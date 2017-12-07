«Астана» победила «Славию» и впервые в истории вышла в плей-офф Лиги Европы

Игра группы А проходила в Праге в ночь с 7 на 8 декабря и завершилась со счетом 1:0 в пользу казахстанского клуба.

Стартовые минуты запомнились сразу двумя эпизодами, в которых игрокам пришлось оказывать помощь. В итоге полузащитник «Астаны» Иван Маевский смог продолжить игру, а вот капитан «Славии» Милан Шкода на 17-й минуте был заменен на другого форварда Томаша Нецида.

Развязка этого матча, как оказалось, случилась в концовке первого тайма. На 38-й минуте после подачи со штрафного мяч уже в пустые ворота в борьбе с соперником внес боснийский защитник «Астаны» Марин Аничич — 1:0. Футболистам и болельщикам казахстанского клуба пришлось поволноваться, так как главный арбитр Давиде Масса из Италии не сразу засчитал гол, а сделал это после совещания с ассистентом.

Второй тайм прошел более опасным на моменты, но «Астана» смогла выдержать. Выше всяких похвал в этот вечер в Праге сыграл капитан и вратарь казахстанского клуба Ненад Эрич, который несколько раз спас своих партнеров.

В итоге «Астана» удержала нужный счет и со второго места отправляется в 1/16 финала Лиги Европы, став первым истории Казахстана клубом в весенней стадии еврокубков.

Своего соперника по 1/16 финала «Астана» узнает 11 декабря. Жеребьевка пройдет в Ньоне и начнется в 18:00 по астанинскому времени. Команды, занявшие вторые места, будут несеянными и узнают оппонента из числа сеянных (заняли первое место в группе или перешли из Лиги чемпионов).