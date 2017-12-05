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09:33 (мск), источник: Р-Спорт

Скауты «Арсенала» просматривали Головина на матче с «МЮ»

МОСКВА, 7 дек — Р-Спорт. Представители лондонских «Арсенала», «Тоттенхэма» и дортмундской «Боруссии» просматривали полузащитника московского ЦСКА Александра Головина во время матча группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед», сообщил «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии

Встреча между «Юнайтед» и ЦСКА прошла во вторник на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. ЦСКА с девятью очками занял третье место в группе A и завоевал право сыграть в 1/16 финала Лиги Европы.

«На матче “МЮ” — ЦСКА Головина просматривали представители “Арсенала”, “Тоттенхэма” и дортмундской “Боруссии”. На данный момент наиболее предметный интерес со стороны “Боруссии”. Все пять селекционеров клуба дают положительную характеристику на него», — сообщил источник.

Головин, которому в мае исполнился 21 год, выступает за основную команду ЦСКА с 2015 года. Действующий контракт полузащитника с армейским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

Манчестер Юнайтед 2:1
Первый тайм: 0:1
ЦСКА
5.12.2017, 22:45 Зрители: 74669 Групповой турнир: Группа A Old Trafford
Главные тренеры
Жозе Моуринью Виктор Гончаренко
Голы
64′ Ромелу Лукаку (П. Погба) 9
66′ Маркус Рэшфорд (Х. Мата) 19
11 Виктор Винисиус Витинью (Мариу Фернандес) 45′
Составы
Серхио Ромеро 20
Виктор Линделеф 2
Крис Смоллинг 12
Дэйли Блинд 17
Люк Шоу 23
Хуан Мануэль Мата 8
Маркус Рэшфорд 19
Поль Погба 6
72′ Антонио Валенсия (к) 25
Аксель Туанзебе 38
74′ Ромелу Лукаку 9
Антони Марсьяль 11
67′ Андер Агуэра Эррера 21
73′ Скотт Мактоминэй 39
35 Игорь Акинфеев (к)
4 Сергей Игнашевич
5 Виктор Васин
24 Василий Березуцкий 57′
2 Мариу Фернандес
17 Александр Головин
89 Константин Кучаев
10 Алан Дзагоев
14 Кирилл Набабкин 90′
80 Хетаг Хосонов
11 Виктор Винисиус Витинью 82′
75 Тимур Жамалетдинов
63 Федор Чалов 65′
72 Астемир Гордюшенко
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 2
15 Удары (всего) 9
7 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
9 Угловые 3
11 Фолы 11
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Боковой судья Мауро Тонолини (Италия)
Боковой судья Эленито Ди Либераторе (Италия)
За воротами Лука Банти (Италия)
За воротами Массимилиано Иррати (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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