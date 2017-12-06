«Спартак» в Ливерпуле. Оценки «СЭ»

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ЛИВЕРПУЛЬ

КАРИУС — 6,0. Несмотря на счет, работа у немецкого голкипера была. Но он со всей успешно справился.

ГОМЕС — 5,5. Может быть, худший в составе «Ливерпуля»: в тех редких случаях, когда «Спартак» атаковал, англичанин часто упускал Промеса.

КЛАВАН — 6,5. Зевая, справился со своими обязанностями. Уступил только в одном единоборстве из семи.

ЛОВРЕН — 6,5. На пару с Клаваном намертво закрыл Зе Луиша.

МОРЕНО — 6,5. В первом тайме часто подключался к атакам «Ливерпуля», но в конце получил повреждение и был заменен.

ВАЙНАЛДУМ — 7,0. Вместе с Эмре Джаном выжег центральную зону. За игру сделал больше перехватов, чем любой другой участник матча.

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ЭМРЕ ДЖАН — 6,5. До перерыва слишком часто нарушал правила, в том числе в необязательных ситуациях. В одном из эпизодов получил желтую карточку. Но центр поля остался за ним.

КОУТИНЬЮ — 8,5. Лично смял «Спартак» на первых минутах. Сперва бразилец «спровоцировал» назначение пенальти — именно после его передачи Салах упал в штрафной. Затем Коутинью этот же 11-метровый реализовал, а спустя несколько минут мастерским ударом замкнул красивую комбинацию хозяев. Сразу после перерыва оформил хет-трик.

МАНЕ — 8,0. В третьем голе поучаствовал напрямую: после его перехвата и прострела Таски невольно отбросил мяч на Фирмину. Вторую результативную атаку тоже раскрутил африканец. До перерыва много бил, но чаще неточно. Иллюстрация игры сенегальца — момент на 36-й минуте, когда он из убойной позиции выстрелил по воробьям. В начале второго тайма наконец-то попал в ворота. Да как! За четверть часа до конца отправил в ворота Селихова второй мяч.

САЛАХ — 7,0. Лучший бомбардир английской премьер-лиги неожиданно вышел в центре нападения и уже на третьей минуте заработал пенальти в спорной ситуации. Воздуха египтянину не хватало — на острие пространства мало, а скоростному форварду нужна свобода. Отсюда — невысокий КПД. Впрочем, под занавес встречи все же забил.

РОБЕРТУ ФИРМИНУ — 7,5. На левом фланге атаки бразилец в этом сезоне играл редко, но по первому тайму так сказать было нельзя: Фирмину забил сам и ассистировал Коутинью.

МИЛНЕР — 7,5. Триумфально вышел на замену вместо травмированного Морено — всего за пять минут отдал две голевые передачи. В конце игры сделал и третью.

АЛЕКСАНДЕР-АРНОЛД — 6,0. Неплохо проявил себя на правом фланге.

СТАРРИДЖ — 6,5. Как и Милнер, сразу после выхода на замену отдал результативную передачу. Мог забить и сам, но не реализовал свой момент.

СПАРТАК

СЕЛИХОВ — 3,0. На 34-й минуте блестяще сыграл на выходе — чисто выудил мяч руками из-под ног у Салаха. В середине второго тайма отразил тяжелый удар африканца в дальний угол. Больше ничего позитивного из этой игры вратарю не извлечь.

ЕЩЕНКО — 3,0. Коутинью на его фланге творил все, что хотел.

ТАСКИ — 3,0. Неловко отбил мяч на Роберту Фирмину в эпизоде с третьим голом «красных». В других моментах тоже выглядел жалко.

БОККЕТТИ — 3,0. В центре защиты у «Спартака» был проходной двор, и описывать индивидуальные ошибки красно-белых бессмысленно.

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ДЖИКИЯ — 3,0. Арбитр назначил неоднозначный пенальти, но формально Джикия сфолил на Салахе, поэтому оценка занижена. Да и в целом на левом фланге, где защитник сборной России появляется редко, Джикия чувствовал себя неуверенно. Мане регулярно обыгрывал Джикию.

ГЛУШАКОВ — 3,0. «Обрезал» половину команды в эпизоде с третьим голом — с его неточной передачи «в заднюю ногу» Джикии началась голевая атака «Ливерпуля». Во втором голе тоже недоработал: неохотно бежал за Мане. На 30-й минуте неплохо ударил после подачи углового из-за штрафной — заблокировали. Занятно, но к исходу часа Глушаков был единственным футболистам «Спартака», совершившим хоть один перехват.

ФЕРНАНДУ — 3,0. Практически стоял на поле, отдал массу неточных передач.

ЗОБНИН — 4,0. В первом тайме выглядел неплохо, даже пытался что-то создавать. Но после перерыва растворился на поле.

ЛУИЗ АДРИАНУ — 4,5. Однажды попал в створ, пытался действовать в подыгрыше. Больше сказать о бразильце нечего.

ПРОМЕС — 5,0. По статистике был неплох — пять раз бил по воротам, дважды попал в створ. На исходе получаса взял игру на себя, сместился с левого фланга в центр и опасно пробил — лишь угловой. Спустя пять минут повторил трюк — на этот раз мяч оказался в руках у Кариуса. Был заметен, но не более того.

ЗЕ ЛУИШ — 3,5. Один раз сверкнул в первом тайме — да и все. Не смог продавить оборону «Ливерпуля».

МЕЛЬГАРЕХО — 5,0. Один из немногих, кто заслуживает нейтральной оценки в составе «Спартака» — старался хотя бы прессинговать и более-менее активно перемещался по полю.

ПАШАЛИЧ — 3,0. Допускал слишком много брака, особенно в передачах.