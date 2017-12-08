«Астана», «Лудогорец» и АЕК пробились в плей-офф Лиги Европы
МОСКВА, 7 дек —
МОСКВА, 7 дек —
«Астана» в шестом туре группового этапа турнира победила в гостях пражскую «Славию» в матче группы А — 1:0, единственный гол на 38-й минуте забил Марин Аничич. В параллельном матче группы испанский «Вильярреал» уступил на своем поле «Маккаби» из
«Вильярреал» набрал 11 очков и занял первое место в группе, «Астана» (10) стала второй. Таким образом, испанская и казахстанская команды сыграют в
«Лудогорец» в гостях разошелся миром с немецким «Хоффенхаймом» в гостевом матче группы С — 1:1, турецкий «Истанбул ББ» на своем поле победил португальскую «Брагу» — 2:1.
АЕК в матче группы D на чужом поле сыграл вничью 0:0 с венской «Аустрией», хорватская «Риека» дома взяла верх над итальянским «Миланом» — 2:0.
Результаты других матчей дня:
Группа B
«Динамо» (Киев, Украина) — «Партизан» (Сербия) — 4:1,
«Янг Бойз» (Швейцария) — «Скендербеу» (Албания) — 2:1.
Группа Е
«Аталанта» (Италия) — «Лион» (Франция) — 1:0,
«Аполлон» (Кипр) — «Эвертон» (Англия) — 0:3.