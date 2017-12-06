Массимо Каррера: Я разочарован и не могу это объяснить
После матча с «Ливерпулем» главный тренер
После матча с «Ливерпулем» главный тренер
— Я не могу этого объяснить, — говорит Каррера. — Мы вышли на поле, и «Ливерпуль» превзошел нас во всем. В злости. Это, видимо, доказывает, что «Спартак» еще не готов.
— Не готов к чему?
— Чтобы проводить такие матчи, нужно качество и спортивная злость. Мы вышли на поле без злости. Почти что боялись этот «Ливерпуль». Я разочарован. Ожидал увидеть совсем другой матч. Не хочу сказать, что мы должны победить, но — показать
— Вы готовы пообещать болельщикам, что выиграете дерби как искупление вины?
— Мы всегда играем на победу. Сейчас попробуем забыть это разочарование. Надеюсь, в будущем оно пригодится, чтобы взвесить многие вещи. С завтрашнего дня будем думать о дерби.
— Судья был прав, когда назначил пенальти?
— Не комментирую судейство. Обращаю внимание на своих футболистов. После 11-метрового у нас было полно времени, чтобы показать себя другой командой. Не хватило всех составляющих, чтобы быть полноценной командой.
— У Джикии травма?
— Думаю, ничего серьезного. Завтра будем знать точнее, что с ним.
— «Спартак» может в целом занести себе в актив групповой этап Лиги чемпионов?
— Да, если не считать сегодняшний матч, мы хорошо провели групповой этап. Одной из целей было попасть в Лигу Европы. И у нас это получилось.
— Почему заменили Квинси?
— Предпочел дать ему отдохнуть перед воскресеньем.
Дмитрий СИМОНОВ
из Ливерпуля.
|Юрген Клопп
|Массимо Каррера
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|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Голевые моменты
|1
|17
|Удары (всего)
|12
|9
|Удары в створ
|4
|3
|Угловые
|2
|16
|Фолы
|11
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Шимон Марчиняк (Польша)
|Боковой судья
|Павел Сокольницки (Польша)
|Боковой судья
|Томаш Листкевич (Польша)
|За воротами
|Павел Рачковски (Польша)
|За воротами
|Томаш Мусял (Польша)