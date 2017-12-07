«Локомотив» обыграл «Фастав» и вышел в 1/16 финала Лиги Европы

Источник: РИА "Новости"

Голы забили Алексей Миранчук (70-я минута) и Джефферсон Фарфан (75). На 57-й минуте защитник «Фастава» Зоран Гайич был удален с поля за вторую желтую карточку. «Локомотив» будет сеянным при жеребьевке 1/16 финала Лиги Европы.

На матче присутствовало 820 болельщиков «Локомотива», что является рекордом для команды в выездных еврокубковых матчах.

В другом матче группы F датский «Копенгаген» дома победил молдавский «Шериф» (2:0) и также вышел в плей-офф турнира.

Железнодорожники набрали 11 очков по итогам шести матчей и занялипервое место в группе F. Второе место занял «Копенгаген» (9), третье — «Шериф» (9), четвертое — «Фастав» (2).

Ранее в 1/16 финала Лиги Европы вышли московские «Спартак» и ЦСКА, занявшие третьи места в группах Лиги чемпионов. Петербургский «Зенит», который позднее в четверг сыграет на выезде с испанским «Реал Сосьедадом» в матче Лиги Европы, ранее обеспечил себе выход в плей-офф турнира.