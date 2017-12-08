«Астана», «Лудогорец» и АЕК пробились в плей-офф Лиги Европы

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«Астана» в шестом туре группового этапа турнира победила в гостях пражскую «Славию» в матче группы А — 1:0, единственный гол на 38-й минуте забил Марин Аничич. В параллельном матче группы испанский «Вильярреал» уступил на своем поле «Маккаби» из Тель-Авива — 0:1.

«Вильярреал» набрал 11 очков и занял первое место в группе, «Астана» (10) стала второй. Таким образом, испанская и казахстанская команды сыграют в плей-офф Лиги Европы. «Славия» (8) и «Маккаби» (4) завершили борьбу в турнире.

«Лудогорец» в гостях разошелся миром с немецким «Хоффенхаймом» в гостевом матче группы С — 1:1, турецкий «Истанбул ББ» на своем поле победил португальскую «Брагу» — 2:1.

Итоговое положение команд: «Брага» — 10 очков, «Лудогорец» — 9, «Истанбул ББ» — 8, «Хоффенхайм» — 5.

АЕК в матче группы D на чужом поле сыграл вничью 0:0 с венской «Аустрией», хорватская «Риека» дома взяла верх над итальянским «Миланом» — 2:0.

Итоговое положение команд: «Милан» — 11 очков, АЕК — 8, «Риека» — 7, «Аустрия» — 5.

Результаты других матчей дня:

Группа B

«Динамо» (Киев, Украина) — «Партизан» (Сербия) — 4:1,

«Янг Бойз» (Швейцария) — «Скендербеу» (Албания) — 2:1.

Итоговое положение команд: «Динамо» — 13 очков, «Партизан» — 8, «Янг Бойз» — 6, «Скендербеу» — 5.

Группа Е

«Аталанта» (Италия) — «Лион» (Франция) — 1:0,

«Аполлон» (Кипр) — «Эвертон» (Англия) — 0:3.