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16:23 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Коутинью vs Промес. Теперь Квинси не уйдет в «Ливерпуль»?

Лидер «Спартака» — одна из трансферных целей английского клуба. Поэтому в Англии голландец должен был показать себя с лучшей стороны, но не сделал этого.

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19
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19
фотографий

НЕУДАЧНАЯ КОПИЯ КОУТИНЬЮ

Летом бразильский кудесник «Ливерпуля» Коутинью находился на полпути в «Барселону». По сведениям западных СМИ, каталонцы даже предложили за него 100 миллионов фунтов, но Юрген Клопп наложил вето на трансфер. И правильно сделал.

Одним из вариантов замены Коутинью был Промес. Не основным и не прямым — очевидно, что техническое оснащение и функции двух футболистов различаются, хотя в чем-то и пересекаются. Например, оба оказывают максимальное влияние на игру своих команд, куда бы их не поставили. Так вышло, что на «Энфилде» и Коутинью, и Промес начали матч на левом фланге полузащиты, пусть для них эта позиция непривычна. Зато мы все получили прекрасный шанс сравнить двух хавбеков в режиме онлайн. Сравнение оказалось не в пользу голландца — даже личную дуэль Коутинью выиграл с крупным счетом 3:0.

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ЕДИНОЛИЧНИК

Как и бразильский визави, Квинси не был пришвартован к левой бровке, регулярно смещался в центр, а то и убегал на «родной» правый фланг, пытаясь запутать оборону соперника. Получалось не всегда удачно. Точнее, почти всегда неудачно: Промес слишком часто заигрывался с мячом, жадничал и, как следствие, губил атаки. В этой игре у голландца отбирали мяч четыре раза, а у всех остальных спартаковцев вместе взятых — восемь.

30-я минута. Промес смещается с левого фланга, чтобы получить мяч в центре. После этого он убегает на противоположную бровку.

У Промеса эта «лидерская болезнь» (мягко назовем ее так) всплывает не впервые — он и в последних матчах с «Марибором» и «Севильей» тоже часто передерживал мяч и позволял соперникам себя обокрасть. А каждая подобная потеря, как известно, может обернуться опасной контратакой и голом.

ГОЛОВА ВНИЗУ

Еще один показательный момент, вытекающий из предыдущей главы. Вроде бы Промес нанес пять ударов — больше не сделал никто даже в составе «Ливерпуля» (столько же у Мане и у Салаха). Вроде бы голландец даже дважды попал в створ. Но некоторые опасные моменты стоит разобрать под микроскопом.

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На 35-й минуте лидер «Спартака» получил мяч на левом фланге, чуть сместился к центру и, не поднимая головы, пробил по воротам. Хотя прямо перед ним стояли сразу два защитника «Ливерпуля», а в десяти метрах от Промеса находился Луиз Адриану — во-первых, бразилец был без опеки, во-вторых, в более выгодной позиции. На худой конец голландец мог бы сделать навес на Зе Луиша в район 11-метровой отметки — и то было бы эффективнее.

В начале второго тайма, между двумя голами «Ливерпуля», «Спартак» создал еще один голевой момент. Вновь в центре внимания оказался Промес — на этот раз в полукруге у штрафной. Но мяч у голландца был под неродной левой ногой — и он пробил в руки Кариусу. При этом Квинси мог разрезать оборону хозяев сразу двумя способами — отдать мяч Глушакову на оперативный простор влево и попытаться вскрыть небольшой коридор между защитниками прямо перед собой, куда врывался Зе Луиш. Но Промес опять не поднял голову.

НОЛЬ ВЫИГРАННЫХ ЕДИНОБОРСТВ

Атакующую игру Промеса мы разобрали, но в обороне голландец действовал еще хуже.

Статистика не врет: за 75 минут хавбек «Спартака» поучаствовал в семи единоборствах и не выиграл ни одного.

Такой же пустой урожай собрали Кариус, но это и не его работа, а также Самедов, но он провел на поле лишь четверть часа.

Вы вправе возразить: Промес — не защитник, ему не так важно бороться с соперниками. Важно! Особенно в игре с командой, которая значительно превосходит тебя в классе. А как иначе заполучить мяч? Да и сам Промес с вами не согласится: в трех предыдущих матчах Лиги чемпионов полузащитник выиграл 12 дуэлей (по четыре в каждом).

ДО ЛЕТА — В МОСКВЕ

Понравился ли Юргену Клоппу красно-белый лидер? Хотя бы фрагментами? Однозначно нет. Когда команда проигрывает 0:7, невозможно выделить кого-то. Селихова тоже трудно винить хотя бы в одном голе, но разве он заслужил похвалу? Промесу сейчас лучше никуда не переходить, потому что все будут тыкать в него пальцем: «Ага, это тот самый парень, который проиграл “Ливерпулю” 0:7!» Похоже, до уровня топ-игрока Лиги чемпионов Квинси пока не дорос. Выдающийся матч с «Севильей», пожалуй, не в счет — одна игра могла быть просто стечением обстоятельств. Пока Промес просто обязан проявить себя по максимуму в Лиге Европы, а там посмотрим.

Ливерпуль 7:0
Первый тайм: 3:0
Спартак М
6.12.2017, 22:45 Зрители: 48779 Групповой турнир: Группа E Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Массимо Каррера
Голы
4′ Филиппе Коутинью 10
15′ Филиппе Коутинью (Роберту Фирмину, М. Салах) 10
19′ Роберту Фирмину 9
47′ Садио Мане (Дж. Милнер, Филиппе Коутинью) 19
50′ Филиппе Коутинью (Дж. Милнер, Роберту Фирмину) 10
76′ Садио Мане (Д. Старридж, М. Салах) 19
86′ Мохамед Салах (Дж. Милнер, Эмре Джан) 11
Составы
Лорис Кариус 1
Джо Гомес 12
Рагнар Клаван 17
Джорджиньо Вайналдум 5
Филиппе Коутинью (к) 10
Мохамед Салах 11
6′ Эмре Джан 23
Садио Мане 19
45′ Альберто Морено 18
Джеймс Милнер 7
60′ Деян Ловрен 6
Трент Александр-Арнольд 66
72′ Роберту Фирмину 9
Дэниэл Старридж 15
57 Александр Селихов
38 Андрей Ещенко
5 Сердар Таски
16 Сальваторе Боккетти
47 Роман Зобнин
8 Денис Глушаков (к)
11 Фернанду 62′
12 де Соуза Луиз Адриану
14 Георгий Джикия 60′ 4′
50 Марио Пашалич
10 Квинси Промес 75′
19 Александр Самедов
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 51′
25 Лоренсо Мельгарехо
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
10 Голевые моменты 1
17 Удары (всего) 13
10 Удары в створ 4
4 Угловые 2
16 Фолы 11
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Шимон Марчиняк (Польша)
Боковой судья Павел Сокольницки (Польша)
Боковой судья Томаш Листкевич (Польша)
За воротами Павел Рачковски (Польша)
За воротами Томаш Мусял (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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