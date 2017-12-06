Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
«Спартак» — это не позор. 7 голов от «Ливерпуля» ничего не значат
Аплодисменты вашим издёвкам, но ищите убийство русского футбола в другом месте.
Аплодисменты вашим издёвкам, но ищите убийство русского футбола в другом месте.
Перед началом группового этапа я пообещал, что пробегу в трусах вокруг «Открытия Арены», если «Спартак» досрочно не выйдет в
Итак, мероприятие состоится 9 декабря начиная с 12:00. Всех неравнодушных приглашаю на встречу у «Гладиатора» к 11:45, но прошу об одолжении. Приносите с собой вещи, мячи, игрушки — всё это хочется перенаправить тем, кто нуждается в тепле намного сильнее, чем я вместе со своим замёрзшим телом. Думаю, от «Чемпионата» вам тоже достанутся ответные сувениры.
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Теперь об игре и её последствиях. Семь голов от «Ливерпуля» вообще ничего не значат, это фальшивое унижение. Позорился «Спартак» в других ситуациях. Когда безнадёжно проиграл все 6 матчей в ЛЧ-2002/03, когда прошлым летом вылетел из Лиги Европы от АЕК или когда оставлял в элите «Торпедо-Металлург», сдувая 0:2 под баннером с изображением Старостина и подписью: «Он всё видит».
На «Энфилде» же был не стыд, а шоу с несчастным стечением обстоятельств.
Совокупность мелких разочарований, риска и невезения «Спартака», помноженные на кураж «Ливерпуля», дала крупнейшее поражение в истории, но ни в конкретном матче, ни в современном футболе сам счёт давно не имеет никакого значения. Банально, но семь раз по 0:1 действительно намного страшнее, чем один раз 0:7. Тем более что за столь крупными несчастьями чаще следуют как раз победы.
Так что вчерашний «Спартак» — это просто случай, а вовсе не позор русского футбола. Ощущение, что игра в стране убита, приходит ко мне в других ситуациях.
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В последний раз я испытывал это чувство буквально три дня назад, когда впервые за несколько лет проходил мимо стадиона своей школы в Одинцово. С года выпуска в 2005-м… точнее, с года поступления в 1995-м там ничего не изменилось. Те же вкопанные жёлтые ворота, вылезающий из земли кусок бетона, считавшийся точкой пенальти, выпуклые железные дуги как линии аута и одуванчики по бровкам, которые сейчас растут гуще и на более обширной площади, потому что в футбол здесь давно не играют. Это мы что в 9 лет, что в 16 были готовы сбегать с пионербола на физкультуре и под угрозой двоек в дождь носиться по грязи.
У нас ещё не было виртуального футбола, поэтому мы очень хотели заниматься реальным. Помню, как годами мучил учителей, чтобы они организовали хотя бы один чемпионат между классами. И когда это максимум раз в два года происходило, то ощущался праздник: длительная подготовка, тактика, ссоры, рисующие плакаты девочки, их простые кричалки. И если тогда я чувствовал в этих мероприятиях
Если бы турниры проводились чаще, а учителя не называли спортсменов дураками, которые никогда не поступят в МИФИ, то росло бы значение спорта и футбола в жизни подростков. Победы повышали бы твой престиж в классе и школе, соответственно росла бы вовлечённость других ребят, организовывались кружки. Конкуренция повышала бы уровень мастерства, а лучшие ребята попадали бы в сборную школы, которая участвовала бы в организованных чемпионатах турнирах, что облегчало бы селекционерам поиск талантливых ребят. При наплыве и заинтересованности людей в Одинцово создавались бы новые ДЮСШ вместо единственной команды, с трудом в каждом возрасте набирающей по 14 человек на матчи. Возможно, в таком случае реконструировались бы, а не подкрашивались бессмысленные школьные стадионы, возможно, возводились бы новые поля, потому что в 2017-м в подмосковном районе с населением минимум в 250 тыс. человек негде играть на большом поле.
Ладно, прошу прощения, что отклоняюсь от сути — всё это уже личное. По факту я годами слушаю о том, как государство развивает футбол и строит поля. Но почему тогда на стадионе моей и ещё десятка школ — это мы говорим об одном из самых богатых регионов страны — нет ничего, кроме грязи? Почему я не вижу системы соревнований, дающих престиж и убеждающих детей вести здоровый жизни? Почему я не вижу болельщиков на супермодной «Казань Арене», хотя перед ними играют дяди, получающие сотни бюджетных миллионов? Почему я вообще почти не вижу футбола, да и спорта вообще, для людей — он ведь не для них, а для отчётов и медалей, правда? Надо напоминать, к чему эта стратегия в итоге привела?
Так что 0:7 «Спартака» — это не позор. Убийственное ощущение в другом: что практически любой наш клуб, решившийся сыграть с «Ливерпулем» в рисковый и открытый футбол, получил бы на «Энфилде» примерно столько же.
Дмитрий Егоров
|Юрген Клопп
|Массимо Каррера
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Голевые моменты
|1
|17
|Удары (всего)
|13
|10
|Удары в створ
|4
|4
|Угловые
|2
|16
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Шимон Марчиняк (Польша)
|Боковой судья
|Павел Сокольницки (Польша)
|Боковой судья
|Томаш Листкевич (Польша)
|За воротами
|Павел Рачковски (Польша)
|За воротами
|Томаш Мусял (Польша)