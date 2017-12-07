«Црвена Звезда» впервые в ХХI веке может выйти в весеннюю стадию еврокубков

Источник: РИА "Новости"

В группе А испанский «Вильярреал» встретится с израильским «Маккаби» (Тель-Авив), а чешская «Славия» сыграет с казахстанской «Астаной». Оба матча начнутся в 21:00 мск. Встреча в Испании будет формальностью — «Вильярреал», имеющий 11 очков, уже вышел в плей-офф с первого места в группе, а «Маккаби», набравшее лишь одно очко (причем это случилось в первом поединке с «Вильярреалом»), выше четвертой строчки уже не поднимется. Игра в Праге — совсем другая история: «Славия» и «Астана» выяснят, кому достанется вторая путевка в 1/16 финала, сейчас у чешской команды восемь очков, а у казахстанской — семь.

«Славия», один из самых титулованных чешских клубов, в последний раз играла в плей-офф еврокубка в сезоне 2007/08, когда добралась до 1/16 финала Кубка УЕФА, уступив там английскому «Тоттенхэму» (1:2, 1:1). «Астана» в плей-офф еврокубков не играла, зато в сезоне-2015/16 выступала в групповом этапе Лиги чемпионов, в шести матчах набрав четыре очка. За пражский клуб играет португалец Данни, много лет проведший в московском «Динамо» и санкт- петербургском «Зените», а в 2010 году признанный лучшим футболистом России.

«Динамо» и «Партизан» поспорят за первое место

Кто вышел в 1/16 финала из группы Б уже ясно — это украинское «Динамо» (Киев) и сербский «Партизан». Кто из них финиширует в группе на первом месте — выяснится в очном противостоянии. Матч состоится в Киеве и начнется в 21:00. В это же время в Берне «Янг Бойз» попробует одолеть албанский «Скендербеу» и уйти с последней позиции в группе. Пока у «Динамо» 10 очков, у «Партизана» — восемь, у «Скендербеу» — пять, а у «Янг Бойз» — три.

В групп Б сложилась редкая ситуация: в ней оказались команды, встречавшиеся в квалификации Лиги чемпионов этого сезона, — «Динамо» и «Янг Бойз». В отборе сильнейшего клубного турнира Европы киевская команда уступила из-за мяча, пропущенного дома (3:1, 0:2). В следующем раунде «Янг Бойз» был бит ЦСКА (0:1, 0:2), после чего попал в групповой этап Лиги Европы, где «Динамо» удалось взять реванш. Матч в Киеве завершился вничью (2:2), а вот в Берне украинский клуб победил со счетом 1:0.

В группе С португальская «Брага», набрав 10 очков, гарантировала себе участие в плей-офф. А вот для болгарского «Лудогорца» и турецкого «Истанбул Башакшехира» еще не все ясно. У «Лудогорца» сейчас восемь очков, его ждет выездной матч с немецким «Хоффенхаймом», у которого лишь четыре очка и соответственно нет шансов на выход в 1/16 финала. «Истанбул Башакшехир», имеющий пять очков, дома сразится с «Брагой». Если болгарский клуб проиграет, а турецкий победит, то в плей-офф выступит команда из Стамбула, поскольку имеет с «Лудогорцем» положительный баланс личных встреч (0:0, 2:1). При прочих исходах в 1/16 финала сыграет клуб из Разграда. Оба матча начнутся в 21:00 мск.

Еврокубковый дебют Гаттузо

В группе D хорватская «Риека», уже ни на что не претендующая, примет итальянский «Милан», вышедший в плей-офф досрочно. Это будет первый матч красно-черных в еврокубках под руководством Дженнаро Гаттузо, который бал назначен главным тренером миланской команды 27 ноября. В чемпионате Италии Гаттузо во главе «Милана» дебютировал неубедительно — команда не сумела одолеть аутсайдера Серии А «Беневенто» (2:2), пропустив второй мяч от вратаря — Альберто Бриньоли красиво забил головой. В предыдущих 14 матчах итальянского чемпионата «Беневенто» проиграл.

Судьба второго места решится в Вене, где австрийская «Аустрия» встретится с греческим АЕКом. Первый матч между ними закончился со счетом 2:2. Сейчас у «Ауйстрии» четыре очка, а у АЕКа — семь, поэтому для попадания в 1/16 финала венской команде нужна только победа. У «Милана» 11 очков, а у «Риеки», имеющий негативный баланс и с «Аустрией», и с АЕКом, — четыре. Матчи в группе D начнутся в 21:00 мск.

