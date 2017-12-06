Биатлонистки, которых не так просто увидеть в телевизионных трансляциях
Тренер украинского клуба нарядился в костюм Зорро
Главный тренер украинского «Шахтера» Паулу Фонсека пришел на послематчевую конференцию в костюме Зорро. Об этом сообщается в
Главный тренер украинского «Шахтера» Паулу Фонсека пришел на послематчевую конференцию в костюме Зорро. Об этом сообщается в
Незадолго до матча с английским «Манчестер Сити» Фонсека пообещал облачиться в костюм Зорро в случае выхода «Шахтера» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Футболисты украинской команды в среду обыграли британцев со счетом 2:1 и обеспечили себе место в следующей стадии турнира.
|Шахтер Д
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2:1
Первый тайм: 2:0
|Манчестер Сити
|Фонсека Паулу
|Хосеп Гвардьола
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|10
|6
|Удары в створ
|2
|0
|Штанги, перекладины
|1
|2
|Угловые
|6
|9
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Бенуа Бастьен (Франция)