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18:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кержаков — о поражении «Спартака»: Российский футбол в очередной раз продемонстрировал свой уровень

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков выразил мнение, что «Ливерпуль» по делу обыграл «Спартак» (7:0) в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

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По словам экс-форварда, российский футбол в очередной раз продемонстрировал свой уровень.

Отметим, что поражение от «красных» стало самым крупным для российских клубов за все время выступлений в самом престижном клубном европейском турнире.

— К сожалению, надо констатировать, что «Ливерпуль» обыграл «Спартак» по делу. Российский футбол в очередной раз продемонстрировал свой уровень. — приводит RT слова Кержакова. — Я неоднократно говорил, что конкуренция внутри РФПЛ очень низкая и ведущим российским игрокам прогрессировать в таких условиях крайне сложно.

Я переживаю за уровень нашей сборной. В составе «Спартака» будущие участники чемпионата мира, и то, как они смотрелись на фоне своих соперников, меня насторожило. Но, я уверен, на самом ЧМ мы не позволим себе так играть!

Ливерпуль 7:0
Первый тайм: 3:0
Спартак М
6.12.2017, 22:45 Зрители: 48779 Групповой турнир: Группа E Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Массимо Каррера
Голы
4′ Филиппе Коутинью 10
15′ Филиппе Коутинью (Роберту Фирмину, М. Салах) 10
19′ Роберту Фирмину 9
47′ Садио Мане (Дж. Милнер, Филиппе Коутинью) 19
50′ Филиппе Коутинью (Дж. Милнер, Роберту Фирмину) 10
76′ Садио Мане (Д. Старридж, М. Салах) 19
86′ Мохамед Салах (Дж. Милнер, Эмре Джан) 11
Составы
Лорис Кариус 1
Джо Гомес 12
Рагнар Клаван 17
Джорджиньо Вайналдум 5
Филиппе Коутинью (к) 10
Мохамед Салах 11
6′ Эмре Джан 23
Садио Мане 19
45′ Альберто Морено 18
Джеймс Милнер 7
60′ Деян Ловрен 6
Трент Александр-Арнольд 66
72′ Роберту Фирмину 9
Дэниэл Старридж 15
57 Александр Селихов
38 Андрей Ещенко
5 Сердар Таски
16 Сальваторе Боккетти
47 Роман Зобнин
8 Денис Глушаков (к)
11 Фернанду 62′
12 де Соуза Луиз Адриану
14 Георгий Джикия 60′ 4′
50 Марио Пашалич
10 Квинси Промес 75′
19 Александр Самедов
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 51′
25 Лоренсо Мельгарехо
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
10 Голевые моменты 1
17 Удары (всего) 13
10 Удары в створ 4
4 Угловые 2
16 Фолы 11
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Шимон Марчиняк (Польша)
Боковой судья Павел Сокольницки (Польша)
Боковой судья Томаш Листкевич (Польша)
За воротами Павел Рачковски (Польша)
За воротами Томаш Мусял (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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