В Бергамо определится, кто выйдет в плей-офф с первого места в группе C — итальянская «Аталанта» сразится с французским «Лионом».

У обоих по 11 очков, а первый матч между ними, прошедший в Лионе 28 сентября, завершился со счетом 1:1. Если они сыграют 1:1 и в четверг, то первой будет «Аталанта», поскольку у нее лучше разница забитых и пропущенных мячей. Если встреча закончится со счетом 0:0, то лидерство также удержит итальянский клуб, а вот если со счетом 2:2 — то первым благодаря большему количеству голов, забитых на чужом поле, станет «Лион».

В Никосии кипрский «Аполлон» встретится с английским «Эвертоном», ставшим одним из главных разочарований нынешней Лиги Европы. У «Аполлона» сейчас три очка, а у «Эвертона» — одно. Матчи в группе С начнутся в 21:00 мск.

Битва в Белграде

Участники плей-офф от группы G уже известны — это румынская «Стяуа» и чешская «Виктория Пльзень». «Стяуа» (10 очков) в последнем туре группового турнира в Бухаресте сыграет со швейцарским «Лугано» (6), а «Виктория» (9) в Беэр-Шеве встретится с израильским «Хапоэлем» (4). «Лугано» не сможет опередить «Викторию» из-за выездного поражения ей со счетом 1:4, при том, что дома швейцарский клуб победил чешский со счетом 3:2. Матчи в группе G начнутся в 23:05 мск.

В группе Н только один клуб обеспечил себе участие в 1/16 финала — это английский «Арсенал» (10 очков). У трех остальных сохраняются шансы на выход в плей-офф — речь о сербской «Црвене Звезде» (6 очков), немецком «Кельне» (6) и белорусском БАТЭ (5). «Црвена Звезда» схлестнется с «Кельном» в Белграде, а БАТЭ наведается в Лондон к «Арсеналу». Учитывая, что первый матч в Кельне сербская команда выиграла 1:0, ее может устроить и ничья — но только в том случае, если БАТЭ не удастся победить «Арсенал».

В ХХI веке «Црвена Звезда» в весенней стадии еврокубков еще не играла. Еврокубковая кампания сезона-2017/18 для белградского клуба может стать самой успешной с 1992 года, когда он попала в число восьми сильнейших команд Европы (а за год до этого выиграл Кубок европейских чемпионов). Причем началась она еще в конце июня — с первого квалификационного раунда Лиги Европы. В раунде плей-офф отбора «Црвена Звезда» одолела российский «Краснодар», который считался фаворитом. На последних матчах белградской команды в Лиге Европы меньше 40 тысяч зрителей не собиралось — наверняка будет аншлаг и на поединке с «Кельном».

«Заре» нужна только победа

Из группы I в плей-офф точно сыграет австрийский «Ред Булл», а вот что будет с оставшейся путевкой — пока неясно. В шестом туре «Ред Булл» (11 очков) в гостях встретится с французским «Марселем» (7), которому для попадания в 1/16 финала достаточно ничьей. Турецкий «Коньяспор» (5 очков) на выезде сразится с португальской «Виторией Гимарайнш» (4), чье участие в плей-офф уже невозможно. Если «Марсель» проиграет, а «Коньяспор» победит, то в 1/16 финала попадет турецкий клуб. Матчи в группе I начнутся в 23:05 мск.

В Запорожье определится, быть ли украинской «Заре» в плей-офф Лиги Европы — она сыграет с испанским «Атлетиком». У «Зари» 6 очков, а у «Атлетико» — 8, соответственно для участия в 1/16 финала команде из Бильбао вполне хватит и ничьей. В случае победы «Атлетик» может финишировать и вовсе на первом месте — это случится, если шведский «Эстерсунд», имеющий 10 очков, в Берлине потерпит поражение от немецкой «Герты» (4 очка). Матчи в группе J начнутся в 23:05 мск.

Итальянский «Лацио» с первого места в группе К уже не сдвинется — 13-ти очков в пяти турах хватило для того, чтобы стать недостижимым. В заключительном туре римский клуб на выезде сыграет с «Зюлте-Варегемом». Для бельгийского клуба, российским болельщикам известном победой над московским «Локомотивом» в 2006 году, шансы на выход в плей-офф уже потеряны, сейчас на его счету лишь 4 очка. Второе место в группе К уже точно займет «Ницца» (9 очков), которая в четверг в Арнеме встретится с голландским «Витессом» (2 очка). Матчи в группе К начнутся в 23:05 мск.