«Локомотив» обыграл «Фастав» и вышел в 1/16 финала Лиги Европы
ОЛОМОУЦ /Чехия/, 7 декабря. /ТАСС/. Российский «Локомотив» победил чешский «Фастав» со счетом 2:0 в гостевом матче заключительного тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
ОЛОМОУЦ /Чехия/, 7 декабря. /ТАСС/. Российский «Локомотив» победил чешский «Фастав» со счетом 2:0 в гостевом матче заключительного тура группового этапа футбольной Лиги Европы.
Голы забили Алексей Миранчук (70-я минута) и Джефферсон Фарфан (75). На 57-й минуте защитник «Фастава» Зоран Гайич был удален с поля за вторую желтую карточку. «Локомотив» будет сеянным при жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы.
На матче присутствовало 820 болельщиков «Локомотива», что является рекордом для команды в выездных еврокубковых матчах.
В другом матче группы F датский «Копенгаген» дома победил молдавский «Шериф» (2:0) и также вышел в
Железнодорожники набрали 11 очков по итогам шести матчей и занялипервое место в группе F. Второе место занял «Копенгаген» (9), третье — «Шериф» (9), четвертое — «Фастав» (2).
Ранее в 1/16 финала Лиги Европы вышли московские «Спартак» и ЦСКА, занявшие третьи места в группах Лиги чемпионов. Петербургский «Зенит», который позднее в четверг сыграет на выезде с испанским «Реал Сосьедадом» в матче Лиги Европы, ранее обеспечил себе выход в
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы пройдет 11 декабря в швейцарском Ньоне.
|Злин
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0:2
Первый тайм: 0:0
|Локомотив М
|Богумил Паник
|Юрий Семин
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|5
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|5
|5
|Удары (всего)
|10
|1
|Удары в створ
|4
|1
|Угловые
|4
|21
|Фолы
|13
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Мете Калкаван (Турция)
|Боковой судья
|Халил Умут Мелер (Турция)
|Боковой судья
|Арда Кардешлер (Турция)
|Боковой судья
|Джейхун Сесигюзель (Турция)
|Боковой судья
|Эсат Санджактар (Турция)