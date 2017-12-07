«Локомотив» и в ЛЕ на первом месте: продолжение сказки в сказочном городе

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин назвал виноватого в отстранении России от Олимпиады-2018
5 гинекологических болезней, от которых не застрахована ни одна женщина
Сходство Максима Галкина и его сына Гарри восхитило соцсети
Британские СМИ рассказали про «самый советский» Калининград
Екатерина Андреева показала, как поддерживает себя в форме
Текущие события
Футбол. Еврокубки
перерыв
Хапоэль Беэр-Шева0
Виктория Пл1
Футбол. Еврокубки
перерыв
Стяуа0
Лугано2
Футбол. Еврокубки
перерыв
Црвена Звезда1
Кельн0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Арсенал3
БАТЭ0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Марсель0
Зальцбург0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Витория Гимарайнш0
Коньяспор1
Футбол. Еврокубки
перерыв
Заря Лг0
Атлетик0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Герта0
Эстерсунд0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Зюлте-Варегем1
Лацио0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Витесс0
Ницца0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Вардар1
Русенборг1
Футбол. Еврокубки
перерыв
Реал Сосьедад0
Зенит1
Футбол. Еврокубки
21:00
Вильярреал0
Маккаби Тель-Авив1
Футбол. Еврокубки
21:00
Славия Пр0
Астана1
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо К4
Партизан1
Футбол. Еврокубки
21:00
Янг Бойз2
Скендербеу1
Футбол. Еврокубки
21:00
Хоффенхайм1
Лудогорец1
Футбол. Еврокубки
21:00
Истанбул ББ2
Брага1
Футбол. Еврокубки
21:00
Аустрия В0
АЕК0
Футбол. Еврокубки
21:00
Риека2
Милан0
Футбол. Еврокубки
21:00
Аталанта1
Лион0
Футбол. Еврокубки
21:00
Аполлон0
Эвертон3
Футбол. Еврокубки
21:00
Злин0
Локомотив М2
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген2
Шериф0
Все события
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
СМИ: Пенсионерам выделили дополнительные льготы
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Российские спортсмены в статусе OAR: как это будет
«Все предпочитают мочить русских»: мир биатлона — о решении МОК
Екатерина Андреева показала, как поддерживает себя в форме
Джоли и Лоуренс блистали на благотворительном завтраке
Названа самая пьющая страна Европы
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен
Названы станции метро с самыми дешевым жильем
Фоторепортажи
9Первое поражение «ПСЖ» и другие события выходных
23Гол Витинью-Дзагоева не помог ЦСКА в Манчестере
23:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» и в ЛЕ на первом месте: продолжение сказки в сказочном городе

Репортаж из одного из самых волшебных городов Европы, в которых нашим командам когда-нибудь приходилось играть.

Источник: Чемпионат.com

— Запомни, настоящий футбол в Чехии можно увидеть только в низших лигах, — заверял Ян, колоритный дядька из Злина лет 45, заказывая очередную порцию пива в уютном баре, расположенном прямо в трибуне стадиона «Андрюв». — Ты чувствуешь этот первобытный футбол, когда заходишь на старую трибуну без сидений, спокойно можешь осушить банку-другую, закурить и смотреть, как простые студенты и мужики с заводов гоняют мяч.
Ян знает о чем говорит. В прошлом году «Фастав», за который он болеет всю сознательную жизнь, завоевал первую в истории путёвку в еврокубки, обыграв в финале Кубка Чехии «Опаву», клуб второго дивизиона из Остравы, маленького 60-тысячного городка на самой границе с Польшей.

На матчи второго дивизиона ходит не так много народу — в среднем около 2−3 тысяч человек. Но учитывая, что большинство игр начинается в 10−11 утра, показатель очень даже ничего себе. На ту же «Опаву» приехал большой десант из Остравы — поддержали болельщики остравского «Баника», по утверждениям многих, самые отбитые и безбашенные фанаты в стране, которые регулярно устраивают побоища с намного более многочисленными фирмами столичных «Спарты» и «Славии». Томаш, приятель Яна из Оломоуца, рассказывает, что так напоминающая марсельский «Велодром» гостевая трибуна полностью забивается только когда приезжает группировка из Остравы.

Фанам «Локо» выделили сектор поменьше, который они до отказа забили и, начав распеваться ещё во время предматчевой разминки, обеспечили команде почти черкизовскую атмосферу — кричалки, флаги, даже файеры. Центральные трибуны заполнили болельщики из России и местные. «Локо» активно гнал вперёд десант из более чем 800 человек.

Вообще, «Фастав» вынужден играть свои еврокубковых матчи не в Злине, а не в Оломоуце, так как их стадион не соответствует требованиям УЕФА. Действительно, раздевалки в несколько квадратных метров и обрезанная на половине поля трибуна на солидность никак не претендуют.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но Ян не унывает — для него и других болельщиков из Злина нет большой проблемы в том, чтобы отпроситься с работы пораньше, сесть в машину/автобус и за час добраться до соседнего города. Тем более возможность погулять по сказочному Оломоуцу предоставляется не всякий раз. Этот город как будто во сне выплывает из окутывающего Моравию по утрам декабрьского тумана, сверкает красными черепицами в полдень, а вечером тонет в свете старых фонарей. Он окутывает переплетением маленьких уложенных брусчаткой улиц и заставляет часами праздно бродить по узким лабиринтам и средневековым площадям, отвлекаясь лишь на звук колоколов старинных соборов и стук теряющегося за домами трамвая.

