«Астана» победила «Славию» и впервые в истории вышла в плей-офф Лиги Европы

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин назвал виноватого в отстранении России от Олимпиады-2018
Холодный климат грозит раком
Сходство Максима Галкина и его сына Гарри восхитило соцсети
Британские СМИ рассказали про «самый советский» Калининград
Дочь Кадырова открыла в Чечне магазин эротического женского белья
Текущие события
Футбол. Еврокубки
перерыв
Хапоэль Беэр-Шева0
Виктория Пл1
Футбол. Еврокубки
перерыв
Стяуа0
Лугано2
Футбол. Еврокубки
перерыв
Црвена Звезда1
Кельн0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Арсенал3
БАТЭ0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Марсель0
Зальцбург0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Витория Гимарайнш0
Коньяспор1
Футбол. Еврокубки
перерыв
Заря Лг0
Атлетик0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Герта0
Эстерсунд0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Зюлте-Варегем1
Лацио0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Витесс0
Ницца0
Футбол. Еврокубки
перерыв
Вардар1
Русенборг1
Футбол. Еврокубки
перерыв
Реал Сосьедад0
Зенит1
Футбол. Еврокубки
21:00
Вильярреал0
Маккаби Тель-Авив1
Футбол. Еврокубки
21:00
Славия Пр0
Астана1
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо К4
Партизан1
Футбол. Еврокубки
21:00
Янг Бойз2
Скендербеу1
Футбол. Еврокубки
21:00
Хоффенхайм1
Лудогорец1
Футбол. Еврокубки
21:00
Истанбул ББ2
Брага1
Футбол. Еврокубки
21:00
Аустрия В0
АЕК0
Футбол. Еврокубки
21:00
Риека2
Милан0
Футбол. Еврокубки
21:00
Аталанта1
Лион0
Футбол. Еврокубки
21:00
Аполлон0
Эвертон3
Футбол. Еврокубки
21:00
Злин0
Локомотив М2
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген2
Шериф0
Все события
Путин назвал виноватого в отстранении России от Олимпиады-2018
Пенсионерам выделили дополнительные льготы - СМИ
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
Российские спортсмены в статусе OAR: как это будет
«Все предпочитают мочить русских»: мир биатлона — о решении МОК
Как сделать рождественский макияж, украсив только брови (фото)
Дочь Кадырова открыла в Чечне магазин эротического женского белья
Холодный климат грозит раком
5 гинекологических болезней, от которых не застрахована ни одна женщина
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен
Названы станции метро с самыми дешевым жильем
Фоторепортажи
9Первое поражение «ПСЖ» и другие события выходных
23Гол Витинью-Дзагоева не помог ЦСКА в Манчестере
23:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» победила «Славию» и впервые в истории вышла в плей-офф Лиги Европы

Футболисты «Астаны» победили чешскую «Славию» в гостевом матче последнего, шестого, тура группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра группы А проходила в Праге в ночь с 7 на 8 декабря и завершилась со счетом 1:0 в пользу казахстанского клуба.

Стартовые минуты запомнились сразу двумя эпизодами, в которых игрокам пришлось оказывать помощь. В итоге полузащитник «Астаны» Иван Маевский смог продолжить игру, а вот капитан «Славии» Милан Шкода на 17-й минуте был заменен на другого форварда Томаша Нецида.

Развязка этого матча, как оказалось, случилась в концовке первого тайма. На 38-й минуте после подачи со штрафного мяч уже в пустые ворота в борьбе с соперником внес боснийский защитник «Астаны» Марин Аничич — 1:0. Футболистам и болельщикам казахстанского клуба пришлось поволноваться, так как главный арбитр Давиде Масса из Италии не сразу засчитал гол, а сделал это после совещания с ассистентом.

Второй тайм прошел более опасным на моменты, но «Астана» смогла выдержать. Выше всяких похвал в этот вечер в Праге сыграл капитан и вратарь казахстанского клуба Ненад Эрич, который несколько раз спас своих партнеров.

В итоге «Астана» удержала нужный счет и со второго места отправляется в 1/16 финала Лиги Европы, став первым истории Казахстана клубом в весенней стадии еврокубков.

Своего соперника по 1/16 финала «Астана» узнает 11 декабря. Жеребьевка пройдет в Ньоне и начнется в 18:00 по астанинскому времени. Команды, занявшие вторые места, будут несеянными и узнают оппонента из числа сеянных (заняли первое место в группе или перешли из Лиги чемпионов).

Большинство матчей 1/16 финала пройдут 15 и 22 февраля, но точный календарь УЕФА представит в ближайшее время.

Славия Пр 0:1
Первый тайм: 0:1
Астана
7.12.2017, 21:00 Групповой турнир: Группа A Eden
Главные тренеры
Ярослав Шилгавы Станимир Стойлов
Голы
5 Марин Аничич 38′
Составы
Ян Лаштувка 16
42′ Эдуард Соболь 3
Якуб Югас 4
Мишель Нгаде-Нгаджюи 13
Михал Фридрих 25
Мигел Алвеш Данни 7
88′ Мирослав Стох 17
Томаш Соучек 22
76′ Яромир Змргал 8
Ян Сикора 6
68′ Руслан Ротань 29
Мик ван Бюрен 14
17′ Милан Шкода (к) 21
90+5′ Томаш Нецид 27
1 Ненад Ерич (к) 78′
14 Игорь Шитов 83′
5 Марин Аничич
27 Юрий Логвиненко
77 Дмитрий Шомко
8 Срджан Граховац
18 Иван Маевский
30 Жуниор Кабананга
7 Серикжан Мужиков 84′ 53′
25 Сергей Малый
14 Марин Томасов 68′
45 Роман Муртазаев
23 Патрик Твумаси 90′
10 Джордже Деспотович
Статистика
3 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
18 Удары (всего) 15
6 Удары в створ 5
10 Угловые 2
11 Фолы 10
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Давиде Масса (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Славия Пр
НовостиМатчиСоставСтатистика
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Вильярреал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Маккаби Тель-Авив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Суперкубок
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Лидер группы "Астаны" проиграл в последнем туре Лиги Европы
Российские спортсмены в статусе OAR: как это будет
«Все предпочитают мочить русских»: мир биатлона — о решении МОК
«Локомотив» вышел в 1/16 Лиги Европы с первого места в группе
Иоланда Чен призвала МОК аннулировать все результаты Игр в Сочи
Россия будет в 1-й корзине дивизиона B при жеребьевке Лиги наций
Лодыгин будет защищать ворота «Зенита» в матче с «Реалом Сосьедад»
ЦСКА разгромил «Спартак», одержав десятую победу подряд в КХЛ
Новости
Авто
Водители не будут получать «письма счастья» с камер от ГИБДД Правонарушения будут рассматривать специальные ведомства и учреждения, назначенные региональными властями
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Толкалина с дочерью, Старшенбаум и другие: премьера «Вечеринки» Российские звезды оценили картину, снятую российским оператором вместе с режиссером — классиком британского кино
Недвижимость
Земли и здания ушли по дешевке
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
Развивающие игры стали самым популярным подарком на Новый год Хотя расходы на подарки выросли, Дед Мороз и родители не оставят детей без праздничных сюрпризов.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь