Капитан «Спартака» U19 может быть дисквалифицирован на 10 матчей

Ранее стало известно, что УЕФА открыл дело против российского клуба за проявление расизма со стороны 19-летнего Миронова. Сообщалось, что после окончания игры нападающий «Ливерпуля» Риан Брустер подошёл к судье Мохаммеду Аль-Хакиму и пожаловался, что один из футболистов «Спартака» позволил себе высказывания расистского характера.