь виноваты они. Можно говорить о руководстве, о тренерском штабе, но в первую очередь обязаны покопаться в себе игроки. Именно они — главные действующие лица на поле. Тренеры давали определенную установку, а вот почему люди ее не выполнили…

Может кто-то сочтет это неправильным, но я скажу. Когда «Спартак» побеждает, ребята выкладывают фото из раздевалки в Инстаграм. Ну выложите тогда и после 0:7. Пусть болельщики посмотрят вам в глаза, покажите свое состояние, эмоции. Такого снимка что-то не заметил. Нужно оставаться честным перед самим собой. Когда выигрываешь — ты на коне, но и после поражений надо показываться народу. И самому себе сказать — я виноват! Ну это было просто позорище! Нельзя так, нельзя…

— Каррера на пресс-конференции сказал, что «Спартак» чуть ли ни испугался «Ливерпуль». В чем причина?

— А кого боятся? На такие игры необходимо выходить уверенным в себе. Конечно, не забывая о силе соперника. Не читал Карреру, но, допускаю, что он прав. Кстати, считаю, что в таких матчах слова тренера — не самое главное. Здесь уже играет роль психология футболистов. Вот я выхожу против «Ливерпуля». И понимаю, что предстоит выступить против команды европейского класса. Меня не надо настраивать дополнительно, мне не нужны накачки. Я должен показать себя! Даже не могу найти слов, чтобы описать вчерашнее…

Игроки, правда, как будто испугались. Хотя побеждали «Севилью» 5:1. Ну нельзя так. В «Спартаке» есть футболисты европейского класса, которые хотят уехать за границу. Но то, что они показали… Как при таком результате завтра ты можешь отправиться в Европу? Игрок должен продемонстрировать свой класс не в РФПЛ, а именно в Лиге чемпионов. Не хочу называть пофамильно. Но кто на тебя теперь-то посмотрит?

Конечно, это шок для всей страны. У нас и так с Олимпиадой такое творится, а тут еще «Спартак» добавил…

— Перед матчем много говорили о том, что Промесом интересуется «Ливерпуль». Можно ли сказать, что своей игрой на «Энфилде» Квинси похоронил мечту?

— Не сказал, что похоронил… У каждого футболиста, за исключением Месси и Роналду, бывают черные дни. И Квинси может провести неудачный матч, они у него случались, к сожалению. Конечно, за голландцем следят, знаю об этом. Но то, что Промес не показал свой уровень, не говорит о том, что на нем поставили крест.

Квинси — талантливый парень. Поэтому, пользуясь случаем, хочу пожелать ему продолжать прогрессировать и стать более стабильным. Ему еще есть, к чему стремиться. В чемпионате России он не всегда выступает на своем уровне. Но основной показатель — встречи в Европе. Знаю, что у него есть желание уехать в хороший западный клуб.

ЕСТЬ СОМНЕНИЯ, ЧТО «СПАРТАК» СОБЕРЕТСЯ НА ДЕРБИ

— После такого поражения уход главного тренера в отставку стал бы логичным шагом? И вы в аналогичной ситуации могли бы на него решиться?

— Думаю, что меня бы просто уволили после подобного результата. И я бы согласился с этим полностью, это правильно. Может, руководство сразу после финального свистка отправило бы в отставку, и я бы даже не успел ничего сказать на пресс-конференции.

Но тренеру требуется переварить все, что произошло. Не нужно принимать решения на эмоциях. А так — был бы готов к любому решению.

— Имело ли смысл выйти в пять защитников, учитывая травму Комбарова и силу атаки «Ливерпуля»?

— Могу рассуждать долго, но команду готовит главный тренер. Он видит футболистов каждый день. Исходя из силы соперника, и принимается решение. Поэтому я бы не хотел что-либо рекомендовать, говорить, как поступил бы на месте Карреры.

— По вашим внутренним эмоциям, фиаско в Ливерпуле сравнимо с печально известными 0:1 от АЕК?

— Тогда отключился от всего, даже отрешился от близких, родных. Не скрываю этого. Понимал, что со «Спартаком» у меня на тот момент нет будущего. Но осознавал и то, что после ухода жизнь не закончится: отдохну, приду в себя, побываю на стажировках. Для меня учеба важна и не зазорна. Могу поехать в команду второй или первой лиги, это не проблема.

А после 0:7… Мне жалко болельщиков. Знаю, как они переживают. Поймал себя на мысли — хорошо, что не оказался на этом месте. Да, проиграл АЕК, позор, мне стыдно и до сих пор неудобно перед людьми.

0:7… Мне стало бы очень неловко. В конце концов, «Ливерпуль» — не «Барселона». Недопустимо.

— Есть мнение: «Какая разница, 0:1 или 0:7, в плей-офф не попадали бы при любом поражении». Разделяете эту точку зрения?

