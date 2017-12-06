Кержаков — о поражении «Спартака»: Российский футбол в очередной раз продемонстрировал свой уровень

По словам экс-форварда, российский футбол в очередной раз продемонстрировал свой уровень.
Отметим, что поражение от «красных» стало самым крупным для российских клубов за все время выступлений в самом престижном клубном европейском турнире.
— К сожалению, надо констатировать, что «Ливерпуль» обыграл «Спартак» по делу. Российский футбол в очередной раз продемонстрировал свой уровень. — приводит RT слова Кержакова. — Я неоднократно говорил, что конкуренция внутри РФПЛ очень низкая и ведущим российским игрокам прогрессировать в таких условиях крайне сложно.
Я переживаю за уровень нашей сборной. В составе «Спартака» будущие участники чемпионата мира, и то, как они смотрелись на фоне своих соперников, меня насторожило. Но, я уверен, на самом ЧМ мы не позволим себе так играть!