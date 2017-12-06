Кержаков — о поражении «Спартака»: Российский футбол в очередной раз продемонстрировал свой уровень

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По словам экс-форварда, российский футбол в очередной раз продемонстрировал свой уровень.

Отметим, что поражение от «красных» стало самым крупным для российских клубов за все время выступлений в самом престижном клубном европейском турнире.

— К сожалению, надо констатировать, что «Ливерпуль» обыграл «Спартак» по делу. Российский футбол в очередной раз продемонстрировал свой уровень. — приводит RT слова Кержакова. — Я неоднократно говорил, что конкуренция внутри РФПЛ очень низкая и ведущим российским игрокам прогрессировать в таких условиях крайне сложно.