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«Спартак» в Ливерпуле. Оценки «СЭ»

Детальный разбор игры красно-белых на «Энфилде».

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ЛИВЕРПУЛЬ

КАРИУС — 6,0. Несмотря на счет, работа у немецкого голкипера была. Но он со всей успешно справился.

ГОМЕС — 5,5. Может быть, худший в составе «Ливерпуля»: в тех редких случаях, когда «Спартак» атаковал, англичанин часто упускал Промеса.

КЛАВАН — 6,5. Зевая, справился со своими обязанностями. Уступил только в одном единоборстве из семи.

ЛОВРЕН — 6,5. На пару с Клаваном намертво закрыл Зе Луиша.

МОРЕНО — 6,5. В первом тайме часто подключался к атакам «Ливерпуля», но в конце получил повреждение и был заменен.

ВАЙНАЛДУМ — 7,0. Вместе с Эмре Джаном выжег центральную зону. За игру сделал больше перехватов, чем любой другой участник матча.

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ЭМРЕ ДЖАН — 6,5. До перерыва слишком часто нарушал правила, в том числе в необязательных ситуациях. В одном из эпизодов получил желтую карточку. Но центр поля остался за ним.

КОУТИНЬЮ — 8,5. Лично смял «Спартак» на первых минутах. Сперва бразилец «спровоцировал» назначение пенальти — именно после его передачи Салах упал в штрафной. Затем Коутинью этот же 11-метровый реализовал, а спустя несколько минут мастерским ударом замкнул красивую комбинацию хозяев. Сразу после перерыва оформил хет-трик.

МАНЕ — 8,0. В третьем голе поучаствовал напрямую: после его перехвата и прострела Таски невольно отбросил мяч на Фирмину. Вторую результативную атаку тоже раскрутил африканец. До перерыва много бил, но чаще неточно. Иллюстрация игры сенегальца — момент на 36-й минуте, когда он из убойной позиции выстрелил по воробьям. В начале второго тайма наконец-то попал в ворота. Да как! За четверть часа до конца отправил в ворота Селихова второй мяч.

САЛАХ — 7,0. Лучший бомбардир английской премьер-лиги неожиданно вышел в центре нападения и уже на третьей минуте заработал пенальти в спорной ситуации. Воздуха египтянину не хватало — на острие пространства мало, а скоростному форварду нужна свобода. Отсюда — невысокий КПД. Впрочем, под занавес встречи все же забил.

РОБЕРТУ ФИРМИНУ — 7,5. На левом фланге атаки бразилец в этом сезоне играл редко, но по первому тайму так сказать было нельзя: Фирмину забил сам и ассистировал Коутинью.

МИЛНЕР — 7,5. Триумфально вышел на замену вместо травмированного Морено — всего за пять минут отдал две голевые передачи. В конце игры сделал и третью.

АЛЕКСАНДЕР-АРНОЛД — 6,0. Неплохо проявил себя на правом фланге.

СТАРРИДЖ — 6,5. Как и Милнер, сразу после выхода на замену отдал результативную передачу. Мог забить и сам, но не реализовал свой момент.

СПАРТАК

СЕЛИХОВ — 3,0. На 34-й минуте блестяще сыграл на выходе — чисто выудил мяч руками из-под ног у Салаха. В середине второго тайма отразил тяжелый удар африканца в дальний угол. Больше ничего позитивного из этой игры вратарю не извлечь.

ЕЩЕНКО — 3,0. Коутинью на его фланге творил все, что хотел.

ТАСКИ — 3,0. Неловко отбил мяч на Роберту Фирмину в эпизоде с третьим голом «красных». В других моментах тоже выглядел жалко.

БОККЕТТИ — 3,0. В центре защиты у «Спартака» был проходной двор, и описывать индивидуальные ошибки красно-белых бессмысленно.

