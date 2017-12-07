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09:30 (мск), источник: Vesti.kz

Когда нужна только победа. Превью к матчу «Славия» — «Астана»

Игра начнется в 23:50 по столичному времени.

Источник: AFP 2017

Сегодня, 7 декабря, «Астана» на выезде проведет заключительный матч со «Славией» в рамках группового этапа Лиги Европы. И только победа позволит казахстанскому чемпиону пробиться в плей-офф турнира, передает корреспондент Vesti.kz.

Перед очной встречей чешский клуб с восемью очками занимает второе место в группе А, опережая идущую на третьей строчке «Астану» на один пункт. Соответственно, «Славию» для выхода в 1/16 финала устроит и ничейный результат, тогда как казахстанским футболистам необходимо набирать три очка.

Первый матч команд на «Астана Арене» завершился вничью 1:1. На гол на 18-й минуте Майкла Нгадеу-Нгаджуи хозяева поля ответили точным ударом Марина Томасова на 43-й минуте.

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При этом перед последним туром «Астана» имеет больше забитых мячей — девять. Самым результативным участником квартета является «Вильярреал», забивший на один мяч больше. Кстати, «подводники» в предыдущем туре оформили путевку в следующий этап турнира. На счету «Славии» шесть голов, а вот «Маккаби» за пять игр ни разу не поражал ворота соперников, пропустив вдобавок больше всех мячей — восемь.

Прежде «Астана» никогда не встречалась с командами из Чехии, а «Славия» не играла против клубов из Казахстана.

Чешские футболисты не пропустили в трех из четырех домашних матчей нынешнего еврокубкового сезона. Ко всему прочему, в шести последних еврокубковых играх на «Эден Арене» забили только два мяча (0:0, 0:3, 1:0, 0:0, 1:0, 0:2).

«Астана» в общей сложности на выезде провела 22 еврокубковые встречи и одержала всего четыре победы, но две из них в этом году — над юрмальским «Спартаком» (1:0) во втором отборочном раунде Лиги чемпионов и над «Маккаби» (1:0) в четвертом туре Лиги Европы.

Интересно, что последние семь голов «Астаны» в Лиге Европы забили африканские легионеры клуба — Патрик Твумаси (4) и Жуниор Кабананга (3).

Между тем, главный тренер «Славии» Ярослав Шилгавы сможет рассчитывать на отбывшего дисквалификацию защитника Яна Боржила.

В то же время Серикжан Мужиков пропустит следующий еврокубковый матч, если заработает предупреждение в Праге при выходе «Астаны» в 1/16 финала.

Игру обслужит судейская бригада из Италии во главе с Давиде Масса. Ранее он не работал на играх с участием казахстанских команд и сборных. Но судил полуфинальный матч сборных Англии и Чехии (1:0) на юношеским чемпионате Европы 2017 года в Грузии.

Заключительный матч группового этапа Лиги Европы «Славия» — «Астана» пройдет в ночь с 7 на 8 декабря в Праге. Начало — в 00:00 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет телеканал QazSport.

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