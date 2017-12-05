Скауты «Арсенала» просматривали Головина на матче с «МЮ»
МОСКВА, 7 дек —
МОСКВА, 7 дек —
Встреча между «Юнайтед» и ЦСКА прошла во вторник на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. ЦСКА с девятью очками занял третье место в группе A и завоевал право сыграть в 1/16 финала Лиги Европы.
«На матче “МЮ” — ЦСКА Головина просматривали представители “Арсенала”, “Тоттенхэма” и дортмундской “Боруссии”. На данный момент наиболее предметный интерес со стороны “Боруссии”. Все пять селекционеров клуба дают положительную характеристику на него», — сообщил источник.
Головин, которому в мае исполнился 21 год, выступает за основную команду ЦСКА с 2015 года. Действующий контракт полузащитника с армейским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.
|Манчестер Юнайтед
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2:1
Первый тайм: 0:1
|ЦСКА
|Жозе Моуринью
|Виктор Гончаренко
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|2
|15
|Удары (всего)
|9
|7
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|9
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)
|Боковой судья
|Мауро Тонолини (Италия)
|Боковой судья
|Эленито Ди Либераторе (Италия)
|За воротами
|Лука Банти (Италия)
|За воротами
|Массимилиано Иррати (Италия)