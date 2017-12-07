Геркус: «Локомотив» выполнил задачу, выйдя с первого места в плей-офф Лиги Европы

«Локомотив» на выезде победил чешский «Фастав» со счетом 2:0 и с первого места в группе вышел в 1/16 финала Лиги Европы.
«Игра хорошо закончилась, это самое главное. Вышли из группы, еще и с первого места, задача выполнена, ребята молодцы. Вообще слабых соперников не бывает, но пока получим чуть более слабого соперника, а серьезные будут дальше. Довольны, осталась очень важная одна игра, после чего можно будет отдохнуть», — сказал Геркус.
В 20-м туре чемпионата России «Локомотив» 11 декабря сыграет на выезде против «Тосно» из Ленинградской области. Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет в швейцарском Ньоне 11 декабря.