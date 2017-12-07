Определены все участники плей-офф Лиги чемпионов сезона-2017/18
ТАСС, 7 декабря. Стали известны все участники раунда
ТАСС, 7 декабря. Стали известны все участники раунда
Во вторник и среду состоялись матчи заключительного тура группового этапа. В группе A, в которой выступал российский ЦСКА, первые две строчки в турнирной таблице заняли английский «Манчестер Юнайтед» и швейцарский «Базель», ЦСКА сыграет в
В группе D путевки в 1/8 финала Лиги чемпионов завоевали испанская «Барселона» и итальянский «Ювентус», португальский «Спортинг» примет участие в Лиге Европы. Английский «Ливерпуль» и испанская «Севилья» заняли первые две строчки в группе E, в Лиге Европы сыграет московский «Спартак». В группе F первыми финишировали английский «Манчестер Сити» и украинский «Шахтер», итальянский «Наполи» сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.
Группу G выиграл турецкий «Бешикташ», вместе с ним в
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