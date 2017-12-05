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18:36 (мск), источник: ТАСС

Матч «Манчестер Юнайтед» — ЦСКА на телеканале «Матч ТВ» посмотрели более 2,9 млн человек

ТАСС, 7 декабря. Матч шестого тура группового раунда Лиги чемпионов по футболу между английским «Манчестер Юнайтед» и российским ЦСКА, который транслировался телеканалом «Матч ТВ», в общей сложности посмотрели более 2,9 млн человек. Об этом сообщается в пресс-релизе телеканала.

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Встреча прошла 5 декабря на английском стадионе «Олд Траффорд» и завершилась победой МЮ со счетом 2:1.

Доля телесмотрения матча среди целевой аудитории канала (мужчины старше 18 лет) составила 15,5% по России. Это лучший показатель трансляции матча Лиги чемпионов в нынешнем сезоне. Также отмечается, что среди трансляций всех матчей Лиги чемпионов с начала вещания канала «Матч ТВ» встреча между «Манчестер Юнайтед» и ЦСКА занимает второе место. Лидирующую позицию занимает матч португальской «Бенфики» и российского «Зенита» (1:0) с долей 16,8%, который прошел 16 февраля 2016 года.

В турнирной таблице группы A «Манчестер Юнайтед» занял итоговое первое место, набрав 15 очков, швейцарский «Базель» стал вторым (12), команды пробились в 1/8 финала турнира. Третье место с девятью очками занял ЦСКА, который сыграет в 1/16 финала Лиги Европы. «Бенфика», не набрав очков, заняла последнее место.

Манчестер Юнайтед 2:1
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
5.12.2017, 22:45 Зрители: 74669 Групповой турнир: Группа A Old Trafford
Главные тренеры
Жозе Моуринью Виктор Гончаренко
Голы
64′ Ромелу Лукаку (П. Погба) 9
66′ Маркус Рэшфорд (Х. Мата) 19
11 Виктор Винисиус Витинью (Мариу Фернандес) 45′
Составы
Серхио Ромеро 20
Виктор Линделеф 2
Крис Смоллинг 12
Дэйли Блинд 17
Люк Шоу 23
Хуан Мануэль Мата 8
Маркус Рэшфорд 19
Поль Погба 6
72′ Антонио Валенсия (к) 25
Аксель Туанзебе 38
74′ Ромелу Лукаку 9
Антони Марсьяль 11
67′ Андер Агуэра Эррера 21
73′ Скотт Мактоминэй 39
35 Игорь Акинфеев (к)
4 Сергей Игнашевич
5 Виктор Васин
24 Василий Березуцкий 57′
2 Мариу Фернандес
17 Александр Головин
89 Константин Кучаев
10 Алан Дзагоев
14 Кирилл Набабкин 90′
80 Хетаг Хосонов
11 Виктор Винисиус Витинью 82′
75 Тимур Жамалетдинов
63 Федор Чалов 65′
72 Астемир Гордюшенко
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 2
15 Удары (всего) 9
7 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
9 Угловые 3
11 Фолы 11
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
За воротами Лука Банти (Италия)
За воротами Массимилиано Иррати (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
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