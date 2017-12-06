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02:07 (мск), источник: ТАСС

Ещенко: Болельщики «Спартака» простят разгром от «Ливерпуля» в случае победы над ЦСКА

ЛИВЕРПУЛЬ /Великобритания/, 7 декабря. /ТАСС/. Болельщики московского «Спартака» простят футболистам разгромное поражение от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов, если красно-белые обыграют ЦСКА. Такое мнение высказал защитник красно-белых Андрей Ещенко.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Спартак» уступил английскому «Ливерпулю» со счетом 0:7 в гостевом матче группового этапа Лиги чемпионов по футболу. Это поражение стало для красно-белых самым крупным в истории, а также самым крупным для российских клубов в еврокубках. В следующем матче «Спартак» сыграет с ЦСКА в рамках чемпионата России, встреча пройдет в воскресенье на «Открытие-Арене».

«Естественно, после таких поражений очень тяжело психологически, но у нас впереди дерби, поэтому быстро переключимся, добьемся положительного результата, и тогда эту игру будет легче забыть. Конечно, болельщики простят, если достойно сыграем с ЦСКА, выиграем. Стыдно перед болельщиками, что так получилось. Но все знают, что “Ливерпуль” — очень сильная команда», — сказал Ещенко.

«Начали играть в открытый футбол, а не отсиживаться в обороне, поэтому, наверное, и получили в первые 20 минут три гола. И все, потом они играли по счету, на контратаках забили еще», — объяснил Ещенко.

«Спартак» завершил групповой этап на третьем месте и продолжит выступление в плей-офф Лиги Европы.

Ливерпуль 7:0
Первый тайм: 3:0
Спартак М
6.12.2017, 22:45 Зрители: 48779 Групповой турнир: Группа E Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Массимо Каррера
Голы
4′ Филиппе Коутинью 10
15′ Филиппе Коутинью (Роберту Фирмину, М. Салах) 10
19′ Роберту Фирмину 9
47′ Садио Мане (Дж. Милнер, Филиппе Коутинью) 19
50′ Филиппе Коутинью (Дж. Милнер, Роберту Фирмину) 10
76′ Садио Мане (Д. Старридж, М. Салах) 19
86′ Мохамед Салах (Дж. Милнер, Эмре Джан) 11
Составы
Лорис Кариус 1
Джо Гомес 12
Рагнар Клаван 17
Джорджиньо Вайналдум 5
Филиппе Коутинью (к) 10
Мохамед Салах 11
6′ Эмре Джан 23
Садио Мане 19
45′ Альберто Морено 18
Джеймс Милнер 7
60′ Деян Ловрен 6
Трент Александр-Арнольд 66
72′ Роберту Фирмину 9
Дэниэл Старридж 15
57 Александр Селихов
38 Андрей Ещенко
5 Сердар Таски
16 Сальваторе Боккетти
47 Роман Зобнин
8 Денис Глушаков (к)
11 Фернанду 62′
12 де Соуза Луиз Адриану
14 Георгий Джикия 60′ 4′
50 Марио Пашалич
10 Квинси Промес 75′
19 Александр Самедов
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 51′
25 Лоренсо Мельгарехо
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
10 Голевые моменты 1
17 Удары (всего) 12
9 Удары в створ 4
3 Угловые 2
16 Фолы 11
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Шимон Марчиняк (Польша)
Боковой судья Павел Сокольницки (Польша)
Боковой судья Томаш Листкевич (Польша)
За воротами Павел Рачковски (Польша)
За воротами Томаш Мусял (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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