Скауты «Арсенала» просматривали Головина на матче с «МЮ»

23 фотографии 23 фотографии 23 фотографии

Встреча между «Юнайтед» и ЦСКА прошла во вторник на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. ЦСКА с девятью очками занял третье место в группе A и завоевал право сыграть в 1/16 финала Лиги Европы.

«На матче “МЮ” — ЦСКА Головина просматривали представители “Арсенала”, “Тоттенхэма” и дортмундской “Боруссии”. На данный момент наиболее предметный интерес со стороны “Боруссии”. Все пять селекционеров клуба дают положительную характеристику на него», — сообщил источник.