Прощание с «Монако», «Боруссией» и «Атлетико». Итоги группового раунда ЛЧ
Групповой раунд Лиги чемпионов подошел к концу, подарив зрителям массу ярких впечатлений и удивительных по красоте и накалу матчей.
Групповой раунд Лиги чемпионов подошел к концу, подарив зрителям массу ярких впечатлений и удивительных по красоте и накалу матчей.
«Советский спорт» подводит итоги основного этапа главного клубного турнира Старого Света.
ИСТОРИЧЕСКИЙ «СУХАРЬ» АКИНФЕЕВА
Столичные армейцы с девятью очками заняли в группе А третье место и смогли отобраться только в Лигу Европы, однако совершили серьезный рывок по сравнению с предыдущими еврокубковами кампаниями.
В немалой степени этому успеху поспособствовали две гостевые победы армейцев — в Лиссабоне и Базеле (по 2:1). Интересно, что обе встречи складывались по одинаковому сценарию — хозяева открывали счет, но не могли удержать преимущество во втором тайме, пропуская с разницей в несколько минут. Так, «Бенфика» пострадала от ударов Витиньо (с пенальти на 63-й минуте) и Тимура Жамалетдинова (на 71-й), а ворота «Базеля» поразили Алан Дзагоев (на 65-й) и Понтус Вернблум (на 79-й).
РАЗГРОМ «СЕВИЛЬИ» В МОСКВЕ
Московский «Спартак» также вышел в евровесну через черный ход — с третьего места в групповом раунде Лиги чемпионов. Однако послевкусие от игры
Впрочем, и спартаковцам есть что вспомнить по итогам выступления в ЛЧ — ярчайшим событием, вошедшим в историю «Спартака», стала великолепная по форме и содержанию домашняя победа над «Севильей» со счетом 5:1. Большую часть встречи игра была равной, и даже более того — шла с преимуществом испанцев, имевших не одну возможность поразить ворота соперника. Однако во второй половине встречи хозяева усилиями Лоренсо Мельгарехо вышли вперед, а затем несколько раз поймали соперника в разящих контратаках, доведя счет на табло до крупного, а публику на трибунах — до экстаза.
Жаль, что несмотря усилия подопечных Массимо Карреры, эта победа так и осталась для них единственной за весь турнир.
ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ «ПСЖ»
Руководство супергранда чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» не для того вкладывает баснословные средства в клуб, чтобы довольствоваться «жалкими подачками» вроде чемпионского звания на внутренней арене. Для этих задач выдергивать из «Барселоны» бразильского форварда Неймара за рекордные € 222 млн не было никакой нужды. Парижане грезят победой в Лиге чемпионов.
Матчи против мюнхенской «Баварии» в группе стали для французов хорошей репетицией перед
ВЫЛЕТ «АТЛЕТИКО» В ЛЕ
Одним из главных событий группового турнира стал сенсационный вылет завсегдатая
Да и в матчах против прямых конкурентов «Атлетико» выглядел не лучшим образом, выиграв только дома у «Ромы» (2:0). А с одной победой в шести матчах сложно рассчитывать на
«ПОДСОХШАЯ» «БАРСЕЛОНА»
Непривычным получился розыгрыш ЛЧ и для «Барселоны». Накануне старта сезона она потеряла Неймара и вынужденно сменила акценты в своей игре в пользу большей сбалансированности. Если в чемпионате Испании снижение результативности каталонцев не слишком заметно, то в Лиге чемпионов оно обращает на себя внимание. Когда в последний раз «Барса» забивала в шести матчах группового раунда девять мячей?
Зато каталонцы могут похвастать уверенной игрой в обороне — лишь однажды «Олимпиакос» смог найти ключи к воротам
ФОНСЕКА ПЕРЕХИТРИЛ САРРИ
«Наполи» в нынешнем сезоне чемпионата Италии потерпел поражение всего один раз, да и то остановить команду Маурицио Сарри смог только местный гегемон туринский «Ювентус» (1:0). Зато в Лиге чемпионов неаполитанцы сенсационно проиграли четыре матча из шести — «Шахтеру» (1:2), «Манчестер Сити» (дважды — 1:2 и 2:4) и даже «Фейеноорду» (1:2) в заключительном туре, когда решалась судьба второй путевки в
А вот донецкий клуб, принимающий соперников в Харькове, сумел проявить волю и характер и добился права выйти в 1/8 финала. Единственный раз подопечные Паулу Фонсеки
УНИЖЕНИЕ «МОНАКО»
Наверное, после очередной летней распродажи стоило ожидать того, что монегаскам потребуется
На деле же «Монако» проиграл на своем поле все три матча и в шести турах потерпел три разгромных поражения с общей разницей мячей 3:12. Особенно больно прошлись по монегаскам те самые португальцы — 3:0 и 5:2. Таким образом, подопечные Леонарду Жардима не смогли в своем квартете войти даже в тройку, пропустив вперед даже «РБ Лейпциг», для которого этот розыгрыш Лиги чемпионов стал первым в истории.
ПРОВАЛ «БОРУССИИ»
Еще одни неудачники группового раунда. «Боруссии» объективно не повезло со жребием —