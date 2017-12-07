Когда устроит лишь победа. История встреч казахстанских и чешских футболистов

Так сложилась история встреч футболистов двух стран, что в Чехии казахстанцы выиграли лишь раз в 2007 году.



На уровне сборных чехи принимали наших соотечественников в городе Пльзень и выиграли со счетом 2:1. Что интересно авторы голов в том матче с большой долей вероятности выйдут и сегодня на поле «Эден Арены». В составе хозяев дублем отличился ныне форвард «Славии» Милан Шкода, а в за Казахстан забил Юрий Логвиненко, который в двухматчевом противостоянии с чехам сумел отличиться трижды. Помимо Юрия в том матче приняли участие еще два футболиста, готовые выйти в пражском матче — Дмитрий Шомко и Сергей Малый.



Что касается первого матча между сборными, который прошел в Астане, то помимо Логвиненко голом отметился, правда за чехов, Томаш Нецид, который также, как и Шкода защищает цвета «Славии».



Что касается клубных противостояний, то «Астана» впервые играет с чешским клубом, также как и «Славия» — с казахстанским. Но другие команды встречались между собой, этих встреч было три.



Впервые представители двух стран встретились в далеком 2003 году, когда столичный «Женис» во втором раунде квалификации Кубка УЕФА дважды проиграл «Виктории» (Жижков). В Чехии счет матча был 3:0.



В Кубке Интертото 2007 жребий свел костанайский «Тобол» и «Слован» (Либерец). Матч в Костанае завершился в ничью, а в гостях казахстанцы благодаря голам Сергея Остапенко и Нурбола Жумаскалиева выиграли 2:0.



Ну и 5 лет спустя вновь «Словану» попался казахстанский клуб — на этот раз «Шахтер» из Караганды. В Казахстане была зафиксирована ничья 1:1, а в Чехии хозяева выиграли со счетом 1:0. В обоих матчах ворота карагандинцев защищал ныне кипер «Астаны» Александр Мокин.



Таким образом, казахстанцы уже знают, как выигрывать в Чехии, тем более подопечные Станимира Стойлова в Праге уже одержали победу над «Викторией» (Жижков) со счетом 3:1, правда, это был товарищеский матч. Теперь астанчанам предстоит сыграть уже официальный матч в столице Чехии.



Напомним, что первый матч между «Астаной» и «Славией» завершился со счетом 1:1, но сегодня казахстанцев устроит лишь победа.