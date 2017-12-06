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14:51 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» — это не позор. 7 голов от «Ливерпуля» ничего не значат

Аплодисменты вашим издёвкам, но ищите убийство русского футбола в другом месте.

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фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Перед началом группового этапа я пообещал, что пробегу в трусах вокруг «Открытия Арены», если «Спартак» досрочно не выйдет в плей-офф Лиги чемпионов. Зафиксировать поражение хотелось при других условиях, но семь голов от «Ливерпуля» стали идеальным доказательством тщетности моих надежд.

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Итак, мероприятие состоится 9 декабря начиная с 12:00. Всех неравнодушных приглашаю на встречу у «Гладиатора» к 11:45, но прошу об одолжении. Приносите с собой вещи, мячи, игрушки — всё это хочется перенаправить тем, кто нуждается в тепле намного сильнее, чем я вместе со своим замёрзшим телом. Думаю, от «Чемпионата» вам тоже достанутся ответные сувениры.

***

Теперь об игре и её последствиях. Семь голов от «Ливерпуля» вообще ничего не значат, это фальшивое унижение. Позорился «Спартак» в других ситуациях. Когда безнадёжно проиграл все 6 матчей в ЛЧ-2002/03, когда прошлым летом вылетел из Лиги Европы от АЕК или когда оставлял в элите «Торпедо-Металлург», сдувая 0:2 под баннером с изображением Старостина и подписью: «Он всё видит».

На «Энфилде» же был не стыд, а шоу с несчастным стечением обстоятельств.

Во-первых, Каррера мог приклеить хоть 10 человек к своей штрафной, заставить их лупить на отбой и укатываться ради ничьей — тогда вы бы не говорили о позоре, только легче от этого бы не стало. Для выхода в плей-офф нужна была только победа, и «Спартак», подбирая варианты, ради неё пошёл на безумный риск, потому что нет ничего опаснее игры в открытый футбол с нынешним «Ливерпулем». Коллега Михашенок тут написал, что Пилипчук и Массимо просто не подготовились к Англии — Антон (ха-ха), ты хоть сам себе веришь?!

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Во-вторых, всю стратегию активно и уверенно начавшего «Спартака» убил польский судья, на третьей минуте сочинивший невозможный для английского футбола пенальти. В-третьих, счёт 0:1 тоже можно было сохранять, только была бы в этом честь? «Спартак» продолжал обдуманно и массово идти в атаку, совершил 3−4 красивых и опасных подхода, но пропустил две голевые контратаки, что могло произойти при игре ва-банк. В-четвёртых, что нужно было делать дальше при счёте 0:3 — выпускать ещё пару защитников, вставать кругом у своих ворот и убивать соперника и самих себя перед дерби с ЦСКА?

В-пятых, окончательный результат уже не имел никакого значения. «Спартак» попадал бы в Лигу Европы хоть при 0:100, поэтому, возможно, группа вполне звёздных и экспортных футболистов «Спартака» выглядела в последние минуты столь безнадёжно расслабленной и получающей удовольствие. Вот им перед Европой, возможно, должно быть стыдно, но российский футбол вряд ли имеет к этому отношение.

Совокупность мелких разочарований, риска и невезения «Спартака», помноженные на кураж «Ливерпуля», дала крупнейшее поражение в истории, но ни в конкретном матче, ни в современном футболе сам счёт давно не имеет никакого значения. Банально, но семь раз по 0:1 действительно намного страшнее, чем один раз 0:7. Тем более что за столь крупными несчастьями чаще следуют как раз победы.

Так что вчерашний «Спартак» — это просто случай, а вовсе не позор русского футбола. Ощущение, что игра в стране убита, приходит ко мне в других ситуациях.

***

В последний раз я испытывал это чувство буквально три дня назад, когда впервые за несколько лет проходил мимо стадиона своей школы в Одинцово. С года выпуска в 2005-м… точнее, с года поступления в 1995-м там ничего не изменилось. Те же вкопанные жёлтые ворота, вылезающий из земли кусок бетона, считавшийся точкой пенальти, выпуклые железные дуги как линии аута и одуванчики по бровкам, которые сейчас растут гуще и на более обширной площади, потому что в футбол здесь давно не играют. Это мы что в 9 лет, что в 16 были готовы сбегать с пионербола на физкультуре и под угрозой двоек в дождь носиться по грязи.

