Массимо Каррера: Я разочарован и не могу это объяснить

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— Я не могу этого объяснить, — говорит Каррера. — Мы вышли на поле, и «Ливерпуль» превзошел нас во всем. В злости. Это, видимо, доказывает, что «Спартак» еще не готов.

— Не готов к чему?

— Чтобы проводить такие матчи, нужно качество и спортивная злость. Мы вышли на поле без злости. Почти что боялись этот «Ливерпуль». Я разочарован. Ожидал увидеть совсем другой матч. Не хочу сказать, что мы должны победить, но — показать что-то большее. Иным образом противостоять «Ливерпулю».

— Вы готовы пообещать болельщикам, что выиграете дерби как искупление вины?

— Мы всегда играем на победу. Сейчас попробуем забыть это разочарование. Надеюсь, в будущем оно пригодится, чтобы взвесить многие вещи. С завтрашнего дня будем думать о дерби.

— Судья был прав, когда назначил пенальти?

— Не комментирую судейство. Обращаю внимание на своих футболистов. После 11-метрового у нас было полно времени, чтобы показать себя другой командой. Не хватило всех составляющих, чтобы быть полноценной командой.

— У Джикии травма?

— Думаю, ничего серьезного. Завтра будем знать точнее, что с ним.

— «Спартак» может в целом занести себе в актив групповой этап Лиги чемпионов?

— Да, если не считать сегодняшний матч, мы хорошо провели групповой этап. Одной из целей было попасть в Лигу Европы. И у нас это получилось.

— Почему заменили Квинси?

— Предпочел дать ему отдохнуть перед воскресеньем.