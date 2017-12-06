Коутинью vs Промес. Теперь Квинси не уйдет в «Ливерпуль»?

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НЕУДАЧНАЯ КОПИЯ КОУТИНЬЮ

Летом бразильский кудесник «Ливерпуля» Коутинью находился на полпути в «Барселону». По сведениям западных СМИ, каталонцы даже предложили за него 100 миллионов фунтов, но Юрген Клопп наложил вето на трансфер. И правильно сделал.

Одним из вариантов замены Коутинью был Промес. Не основным и не прямым — очевидно, что техническое оснащение и функции двух футболистов различаются, хотя в чем-то и пересекаются. Например, оба оказывают максимальное влияние на игру своих команд, куда бы их не поставили. Так вышло, что на «Энфилде» и Коутинью, и Промес начали матч на левом фланге полузащиты, пусть для них эта позиция непривычна. Зато мы все получили прекрасный шанс сравнить двух хавбеков в режиме онлайн. Сравнение оказалось не в пользу голландца — даже личную дуэль Коутинью выиграл с крупным счетом 3:0.

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ЕДИНОЛИЧНИК

Как и бразильский визави, Квинси не был пришвартован к левой бровке, регулярно смещался в центр, а то и убегал на «родной» правый фланг, пытаясь запутать оборону соперника. Получалось не всегда удачно. Точнее, почти всегда неудачно: Промес слишком часто заигрывался с мячом, жадничал и, как следствие, губил атаки. В этой игре у голландца отбирали мяч четыре раза, а у всех остальных спартаковцев вместе взятых — восемь.

30-я минута. Промес смещается с левого фланга, чтобы получить мяч в центре. После этого он убегает на противоположную бровку.

У Промеса эта «лидерская болезнь» (мягко назовем ее так) всплывает не впервые — он и в последних матчах с «Марибором» и «Севильей» тоже часто передерживал мяч и позволял соперникам себя обокрасть. А каждая подобная потеря, как известно, может обернуться опасной контратакой и голом.

ГОЛОВА ВНИЗУ

Еще один показательный момент, вытекающий из предыдущей главы. Вроде бы Промес нанес пять ударов — больше не сделал никто даже в составе «Ливерпуля» (столько же у Мане и у Салаха). Вроде бы голландец даже дважды попал в створ. Но некоторые опасные моменты стоит разобрать под микроскопом.

На 35-й минуте лидер «Спартака» получил мяч на левом фланге, чуть сместился к центру и, не поднимая головы, пробил по воротам. Хотя прямо перед ним стояли сразу два защитника «Ливерпуля», а в десяти метрах от Промеса находился Луиз Адриану — во-первых, бразилец был без опеки, во-вторых, в более выгодной позиции. На худой конец голландец мог бы сделать навес на Зе Луиша в район 11-метровой отметки — и то было бы эффективнее.

В начале второго тайма, между двумя голами «Ливерпуля», «Спартак» создал еще один голевой момент. Вновь в центре внимания оказался Промес — на этот раз в полукруге у штрафной. Но мяч у голландца был под неродной левой ногой — и он пробил в руки Кариусу. При этом Квинси мог разрезать оборону хозяев сразу двумя способами — отдать мяч Глушакову на оперативный простор влево и попытаться вскрыть небольшой коридор между защитниками прямо перед собой, куда врывался Зе Луиш. Но Промес опять не поднял голову.

НОЛЬ ВЫИГРАННЫХ ЕДИНОБОРСТВ

Атакующую игру Промеса мы разобрали, но в обороне голландец действовал еще хуже.

Статистика не врет: за 75 минут хавбек «Спартака» поучаствовал в семи единоборствах и не выиграл ни одного.

Такой же пустой урожай собрали Кариус, но это и не его работа, а также Самедов, но он провел на поле лишь четверть часа.

Вы вправе возразить: Промес — не защитник, ему не так важно бороться с соперниками. Важно! Особенно в игре с командой, которая значительно превосходит тебя в классе. А как иначе заполучить мяч? Да и сам Промес с вами не согласится: в трех предыдущих матчах Лиги чемпионов полузащитник выиграл 12 дуэлей (по четыре в каждом).

ДО ЛЕТА — В МОСКВЕ