Сколько заработала «Астана» в этом сезоне после выхода в плей-офф Лиги Европы

В заключительном матче казахстанский клуб в гостях со счетом 1:0 обыграл чешскую «Славию» и вышел в 1/16 финала турнира со второго места в группе А.

Отметим, что «Астана» — первый в истории Казахстана клуб в весенней стадии Лиги Европы и еврокубков вообще.

В Лигу Европы «Астана» попала через квалификацию Лиги чемпионов. За победу во втором раунде казахстанский клуб заработал 320 тысяч евро, а за вылет из раунда плей-офф — 3 миллиона. Также как чемпион страны, не попавший в групповой раунд ЛЧ, «Астана» получила дополнительные 260 тысяч.

За выход в групповой раунд Лиги Европы «Астана», как и все участники, получила 2,6 миллиона евро. За победу в матчах этой стадии начисляется 360 тысяч евро, а за ничью — 120 тысяч евро. На счету «Астаны» — три победы и одна ничья, что в сумме принесло 1 миллион 200 тысяч евро.

Отметим, что победители групп Лиги Европы получат еще по 600 тысяч евро, а занявшие вторые места — по 300 тысяч. Участники 1/8 финала гарантированно заработают 500 тысяч евро, а победители этой стадии получат еще 750 тысяч.

Таким образом, «Астана» на данный момент уже заработала 8 миллионов 180 тысяч евро.