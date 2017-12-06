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01:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Массимо Каррера: Я разочарован и не могу это объяснить

После матча с «Ливерпулем» главный тренер красно-белых подвел итоги матча и в целом группового этапа.

Источник: Reuters

— Я не могу этого объяснить, — говорит Каррера. — Мы вышли на поле, и «Ливерпуль» превзошел нас во всем. В злости. Это, видимо, доказывает, что «Спартак» еще не готов.

— Не готов к чему?

— Чтобы проводить такие матчи, нужно качество и спортивная злость. Мы вышли на поле без злости. Почти что боялись этот «Ливерпуль». Я разочарован. Ожидал увидеть совсем другой матч. Не хочу сказать, что мы должны победить, но — показать что-то большее. Иным образом противостоять «Ливерпулю».

— Вы готовы пообещать болельщикам, что выиграете дерби как искупление вины?

— Мы всегда играем на победу. Сейчас попробуем забыть это разочарование. Надеюсь, в будущем оно пригодится, чтобы взвесить многие вещи. С завтрашнего дня будем думать о дерби.

— Судья был прав, когда назначил пенальти?

— Не комментирую судейство. Обращаю внимание на своих футболистов. После 11-метрового у нас было полно времени, чтобы показать себя другой командой. Не хватило всех составляющих, чтобы быть полноценной командой.

— У Джикии травма?

— Думаю, ничего серьезного. Завтра будем знать точнее, что с ним.

— «Спартак» может в целом занести себе в актив групповой этап Лиги чемпионов?

— Да, если не считать сегодняшний матч, мы хорошо провели групповой этап. Одной из целей было попасть в Лигу Европы. И у нас это получилось.

— Почему заменили Квинси?

— Предпочел дать ему отдохнуть перед воскресеньем.

Дмитрий СИМОНОВ
из Ливерпуля.

Ливерпуль 7:0
Первый тайм: 3:0
Спартак М
6.12.2017, 22:45 Зрители: 48779 Групповой турнир: Группа E Anfield
Главные тренеры
Юрген Клопп Массимо Каррера
Голы
4′ Филиппе Коутинью 10
15′ Филиппе Коутинью (Роберту Фирмину, М. Салах) 10
19′ Роберту Фирмину 9
47′ Садио Мане (Дж. Милнер, Филиппе Коутинью) 19
50′ Филиппе Коутинью (Дж. Милнер, Роберту Фирмину) 10
76′ Садио Мане (Д. Старридж, М. Салах) 19
86′ Мохамед Салах (Дж. Милнер, Эмре Джан) 11
Составы
Лорис Кариус 1
Джо Гомес 12
Рагнар Клаван 17
Джорджиньо Вайналдум 5
Филиппе Коутинью (к) 10
Мохамед Салах 11
6′ Эмре Джан 23
Садио Мане 19
45′ Альберто Морено 18
Джеймс Милнер 7
60′ Деян Ловрен 6
Трент Александр-Арнольд 66
72′ Роберту Фирмину 9
Дэниэл Старридж 15
57 Александр Селихов
38 Андрей Ещенко
5 Сердар Таски
16 Сальваторе Боккетти
47 Роман Зобнин
8 Денис Глушаков (к)
11 Фернанду 62′
12 де Соуза Луиз Адриану
14 Георгий Джикия 60′ 4′
50 Марио Пашалич
10 Квинси Промес 75′
19 Александр Самедов
9 Мендеш Андраде Зе Луиш 51′
25 Лоренсо Мельгарехо
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
10 Голевые моменты 1
17 Удары (всего) 12
9 Удары в створ 4
3 Угловые 2
16 Фолы 11
2 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Шимон Марчиняк (Польша)
Боковой судья Павел Сокольницки (Польша)
Боковой судья Томаш Листкевич (Польша)
За воротами Павел Рачковски (Польша)
За воротами Томаш Мусял (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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