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19:00 (мск), источник: Советский спорт

Прощание с «Монако», «Боруссией» и «Атлетико». Итоги группового раунда ЛЧ

Групповой раунд Лиги чемпионов подошел к концу, подарив зрителям массу ярких впечатлений и удивительных по красоте и накалу матчей.

Источник: Советский спорт

«Советский спорт» подводит итоги основного этапа главного клубного турнира Старого Света.

ИСТОРИЧЕСКИЙ «СУХАРЬ» АКИНФЕЕВА

Столичные армейцы с девятью очками заняли в группе А третье место и смогли отобраться только в Лигу Европы, однако совершили серьезный рывок по сравнению с предыдущими еврокубковами кампаниями. Во-первых, красно-синим впервые за пять последних лет удалось уйти с последней строчки турнирной таблицы, а во-вторых, подопечные Виктора Гончаренко помогли прервать легендарный антирекорд Игоря Акинфеева, пропускавшего в 43 матчах Лиги чемпионов подряд.

В немалой степени этому успеху поспособствовали две гостевые победы армейцев — в Лиссабоне и Базеле (по 2:1). Интересно, что обе встречи складывались по одинаковому сценарию — хозяева открывали счет, но не могли удержать преимущество во втором тайме, пропуская с разницей в несколько минут. Так, «Бенфика» пострадала от ударов Витиньо (с пенальти на 63-й минуте) и Тимура Жамалетдинова (на 71-й), а ворота «Базеля» поразили Алан Дзагоев (на 65-й) и Понтус Вернблум (на 79-й).

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РАЗГРОМ «СЕВИЛЬИ» В МОСКВЕ

Московский «Спартак» также вышел в евровесну через черный ход — с третьего места в групповом раунде Лиги чемпионов. Однако послевкусие от игры красно-белых после поражения в Ливерпуле с позорным счетом 0:7 совсем иное, нежели у армейцев.

Впрочем, и спартаковцам есть что вспомнить по итогам выступления в ЛЧ — ярчайшим событием, вошедшим в историю «Спартака», стала великолепная по форме и содержанию домашняя победа над «Севильей» со счетом 5:1. Большую часть встречи игра была равной, и даже более того — шла с преимуществом испанцев, имевших не одну возможность поразить ворота соперника. Однако во второй половине встречи хозяева усилиями Лоренсо Мельгарехо вышли вперед, а затем несколько раз поймали соперника в разящих контратаках, доведя счет на табло до крупного, а публику на трибунах — до экстаза.

Жаль, что несмотря усилия подопечных Массимо Карреры, эта победа так и осталась для них единственной за весь турнир.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ «ПСЖ»

Руководство супергранда чемпионата Франции «Пари Сен-Жермен» не для того вкладывает баснословные средства в клуб, чтобы довольствоваться «жалкими подачками» вроде чемпионского звания на внутренней арене. Для этих задач выдергивать из «Барселоны» бразильского форварда Неймара за рекордные € 222 млн не было никакой нужды. Парижане грезят победой в Лиге чемпионов.

Матчи против мюнхенской «Баварии» в группе стали для французов хорошей репетицией перед плей-офф. Встреча на этом этапе поставила команды в очень комфортное положение — и те, и другие стремились показать лучшую игру и занять первое место в группе, не рискуя при этом вылететь из турнира («Селтик» и «Андерлехт» не смогли навязать топ-клубам сколько-нибудь серьезную конкуренцию). Интрига от этого сильно пострадала, зато зрители получили два великолепных матча. Команды обменялись яркими домашними викториями, а победителем из этого противостояния вышли парижане (3:0, 1:3), получившие в качестве бонуса первое место в группе и, теоретически, более легкого соперника в 1/8 финала.

