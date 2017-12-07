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23:34 (мск), источник: Vesti.kz

Сколько заработала «Астана» в этом сезоне после выхода в плей-офф Лиги Европы

Футболисты «Астаны» завершили групповой раунд Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

В заключительном матче казахстанский клуб в гостях со счетом 1:0 обыграл чешскую «Славию» и вышел в 1/16 финала турнира со второго места в группе А.

Отметим, что «Астана» — первый в истории Казахстана клуб в весенней стадии Лиги Европы и еврокубков вообще.

В Лигу Европы «Астана» попала через квалификацию Лиги чемпионов. За победу во втором раунде казахстанский клуб заработал 320 тысяч евро, а за вылет из раунда плей-офф — 3 миллиона. Также как чемпион страны, не попавший в групповой раунд ЛЧ, «Астана» получила дополнительные 260 тысяч.

За выход в групповой раунд Лиги Европы «Астана», как и все участники, получила 2,6 миллиона евро. За победу в матчах этой стадии начисляется 360 тысяч евро, а за ничью — 120 тысяч евро. На счету «Астаны» — три победы и одна ничья, что в сумме принесло 1 миллион 200 тысяч евро.

Отметим, что победители групп Лиги Европы получат еще по 600 тысяч евро, а занявшие вторые места — по 300 тысяч. Участники 1/8 финала гарантированно заработают 500 тысяч евро, а победители этой стадии получат еще 750 тысяч.

Таким образом, «Астана» на данный момент уже заработала 8 миллионов 180 тысяч евро.

Общий призовой фонд Лиги Европы в этом сезоне составляет 399,8 миллиона евро. При этом один клуб в турнире может заработать максимум 15,71 миллиона евро за спортивные результаты. Все участники турнира также получают процент от маркетинговых прав, который в основном складывается от ТВ-трансляций.

Славия Пр 0:1
Первый тайм: 0:1
Астана
7.12.2017, 21:00 Групповой турнир: Группа A Eden
Главные тренеры
Ярослав Шилгавы Станимир Стойлов
Голы
5 Марин Аничич 38′
Составы
Ян Лаштувка 16
42′ Эдуард Соболь 3
Якуб Югас 4
Мишель Нгаде-Нгаджюи 13
Михал Фридрих 25
Мигел Алвеш Данни 7
88′ Мирослав Стох 17
Томаш Соучек 22
76′ Яромир Змргал 8
Ян Сикора 6
68′ Руслан Ротань 29
Мик ван Бюрен 14
17′ Милан Шкода (к) 21
90+5′ Томаш Нецид 27
1 Ненад Ерич (к) 78′
14 Игорь Шитов 83′
5 Марин Аничич
27 Юрий Логвиненко
77 Дмитрий Шомко
8 Срджан Граховац
18 Иван Маевский
30 Жуниор Кабананга
7 Серикжан Мужиков 84′ 53′
25 Сергей Малый
14 Марин Томасов 68′
45 Роман Муртазаев
23 Патрик Твумаси 90′
10 Джордже Деспотович
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 5
10 Угловые 2
11 Фолы 10
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Давиде Масса (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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