«Спартак» — это не позор. 7 голов от «Ливерпуля» ничего не значат

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Перед началом группового этапа я пообещал, что пробегу в трусах вокруг «Открытия Арены», если «Спартак» досрочно не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. Зафиксировать поражение хотелось при других условиях, но семь голов от «Ливерпуля» стали идеальным доказательством тщетности моих надежд.

Итак, мероприятие состоится 9 декабря начиная с 12:00. Всех неравнодушных приглашаю на встречу у «Гладиатора» к 11:45, но прошу об одолжении. Приносите с собой вещи, мячи, игрушки — всё это хочется перенаправить тем, кто нуждается в тепле намного сильнее, чем я вместе со своим замёрзшим телом. Думаю, от «Чемпионата» вам тоже достанутся ответные сувениры.

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Теперь об игре и её последствиях. Семь голов от «Ливерпуля» вообще ничего не значат, это фальшивое унижение. Позорился «Спартак» в других ситуациях. Когда безнадёжно проиграл все 6 матчей в ЛЧ-2002/03, когда прошлым летом вылетел из Лиги Европы от АЕК или когда оставлял в элите «Торпедо-Металлург», сдувая 0:2 под баннером с изображением Старостина и подписью: «Он всё видит».



На «Энфилде» же был не стыд, а шоу с несчастным стечением обстоятельств.

Во-первых, Каррера мог приклеить хоть 10 человек к своей штрафной, заставить их лупить на отбой и укатываться ради ничьей — тогда вы бы не говорили о позоре, только легче от этого бы не стало. Для выхода в плей-офф нужна была только победа, и «Спартак», подбирая варианты, ради неё пошёл на безумный риск, потому что нет ничего опаснее игры в открытый футбол с нынешним «Ливерпулем». Коллега Михашенок тут написал, что Пилипчук и Массимо просто не подготовились к Англии — Антон (ха-ха), ты хоть сам себе веришь?!

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Во-вторых, всю стратегию активно и уверенно начавшего «Спартака» убил польский судья, на третьей минуте сочинивший невозможный для английского футбола пенальти. В-третьих, счёт 0:1 тоже можно было сохранять, только была бы в этом честь? «Спартак» продолжал обдуманно и массово идти в атаку, совершил 3−4 красивых и опасных подхода, но пропустил две голевые контратаки, что могло произойти при игре ва-банк. В-четвёртых, что нужно было делать дальше при счёте 0:3 — выпускать ещё пару защитников, вставать кругом у своих ворот и убивать соперника и самих себя перед дерби с ЦСКА?

В-пятых, окончательный результат уже не имел никакого значения. «Спартак» попадал бы в Лигу Европы хоть при 0:100, поэтому, возможно, группа вполне звёздных и экспортных футболистов «Спартака» выглядела в последние минуты столь безнадёжно расслабленной и получающей удовольствие. Вот им перед Европой, возможно, должно быть стыдно, но российский футбол вряд ли имеет к этому отношение.

Совокупность мелких разочарований, риска и невезения «Спартака», помноженные на кураж «Ливерпуля», дала крупнейшее поражение в истории, но ни в конкретном матче, ни в современном футболе сам счёт давно не имеет никакого значения. Банально, но семь раз по 0:1 действительно намного страшнее, чем один раз 0:7. Тем более что за столь крупными несчастьями чаще следуют как раз победы.

Так что вчерашний «Спартак» — это просто случай, а вовсе не позор русского футбола. Ощущение, что игра в стране убита, приходит ко мне в других ситуациях.

***

В последний раз я испытывал это чувство буквально три дня назад, когда впервые за несколько лет проходил мимо стадиона своей школы в Одинцово. С года выпуска в 2005-м… точнее, с года поступления в 1995-м там ничего не изменилось. Те же вкопанные жёлтые ворота, вылезающий из земли кусок бетона, считавшийся точкой пенальти, выпуклые железные дуги как линии аута и одуванчики по бровкам, которые сейчас растут гуще и на более обширной площади, потому что в футбол здесь давно не играют. Это мы что в 9 лет, что в 16 были готовы сбегать с пионербола на физкультуре и под угрозой двоек в дождь носиться по грязи.

У нас ещё не было виртуального футбола, поэтому мы очень хотели заниматься реальным. Помню, как годами мучил учителей, чтобы они организовали хотя бы один чемпионат между классами. И когда это максимум раз в два года происходило, то ощущался праздник: длительная подготовка, тактика, ссоры, рисующие плакаты девочки, их простые кричалки. И если тогда я чувствовал в этих мероприятиях какой-то скрытый смысл, то сейчас вижу его отчётливо.



Если бы турниры проводились чаще, а учителя не называли спортсменов дураками, которые никогда не поступят в МИФИ, то росло бы значение спорта и футбола в жизни подростков. Победы повышали бы твой престиж в классе и школе, соответственно росла бы вовлечённость других ребят, организовывались кружки. Конкуренция повышала бы уровень мастерства, а лучшие ребята попадали бы в сборную школы, которая участвовала бы в организованных чемпионатах турнирах, что облегчало бы селекционерам поиск талантливых ребят. При наплыве и заинтересованности людей в Одинцово создавались бы новые ДЮСШ вместо единственной команды, с трудом в каждом возрасте набирающей по 14 человек на матчи. Возможно, в таком случае реконструировались бы, а не подкрашивались бессмысленные школьные стадионы, возможно, возводились бы новые поля, потому что в 2017-м в подмосковном районе с населением минимум в 250 тыс. человек негде играть на большом поле.

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Как-то, кстати, на крыше гаражей нового жилого комплекса расстелили искусственный газон, пообещав пускать туда всех желающих, — так вот по вечерам там собирались десятки человек, и наша страна не выглядела нефутбольной. Но это дело быстро прикрыли.

Ладно, прошу прощения, что отклоняюсь от сути — всё это уже личное. По факту я годами слушаю о том, как государство развивает футбол и строит поля. Но почему тогда на стадионе моей и ещё десятка школ — это мы говорим об одном из самых богатых регионов страны — нет ничего, кроме грязи? Почему я не вижу системы соревнований, дающих престиж и убеждающих детей вести здоровый жизни? Почему я не вижу болельщиков на супермодной «Казань Арене», хотя перед ними играют дяди, получающие сотни бюджетных миллионов? Почему я вообще почти не вижу футбола, да и спорта вообще, для людей — он ведь не для них, а для отчётов и медалей, правда? Надо напоминать, к чему эта стратегия в итоге привела?

Так что 0:7 «Спартака» — это не позор. Убийственное ощущение в другом: что практически любой наш клуб, решившийся сыграть с «Ливерпулем» в рисковый и открытый футбол, получил бы на «Энфилде» примерно столько же.