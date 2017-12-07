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01:46 (мск), источник: ТАСС

Португалия сократила отставание от России в рейтинге УЕФА

ТАСС, 7 декабря. Отрыв России от Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) уменьшился по итогам матчей шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, прошедших в среду.

Источник: AFP 2017

Московский «Спартак» на выезде был разгромлен английским «Ливерпулем» (0:7), а португальский «Порту» дома победил представляющий Францию «Монако» (5:2). Благодаря выходу «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов Португалия дополнительно получила пять баллов.

Суммарный коэффициент Франции (учитываются только последние пять сезонов), занимающей в рейтинге УЕФА пятое место, составляет 53,081, России, идущей на шестой строчке, — 49,382, а Португалии, расположившейся на седьмой позиции, — 45,248. Лидирует в таблице Испания (100,141), далее следуют Англия (74,748), Италия (71,916) и Германия (67,998).

По итогам текущего сезона определится, какое представительство в еврокубках будет у стран в сезоне-2019/20. Странам, находящимся на пятом и шестом местах в рейтинге, дается право заявить по три клуба в Лигу чемпионов и Лигу Европы. Стране, которая идет на седьмой строчке, в Лигу чемпионов можно делегировать две команды, а в Лигу Европы — три.

В четверг гостевые матчи в шестом туре группового этапа Лиги Европы проведут «Зенит» и «Локомотив» — санкт- петербургский клуб в Сан-Себастьяне встретится с испанским «Реал Сосьедадом», а московский клуб в Оломоуце сыграет с чешским «Фаставом».

«Спартак», как и днем ранее ЦСКА, завершил выступление в Лиге чемпионов, в группе Е финишировав на третьем месте. Оба московских клубах выступят в 1/16 финала Лиги Европы.

Как вычисляются коэффициенты

За победу в матче квалификационных раундов еврокубков дается одно очко, за ничью — 0,5. За победу в игре основного раунда — два очка, за ничью — одно. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляется четыре очка, за попадание в 1/8 финала — пять. За выход клуба в ¼ финала, ½ финала, финал Лиги чемпионов или Лиги Европы начисляется по одному очку.

В расчет берутся только сыгранные матчи, то есть технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, при подсчете коэффициента считаются в соответствии с тем результатом, который зафиксирован в основное и дополнительное время.

Сезонный коэффициент страны в таблице УЕФА определяется путем сложения очков, набранных ее клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления данной суммы на количество команд, которые участвовали в этих турнирах. Общий же рейтинг страны — это сумма ее коэффициентов за последние пять сезонов.

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