У нас ещё не было виртуального футбола, поэтому мы очень хотели заниматься реальным. Помню, как годами мучил учителей, чтобы они организовали хотя бы один чемпионат между классами. И когда это максимум раз в два года происходило, то ощущался праздник: длительная подготовка, тактика, ссоры, рисующие плакаты девочки, их простые кричалки. И если тогда я чувствовал в этих мероприятиях какой-то скрытый смысл, то сейчас вижу его отчётливо.

Если бы турниры проводились чаще, а учителя не называли спортсменов дураками, которые никогда не поступят в МИФИ, то росло бы значение спорта и футбола в жизни подростков. Победы повышали бы твой престиж в классе и школе, соответственно росла бы вовлечённость других ребят, организовывались кружки. Конкуренция повышала бы уровень мастерства, а лучшие ребята попадали бы в сборную школы, которая участвовала бы в организованных чемпионатах турнирах, что облегчало бы селекционерам поиск талантливых ребят. При наплыве и заинтересованности людей в Одинцово создавались бы новые ДЮСШ вместо единственной команды, с трудом в каждом возрасте набирающей по 14 человек на матчи. Возможно, в таком случае реконструировались бы, а не подкрашивались бессмысленные школьные стадионы, возможно, возводились бы новые поля, потому что в 2017-м в подмосковном районе с населением минимум в 250 тыс. человек негде играть на большом поле.

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Как-то, кстати, на крыше гаражей нового жилого комплекса расстелили искусственный газон, пообещав пускать туда всех желающих, — так вот по вечерам там собирались десятки человек, и наша страна не выглядела нефутбольной. Но это дело быстро прикрыли.

Ладно, прошу прощения, что отклоняюсь от сути — всё это уже личное. По факту я годами слушаю о том, как государство развивает футбол и строит поля. Но почему тогда на стадионе моей и ещё десятка школ — это мы говорим об одном из самых богатых регионов страны — нет ничего, кроме грязи? Почему я не вижу системы соревнований, дающих престиж и убеждающих детей вести здоровый жизни? Почему я не вижу болельщиков на супермодной «Казань Арене», хотя перед ними играют дяди, получающие сотни бюджетных миллионов? Почему я вообще почти не вижу футбола, да и спорта вообще, для людей — он ведь не для них, а для отчётов и медалей, правда? Надо напоминать, к чему эта стратегия в итоге привела?

Так что 0:7 «Спартака» — это не позор. Убийственное ощущение в другом: что практически любой наш клуб, решившийся сыграть с «Ливерпулем» в рисковый и открытый футбол, получил бы на «Энфилде» примерно столько же.

Дмитрий Егоров

Ливерпуль 7:0
Первый тайм: 3:0
Спартак М
6.12.2017, 22:45 Зрители: 48779 Групповой турнир: Группа E Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Массимо Каррера
Голы
4′ Филиппе Коутинью 10
15′ Филиппе Коутинью (Роберту Фирмину, М. Салах) 10
19′ Роберту Фирмину 9
47′ Садио Мане (Дж. Милнер, Филиппе Коутинью) 19
50′ Филиппе Коутинью (Дж. Милнер, Роберту Фирмину) 10
76′ Садио Мане (Д. Старридж, М. Салах) 19
86′ Мохамед Салах (Дж. Милнер, Эмре Джан) 11
Составы
Лорис Кариус 1
Джо Гомес 12
Рагнар Клаван 17
Джорджиньо Вайналдум 5
Филиппе Коутинью (к) 10
Мохамед Салах 11
6′ Эмре Джан 23
Садио Мане 19
45′ Альберто Морено 18
Джеймс Милнер 7
60′ Деян Ловрен 6
Трент Александр-Арнольд 66
72′ Роберту Фирмину 9
Дэниэл Старридж 15
57 Александр Селихов
38 Андрей Ещенко
5 Сердар Таски
16 Сальваторе Боккетти
47 Роман Зобнин
8 Денис Глушаков (к)
11 Фернанду 62′
12 де Соуза Луиз Адриану
14 Георгий Джикия 60′ 4′
50 Марио Пашалич
10 Квинси Промес 75′
19 Александр Самедов
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 51′
25 Лоренсо Мельгарехо
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
10 Голевые моменты 1
17 Удары (всего) 13
10 Удары в створ 4
4 Угловые 2
16 Фолы 11
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Шимон Марчиняк (Польша)
Боковой судья Павел Сокольницки (Польша)
Боковой судья Томаш Листкевич (Польша)
За воротами Павел Рачковски (Польша)
За воротами Томаш Мусял (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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