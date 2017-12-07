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01:53 (мск), источник: ТАСС

Определены все участники плей-офф Лиги чемпионов сезона-2017/18

ТАСС, 7 декабря. Стали известны все участники раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов сезона-2017/18.

Источник: РИА "Новости"

Во вторник и среду состоялись матчи заключительного тура группового этапа. В группе A, в которой выступал российский ЦСКА, первые две строчки в турнирной таблице заняли английский «Манчестер Юнайтед» и швейцарский «Базель», ЦСКА сыграет в плей-офф Лиги Европы. В группе B первое место занял французский ПСЖ, второй — немецкая «Бавария», шотландский «Селтик» сыграет в Лиге Европы. Из группы C в плей-офф вышли итальянская «Рома» и английский «Челси», в Лигу Европы — испанский «Атлетико».

В группе D путевки в 1/8 финала Лиги чемпионов завоевали испанская «Барселона» и итальянский «Ювентус», португальский «Спортинг» примет участие в Лиге Европы. Английский «Ливерпуль» и испанская «Севилья» заняли первые две строчки в группе E, в Лиге Европы сыграет московский «Спартак». В группе F первыми финишировали английский «Манчестер Сити» и украинский «Шахтер», итальянский «Наполи» сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.

Группу G выиграл турецкий «Бешикташ», вместе с ним в плей-офф Лиги чемпионов вышел португальский «Порту», немецкий «Лейпциг» сыграет в Лиге Европы. Английский «Тоттенхэм» и испанский «Реал» вышли из группы H, немецкая «Боруссия» из Дортмунда заняла третье место и вышла в плей-офф Лиги Европы.

Впервые в истории в плей-офф Лиги чемпионов сыграют пять команд из одной страны. В 1/8 финала турнира пробились пять английских команд — «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» и «Тоттенхэм».

Жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов пройдет 11 декабря в швейцарском Ньоне.

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