Сколько заработала «Астана» в этом сезоне после выхода в плей-офф Лиги Европы
Футболисты «Астаны» завершили групповой раунд Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Астаны» завершили групповой раунд Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
В заключительном матче казахстанский клуб в гостях со счетом 1:0 обыграл чешскую «Славию» и вышел в 1/16 финала турнира со второго места в группе А.
Отметим, что «Астана» — первый в истории Казахстана клуб в весенней стадии Лиги Европы и еврокубков вообще.
В Лигу Европы «Астана» попала через квалификацию Лиги чемпионов. За победу во втором раунде казахстанский клуб заработал 320 тысяч евро, а за вылет из раунда
За выход в групповой раунд Лиги Европы «Астана», как и все участники, получила 2,6 миллиона евро. За победу в матчах этой стадии начисляется 360 тысяч евро, а за ничью — 120 тысяч евро. На счету «Астаны» — три победы и одна ничья, что в сумме принесло 1 миллион 200 тысяч евро.
Отметим, что победители групп Лиги Европы получат еще по 600 тысяч евро, а занявшие вторые места — по 300 тысяч. Участники 1/8 финала гарантированно заработают 500 тысяч евро, а победители этой стадии получат еще 750 тысяч.
Таким образом, «Астана» на данный момент уже заработала 8 миллионов 180 тысяч евро.
Общий призовой фонд Лиги Европы в этом сезоне составляет 399,8 миллиона евро. При этом один клуб в турнире может заработать максимум 15,71 миллиона евро за спортивные результаты. Все участники турнира также получают процент от маркетинговых прав, который в основном складывается от
|Ярослав Шилгавы
|Станимир Стойлов
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|3
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|18
|Удары (всего)
|15
|6
|Удары в створ
|5
|10
|Угловые
|2
|11
|Фолы
|10
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Давиде Масса (Италия)