Ещенко: Болельщики «Спартака» простят разгром от «Ливерпуля» в случае победы над ЦСКА

Источник: ИТАР-ТАСС

«Спартак» уступил английскому «Ливерпулю» со счетом 0:7 в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов по футболу. Это поражение стало для красно-белых самым крупным в истории, а также самым крупным для российских клубов в еврокубках. В следующем матче «Спартак» сыграет с ЦСКА в рамках чемпионата России, встреча пройдет в воскресенье на «Открытие-Арене».

«Естественно, после таких поражений очень тяжело психологически, но у нас впереди дерби, поэтому быстро переключимся, добьемся положительного результата, и тогда эту игру будет легче забыть. Конечно, болельщики простят, если достойно сыграем с ЦСКА, выиграем. Стыдно перед болельщиками, что так получилось. Но все знают, что “Ливерпуль” — очень сильная команда», — сказал Ещенко.

«Начали играть в открытый футбол, а не отсиживаться в обороне, поэтому, наверное, и получили в первые 20 минут три гола. И все, потом они играли по счету, на контратаках забили еще», — объяснил Ещенко.