Геркус: «Локомотив» выполнил задачу, выйдя с первого места в плей-офф Лиги Европы

«Игра хорошо закончилась, это самое главное. Вышли из группы, еще и с первого места, задача выполнена, ребята молодцы. Вообще слабых соперников не бывает, но пока получим чуть более слабого соперника, а серьезные будут дальше. Довольны, осталась очень важная одна игра, после чего можно будет отдохнуть», — сказал Геркус.