ВЫЛЕТ «АТЛЕТИКО» В ЛЕ

Одним из главных событий группового турнира стал сенсационный вылет завсегдатая плей-офф мадридского «Атлетико». Перед подопечными Диего Симеоне изначально стояла довольно сложная задача — все же «Челси» и «Рома» тоже большие команды, обладающие серьезным подбором футболистов. Но мог ли кто подумать, что «индейцы» в шести матчах одержат всего одну победу, особенно если учесть, что среди соперников затесался скромный клуб из Азербайджана? Выиграть у «Карабаха» к изумлению мадридской публики не получилось ни разу (0:0, 1:1).

Да и в матчах против прямых конкурентов «Атлетико» выглядел не лучшим образом, выиграв только дома у «Ромы» (2:0). А с одной победой в шести матчах сложно рассчитывать на что-то большее, нежели путевка в Лигу Европы.

«ПОДСОХШАЯ» «БАРСЕЛОНА»

Непривычным получился розыгрыш ЛЧ и для «Барселоны». Накануне старта сезона она потеряла Неймара и вынужденно сменила акценты в своей игре в пользу большей сбалансированности. Если в чемпионате Испании снижение результативности каталонцев не слишком заметно, то в Лиге чемпионов оно обращает на себя внимание. Когда в последний раз «Барса» забивала в шести матчах группового раунда девять мячей?

Зато каталонцы могут похвастать уверенной игрой в обороне — лишь однажды «Олимпиакос» смог найти ключи к воротам Марка-Андре тер Штегена. Да и то произошло скорее в результате потери концентрации испанскими защитниками — на 89-й минуте гостевого матча при счете 0:3.

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ФОНСЕКА ПЕРЕХИТРИЛ САРРИ

«Наполи» в нынешнем сезоне чемпионата Италии потерпел поражение всего один раз, да и то остановить команду Маурицио Сарри смог только местный гегемон туринский «Ювентус» (1:0). Зато в Лиге чемпионов неаполитанцы сенсационно проиграли четыре матча из шести — «Шахтеру» (1:2), «Манчестер Сити» (дважды — 1:2 и 2:4) и даже «Фейеноорду» (1:2) в заключительном туре, когда решалась судьба второй путевки в плей-офф.

А вот донецкий клуб, принимающий соперников в Харькове, сумел проявить волю и характер и добился права выйти в 1/8 финала. Единственный раз подопечные Паулу Фонсеки по-настоящему провалились в Неаполе (0:3), зато на своем поле набрали максимум очков. Это достижение особенно примечательно, если учесть, что на внутренней арене «Манчестер Сити» и «Наполи» практически не встречают на своем пути никаких препятствий.

УНИЖЕНИЕ «МОНАКО»

Наверное, после очередной летней распродажи стоило ожидать того, что монегаскам потребуется какое-то время на адаптацию к новым условиям, однако представить такой провал было очень сложно. В соперники княжескому клубу по групповому раунду достались команды без большого еврокубкового опыта. Разве что «Порту» может поспорить с этим утверждением, но он в последние годы не блистал даже на внутренней арене, передав эту почетную обязанность «Бенфике».

На деле же «Монако» проиграл на своем поле все три матча и в шести турах потерпел три разгромных поражения с общей разницей мячей 3:12. Особенно больно прошлись по монегаскам те самые португальцы — 3:0 и 5:2. Таким образом, подопечные Леонарду Жардима не смогли в своем квартете войти даже в тройку, пропустив вперед даже «РБ Лейпциг», для которого этот розыгрыш Лиги чемпионов стал первым в истории.

ПРОВАЛ «БОРУССИИ»

Еще одни неудачники группового раунда. «Боруссии» объективно не повезло со жребием — все-таки «Тоттенхэм» и «Реал» представляют собой крайне серьезных оппонентов. Тем не менее, мало кто мог представить, что борьбы в группе не получится совсем. Немцы проиграли все четыре «больших» матча, хотя ни в одном из них не выглядели безнадежно, но это еще полбеды. А вот две ничьи с кипрским АПОЭЛом — симптом тяжелейшей болезни, которой подверглись «шмели», и билеты в весеннюю стадию Лиги Европы вряд ли стали для них утешением.

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11:57 (мск)© Ньюстюб
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