Коутинью vs Промес. Теперь Квинси не уйдет в «Ливерпуль»?
Лидер «Спартака» — одна из трансферных целей английского клуба. Поэтому в Англии голландец должен был показать себя с лучшей стороны, но не сделал этого.
Лидер «Спартака» — одна из трансферных целей английского клуба. Поэтому в Англии голландец должен был показать себя с лучшей стороны, но не сделал этого.
НЕУДАЧНАЯ КОПИЯ КОУТИНЬЮ
Летом бразильский кудесник «Ливерпуля» Коутинью находился на полпути в «Барселону». По сведениям западных СМИ, каталонцы даже предложили за него 100 миллионов фунтов, но Юрген Клопп наложил вето на трансфер. И правильно сделал.
Одним из вариантов замены Коутинью был Промес. Не основным и не прямым — очевидно, что техническое оснащение и функции двух футболистов различаются, хотя в
ЕДИНОЛИЧНИК
Как и бразильский визави, Квинси не был пришвартован к левой бровке, регулярно смещался в центр, а то и убегал на «родной» правый фланг, пытаясь запутать оборону соперника. Получалось не всегда удачно. Точнее, почти всегда неудачно: Промес слишком часто заигрывался с мячом, жадничал и, как следствие, губил атаки. В этой игре у голландца отбирали мяч четыре раза, а у всех остальных спартаковцев вместе взятых — восемь.
30-я минута. Промес смещается с левого фланга, чтобы получить мяч в центре. После этого он убегает на противоположную бровку.
У Промеса эта «лидерская болезнь» (мягко назовем ее так) всплывает не впервые — он и в последних матчах с «Марибором» и «Севильей» тоже часто передерживал мяч и позволял соперникам себя обокрасть. А каждая подобная потеря, как известно, может обернуться опасной контратакой и голом.
ГОЛОВА ВНИЗУ
Еще один показательный момент, вытекающий из предыдущей главы. Вроде бы Промес нанес пять ударов — больше не сделал никто даже в составе «Ливерпуля» (столько же у Мане и у Салаха). Вроде бы голландец даже дважды попал в створ. Но некоторые опасные моменты стоит разобрать под микроскопом.
На 35-й минуте лидер «Спартака» получил мяч на левом фланге, чуть сместился к центру и, не поднимая головы, пробил по воротам. Хотя прямо перед ним стояли сразу два защитника «Ливерпуля», а в десяти метрах от Промеса находился Луиз Адриану —
В начале второго тайма, между двумя голами «Ливерпуля», «Спартак» создал еще один голевой момент. Вновь в центре внимания оказался Промес — на этот раз в полукруге у штрафной. Но мяч у голландца был под неродной левой ногой — и он пробил в руки Кариусу. При этом Квинси мог разрезать оборону хозяев сразу двумя способами — отдать мяч Глушакову на оперативный простор влево и попытаться вскрыть небольшой коридор между защитниками прямо перед собой, куда врывался Зе Луиш. Но Промес опять не поднял голову.
НОЛЬ ВЫИГРАННЫХ ЕДИНОБОРСТВ
Атакующую игру Промеса мы разобрали, но в обороне голландец действовал еще хуже.
Такой же пустой урожай собрали Кариус, но это и не его работа, а также Самедов, но он провел на поле лишь четверть часа.
Вы вправе возразить: Промес — не защитник, ему не так важно бороться с соперниками. Важно! Особенно в игре с командой, которая значительно превосходит тебя в классе. А как иначе заполучить мяч? Да и сам Промес с вами не согласится: в трех предыдущих матчах Лиги чемпионов полузащитник выиграл 12 дуэлей (по четыре в каждом).
ДО ЛЕТА — В МОСКВЕ
Понравился ли Юргену Клоппу
|Юрген Клопп
|Массимо Каррера
|
|
|
|
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Голевые моменты
|1
|17
|Удары (всего)
|13
|10
|Удары в створ
|4
|4
|Угловые
|2
|16
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Шимон Марчиняк (Польша)
|Боковой судья
|Павел Сокольницки (Польша)
|Боковой судья
|Томаш Листкевич (Польша)
|За воротами
|Павел Рачковски (Польша)
|За воротами
|Томаш Мусял (Польша)