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ДЖИКИЯ — 3,0. Арбитр назначил неоднозначный пенальти, но формально Джикия сфолил на Салахе, поэтому оценка занижена. Да и в целом на левом фланге, где защитник сборной России появляется редко, Джикия чувствовал себя неуверенно. Мане регулярно обыгрывал Джикию.

ГЛУШАКОВ — 3,0. «Обрезал» половину команды в эпизоде с третьим голом — с его неточной передачи «в заднюю ногу» Джикии началась голевая атака «Ливерпуля». Во втором голе тоже недоработал: неохотно бежал за Мане. На 30-й минуте неплохо ударил после подачи углового из-за штрафной — заблокировали. Занятно, но к исходу часа Глушаков был единственным футболистам «Спартака», совершившим хоть один перехват.

ФЕРНАНДУ — 3,0. Практически стоял на поле, отдал массу неточных передач.

ЗОБНИН — 4,0. В первом тайме выглядел неплохо, даже пытался что-то создавать. Но после перерыва растворился на поле.

ЛУИЗ АДРИАНУ — 4,5. Однажды попал в створ, пытался действовать в подыгрыше. Больше сказать о бразильце нечего.

ПРОМЕС — 5,0. По статистике был неплох — пять раз бил по воротам, дважды попал в створ. На исходе получаса взял игру на себя, сместился с левого фланга в центр и опасно пробил — лишь угловой. Спустя пять минут повторил трюк — на этот раз мяч оказался в руках у Кариуса. Был заметен, но не более того.

ЗЕ ЛУИШ — 3,5. Один раз сверкнул в первом тайме — да и все. Не смог продавить оборону «Ливерпуля».

МЕЛЬГАРЕХО — 5,0. Один из немногих, кто заслуживает нейтральной оценки в составе «Спартака» — старался хотя бы прессинговать и более-менее активно перемещался по полю.

ПАШАЛИЧ — 3,0. Допускал слишком много брака, особенно в передачах.

САМЕДОВ — 4,0. Ничем не помог команде.

Ливерпуль 7:0
Первый тайм: 3:0
Спартак М
6.12.2017, 22:45 Зрители: 48779 Групповой турнир: Группа E Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Массимо Каррера
Голы
4′ Филиппе Коутинью 10
15′ Филиппе Коутинью (Роберту Фирмину, М. Салах) 10
19′ Роберту Фирмину 9
47′ Садио Мане (Дж. Милнер, Филиппе Коутинью) 19
50′ Филиппе Коутинью (Дж. Милнер, Роберту Фирмину) 10
76′ Садио Мане (Д. Старридж, М. Салах) 19
86′ Мохамед Салах (Дж. Милнер, Эмре Джан) 11
Составы
Лорис Кариус 1
Джо Гомес 12
Рагнар Клаван 17
Джорджиньо Вайналдум 5
Филиппе Коутинью (к) 10
Мохамед Салах 11
6′ Эмре Джан 23
Садио Мане 19
45′ Альберто Морено 18
Джеймс Милнер 7
60′ Деян Ловрен 6
Трент Александр-Арнольд 66
72′ Роберту Фирмину 9
Дэниэл Старридж 15
57 Александр Селихов
38 Андрей Ещенко
5 Сердар Таски
16 Сальваторе Боккетти
47 Роман Зобнин
8 Денис Глушаков (к)
11 Фернанду 62′
12 де Соуза Луиз Адриану
14 Георгий Джикия 60′ 4′
50 Марио Пашалич
10 Квинси Промес 75′
19 Александр Самедов
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 51′
25 Лоренсо Мельгарехо
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
10 Голевые моменты 1
17 Удары (всего) 13
10 Удары в створ 4
4 Угловые 2
16 Фолы 11
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Шимон Марчиняк (Польша)
Боковой судья Павел Сокольницки (Польша)
Боковой судья Томаш Листкевич (Польша)
За воротами Павел Рачковски (Польша)
За воротами Томаш Мусял (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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