Оломоуц внесен в список исторического наследия ЮНЕСКО. Это та же волшебная Прага, только в уменьшенной копии — более тихая, немноголюдная и уютная.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ты вспоминаешь о футболе и цели поездки только тогда, когда древняя брусчатка выводит тебя к самому стадиону — небольшому, но очень уютному и аутентичному «Андрюшу». Никакого досмотра — банальная демонстрация аккредитации, пара прыжков по ветхому железному лестничному пролету — и ты на трибуне.

Несмотря на крутую поддержку фанатов, «Локо» не особо стремился разрывать немотивированный «Фастав». Более того, хозяева без особых изысков бомбили штрафную Коченкова подачами с флангов и пару раз чуть с не поймали «Локомотив» на контратаках. Будь парни из Злина чуть помастеровитее, Сёмину пришлось бы реагировать гораздо более активно. В первом тайме Юрий Палыч появлялся на кромке лишь время от времени. Так же, как перегорающая лампочка, включалась и потухала команда. Заброс в центр, борьба, прострация… Зацеп на фланге, попытка пройти по центру через пас, прострация. Единственный добротный момент за тайм «Локомотив» создал на исходе получаса игры, когда меняющий фланги Фернандеш выпилил неплохой кросс, а Фарфан промазал по мячу.

Игра отказывалась подавать признаки активной жизни до того момента, пока в параллельном матче «Копенгагена» и «Шерифа» не произойдёт что-то интересное. Но и там было тихо…

… Прямо до первых минут второго тайма, когда датчане пальнули двустволкой по лидеру группы. Примерно в то же время «Локомотив» получил численной преимущество — Гаич агрессивно сыграл локтем, заработал вторую желтую и дал сопернику все козыри на руки. Несмотря на то, что горячие парни из Злина зажигали на трибунах в прямом и переносном смысле, а их команда и вдесятером организовала несколько симпатичных подходов, «Локо» встал на ровные рельсы и спокойно понёсся по прямой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сперва Миранчук помог Гнаничеку затолкать мяч в свои же ворота, а спустя пять минут Фарфан лёгким парашютом поставил точку в матче. О «Копенгагене» и «Шерифе» можно было со спокойной душой забывать.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Локомотив» завершил еврокубковых осень. Продолжение — уже весной. А пока болельщики разбредались по местным кабакам, футболисты в красно-зеленом поздравляли друг друга, благодарили болельщиков и спешили в раздевалку.

«Юрий Палыч, оле оле оле!», — скандировала фанатская трибуна, размахивая огромным флагом с изображением главного тренера, который в очередной раз утвердился в статусе героя.

Хозяева устроили своим футболистам долгую овацию в благодарность за достойную игру в еврокубках. Парень с громкоговорителем громко выражал признание простым парням из родного города, которые этим вечером наверняка заставили скаутов из столицы записать пару фамилий в свой блокнот.

Остальные трибуны опустели очень быстро, за ними рассосался народ и с фанатских. Ещё до начала послематчевой пресс-конференции стало так тихо, что было слышно, как очередной трамвай терялся среди маленьких домов на пути к отбивающему 9 часов вечера старинному собору.

Злин 0:2
Первый тайм: 0:0
Локомотив М
7.12.2017, 21:00 Групповой турнир: Группа F Andruv
Главные тренеры
Богумил Паник Юрий Семин
Голы
59 Алексей Миранчук 70′
8 Джефферсон Фарфан (Д. Тарасов) 75′
Составы
Зденек Зламал 1
Милош Копечны 23
52′ 57′ Зоран Гаич 18
65′ Йозеф Гнаничек (к) 21
Вукадин Вукадинович 90
Даниэль Хольцер 14
Петр Йирачек 8
90+4′ Ибраим Траоре 12
79′ Роберт Матейов 16
Аднан Джафич 11
45+2′ 65′ Петр Гронек 5
Томаш Яничек 13
72′ Дам Диоп 7
Убонг Экпай 28
77 Антон Коченков
20 Владислав Игнатьев
84 Михаил Лысов
5 Неманья Пейчинович
33 Соломон Кверквелия
59 Алексей Миранчук 90′
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
27 Игорь Денисов (к)
60 Антон Миранчук 59′ 4′
24 Эдер
8 Джефферсон Фарфан 81′
28 Борис Ротенберг
18 Александр Коломейцев 45′
23 Дмитрий Тарасов
Статистика
5 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 5
5 Удары (всего) 10
1 Удары в створ 4
1 Угловые 4
21 Фолы 13
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Мете Калкаван (Турция)
Боковой судья Халил Умут Мелер (Турция)
Боковой судья Арда Кардешлер (Турция)
Боковой судья Джейхун Сесигюзель (Турция)
Боковой судья Эсат Санджактар (Турция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Злин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Гамула жестко прошёлся по МОК и предложил спортсменам объединиться
Тихонов: решение МОК — это вина Мутко на 99%, что сбежал Родченков
Российские спортсмены в статусе OAR: как это будет
«Все предпочитают мочить русских»: мир биатлона — о решении МОК
Иоланда Чен призвала МОК аннулировать все результаты Игр в Сочи
Россия будет в 1-й корзине дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Лодыгин будет защищать ворота «Зенита» в матче с «Реалом Сосьедад»
ЦСКА разгромил «Спартак», одержав десятую победу подряд в КХЛ
Новости
Авто
Водители не будут получать «письма счастья» с камер от ГИБДД Правонарушения будут рассматривать специальные ведомства и учреждения, назначенные региональными властями
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Толкалина с дочерью, Старшенбаум и другие: премьера «Вечеринки» Российские звезды оценили картину, снятую российским оператором вместе с режиссером — классиком британского кино
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Москвичам продлили срок уплаты налога на имущество
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
Развивающие игры стали самым популярным подарком на Новый год Хотя расходы на подарки выросли, Дед Мороз и родители не оставят детей без праздничных сюрпризов.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь