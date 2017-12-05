Матч «Манчестер Юнайтед» — ЦСКА на телеканале «Матч ТВ» посмотрели более 2,9 млн человек

Доля телесмотрения матча среди целевой аудитории канала (мужчины старше 18 лет) составила 15,5% по России. Это лучший показатель трансляции матча Лиги чемпионов в нынешнем сезоне. Также отмечается, что среди трансляций всех матчей Лиги чемпионов с начала вещания канала «Матч ТВ» встреча между «Манчестер Юнайтед» и ЦСКА занимает второе место. Лидирующую позицию занимает матч португальской «Бенфики» и российского «Зенита» (1:0) с долей 16,8%, который прошел 16 февраля 2016 года.