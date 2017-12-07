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22:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Капитан «Спартака» U19 может быть дисквалифицирован на 10 матчей

Капитану юношеской команды московского «Спартака» Леониду Миронову грозит дисквалификация по крайней мере на 10 матчей за проявление расизма в матче Юношеской лиги УЕФА с «Ливерпулем» (0:2), сообщает The Guardian.

Источник: РИА "Новости"

Ранее стало известно, что УЕФА открыл дело против российского клуба за проявление расизма со стороны 19-летнего Миронова. Сообщалось, что после окончания игры нападающий «Ливерпуля» Риан Брустер подошёл к судье Мохаммеду Аль-Хакиму и пожаловался, что один из футболистов «Спартака» позволил себе высказывания расистского характера.

В регламенте УЕФА, текст которого приводит британское издание, говорится: «Любое лицо, которое оскорбило человеческое достоинство лица или группы лиц по каким-либо признакам, включая цвет кожи, расу, религию или этническое происхождение, подвергается дисквалификации продолжительностью по крайней мере на 10 матчей или на определённый период времени, или подвергается любым другим соответствующим санкциям».

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