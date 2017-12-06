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08:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Тренер украинского клуба нарядился в костюм Зорро

Главный тренер украинского «Шахтера» Паулу Фонсека пришел на послематчевую конференцию в костюме Зорро. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте донецкого клуба.

Источник: Reuters

Незадолго до матча с английским «Манчестер Сити» Фонсека пообещал облачиться в костюм Зорро в случае выхода «Шахтера» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Футболисты украинской команды в среду обыграли британцев со счетом 2:1 и обеспечили себе место в следующей стадии турнира.

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Шахтер Д 2:1
Первый тайм: 2:0
Манчестер Сити
6.12.2017, 22:45 Зрители: 33154 Групповой турнир: Группа F ОСК Металлист
Главные тренеры
Фонсека Паулу Хосеп Гвардьола
Голы
26′ Анисиу Калдейра Бернард (Р. Марлос) 10
32′ Гонсалвес дос Сантос Исмаили (Р. Марлос) 31
10 Серхио Агуэро 90+2′
Составы
Андрей Пятов 30
Богдан Бутко 2
Иван Ордец 18
54′ Ярослав Ракицкий 44
Анисиу Калдейра Бернард 10
Тайсон (к) 28
Тарас Степаненко 6
Фредерику Родригес Фред 8
64′ Гонсалвес дос Сантос Исмаили 31
Марсиу Азеведу 66
82′ Ромеру Бонфим Марлос 11
Виктор Коваленко 74
89′ Факундо Феррейра 19
Давид Хочолава 5
31 Эдерсон
3 Луис да Силва Данилу 22′
47 Фил Фоден
15 Эльяким Мангала
24 Тосин Адарабиойо
8 Илкай Гюндоган 57′
42 Яя Туре
33 Габриэл Жезус
20 Бернарду Силва
25 Фернандинью (к) 70′
10 Серхио Агуэро
19 Лерой Сане 62′
55 Браим Диас
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 10
6 Удары в створ 2
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 6
9 Фолы 10
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Бенуа Бастьен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Шахтер Д
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