— Нет. Понял бы счет 0:3 или 1:3. Но то, что случилось в среду, повторю, невообразимо. Понимаю, что на меня за эти слова польется критика, но от них не откажусь. 0:7 — это не для «Спартака».

— Вернувшись из Англии, ЦСКА и «Спартак» сыграют друг с другом. Оставшегося до воскресенья времени команде Карреры хватит, чтобы прийти в себя?

— В таких матчах и проверяется характер. И коллектив — если он существует. Тренерский штаб должен донести до сознания футболистов, что они натворили на «Энфилде» и что будет дальше. Мне и самому интересно, как «Спартак» отреагирует. И отреагирует ли. В голову-то игрокам влезть не могу. В воскресенье буду далеко, в Америке, но дерби посмотрю.

У меня есть сомнения, что красно-белые соберутся. Понимаю, что будет тяжело. Да и болельщики сейчас негодуют и могут негативно отреагировать на 0:7. Хоть и принимает «Спартак» армейцев дома. Представляю, что сейчас творится в фанатской среде! Но хочется, чтобы на поле вышли 11 мужиков, забыли этот английский кошмар и провели заключительную игру года, как звери. Они просто должны быть злыми и победить ЦСКА! Показав красивый футбол. «Спартак» должен отдать все. Если после того, что случилось в Ливерпуле, команда неудачно проведет и дерби, болельщики этого не простят.

— Чем обусловлены ваши сомнения в том, что красно-белые соберутся?

— Точно не сложным графиком. «Мы не восстановились», — отговорки для слабых, которые все очень любят. Профессиональным футболистом хватит двух суток, чтобы прийти в себя в плане «физики»! В той же Англии проводят по три матча в неделю. И никто ничего не говорит. Профессионалы!

А вот психологически восстановиться сложно. Футболисты читают прессу, соцсети — их ругают. Если у меня сильный характер, то дела нет до критики. Такой скажет: «Забыли. Завтра у меня ЦСКА, выйду и обыграю его». Вот если и после 0:7 — в голове у спартаковцев будут такие мысли, и вправду могут победить в дерби.

У меня в карьере бывали такие тяжелые поражения. Вот с «Кошице», например! Можно было свалить все на Олега Ивановича Романцева. Или на кого-то из партнеров. Но я-то понимал, что сам виноват: два верных мяча не забил. Так себя корил! В общем, в себе надо покопаться.

НА ДЕРБИ ОСТАВИЛ БЫ СЕЛИХОВА

— Прогноз на дерби дать сложно? Особенно, в такой ситуации.

— Конечно. Я вообще не люблю предсказывать, это не мое. Но надеюсь, что спартаковцы, по крайней мере, не проиграют. Вот сейчас сижу, говорю — и переживаю, что там творится в «Спартаке». Да и ЦСКА на таком эмоциональном фоне…

— Селихов в микст-зоне «Энфилд» бросил фразу: «Вратарь у нас был плюшевый». Есть смысл поменять его в воскресенье на Реброва?

— На месте Карреры я бы посоветовался с тренером вратарей. Джанлука Риомми решит. Но не делал бы кардинальных перестановок. Это стало бы ударом для Селихова. Да и для Реброва — в том случае, если проведет неудачный матч.

Конечно, 0:7 для голкипера — это очень чувствительно. Но ведь он не один обороняется — что делали защитники, опорники, все остальные?.. Хотя дерби станет для Селихова важной проверкой.

— Если абстрагироваться от 0:7, «Спартак» стал третьим в группе и прошел в Лигу Европы. Это положительный итог?

— Все этого и ожидали. Будет нечестно, если скажу, что все не сомневались в выходе «Спартака» в плей-офф Лиги чемпионов. Хотелось, конечно, быть выше «Ливерпуля» и «Севильи». Но нужно оценивать вещи реально. Получили то, что заслужили. Это вполне объективная вещь, не надо ее стесняться. И в Лиге Европы есть команды уровнем выше наших.

— Как вам выступление ЦСКА в Лиге чемпионов — с учетом навалившихся травм и дисквалификаций?

— Все то же самое, все объективно. Получилось так, как и предполагали после жеребьевки.

— Каковы теперь перспективы наших клубов в Лиге Европы? «Зенит», например, не скрывает, что хочет замахнуться на трофей.

— И питерцы, и красно-белые должны ставить самые высокие задачи. Это даже не обсуждается. Сейчас цели такими и будут. Я — патриот. Хочу, чтобы «Зенит» выиграл Лигу Европы. Или «Спартак». Да пусть они в финале встретятся! Вот моя мечта! Это сложно, практически невозможно, но к такому должны стремиться наши клубы.

— ЦСКА — «Локомотив» — тоже нормальный финал?