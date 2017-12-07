Капитан «Спартака» U19 может быть дисквалифицирован на 10 матчей

Ранее стало известно, что УЕФА открыл дело против российского клуба за проявление расизма со стороны 19-летнего Миронова. Сообщалось, что после окончания игры нападающий «Ливерпуля» Риан Брустер подошёл к судье Мохаммеду Аль-Хакиму и пожаловался, что один из футболистов «Спартака» позволил себе высказывания расистского характера.
В регламенте УЕФА, текст которого приводит британское издание, говорится: «Любое лицо, которое оскорбило человеческое достоинство лица или группы лиц по каким-либо признакам, включая цвет кожи, расу, религию или этническое происхождение, подвергается дисквалификации продолжительностью по крайней мере на 10 матчей или на определённый период времени, или подвергается любым другим соответствующим санкциям».