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22:57 (мск), источник: Чемпионат.com

Лодыгин будет защищать ворота «Зенита» в матче с «Реалом Сосьедад»

Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Реалом Сосьедад».

Защищать ворота петербургской команды сегодня будет Юрий Лодыгин. Несмотря на то, что Андрей Лунёв восстановился от травмы и полетел с командой в Испанию, он не попал даже в число запасных.

«Зенит»: Лодыгин, Кришито, Мевля, Иванович, Смольников, Краневиттер, Нобоа, Ерохин, Полоз, Кокорин, Ригони.

Запасные: Кержаков, Маммана, Жирков, Карпов, Паредес, Кузяев, Дриусси.

Начало — в 23:05 мск.

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