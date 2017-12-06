«Спартак»: самое крупное поражение в истории

Источник: Спорт-Экспресс

К середине первого тайма у меня появилось ощущение дежавю. Все то же самое было 15 лет назад, осенью 2002 года. Тоже «Ливерпуль». Тоже «Спартак». Тоже «Энфилд».

Тогда были 5:0, которые легко могли превратиться и в шесть, и в восемь. Над российской командой издевались так, что на следующий день одна из английских газет вышла под крайне обидным, но, увы, справедливым заголовком «С родины водки к нам приехал абсолютный мусор».

Тот «Спартак», правда, играл совсем другим, полудетским составом — с Данишевским, Павленко, Сониным… Известна история, как Стивен Джеррард, ныне главный тренер ливерпульской молодежки, принял Александра Павленко за мальчика, подающего мячи. Вот и игра была ровно такой же.

Сейчас можно было ожидать совсем другого. «Спартак» не сыплется, а наоборот, прибавляет в чемпионате страны, не проигрывая уже 12 туров и уверенно, по делу обыгрывая прямых конкурентов — «Краснодар», «Зенит». «Ливерпуль» позволяет «Севилье» превратить 0:3 в 3:3, тем самым давая шанс красно-белым. Этот «Спартак» опытен, у него (в отличие, кстати, от ЦСКА, днем ранее куда достойнее выглядевшего на «Олд Траффорд») в составе ни одного зеленого юнца, который мог бы выйти на великий стадион, оглядеть трибуны — и поплыть от страха.

Нет, разгром — учитывая куражность «Ливерпуля» — тоже представлялся одной из возможных опций. Но наряду со многими другими. В конце концов, эти красно-белые не проигрывали шесть матчей из шести, как в 2002 году, а громили 5:1 «Севилью». Вчера я уже писал о психологической подоплеке возможной «сенсации по-русски». Поэтому, когда требовалось сделать видеопрогноз для «СЭ», сидя на скамейке с надписью «Кенни Далглиш» на Аллее звезд «Ливерпуля», размечтался и предсказал ему победу со счетом 2:1. В общем, выступил в области прогнозов так же «успешно», как и «Спартак» на поле. Извини, читатель.

На первых минутах мяч у спартаковцев держался, они шли вперед большими силами и старались что-то сконструировать. Но получили первую же атаку на свои ворота — и в ситуации с задержкой Салаха, в которой далеко не всегда в РФПЛ последовал бы пенальти, польский судья Марчиняк наказал Джикию с максимальной строгостью. Шла 4-я минута, и худшего старта невозможно было представить.

Двумя днями ранее Виктор Гончаренко на предматчевой пресс-конференции употребил выражение «ввязаться в игру», явно подразумевая тем самым крайнюю нежелательность быстрого гола «МЮ». То, что манчестерцы, кстати, сделали в Москве, после чего легко разгромили ЦСКА. «Спартак» же дома с «Ливерпулем» как раз-таки в игру ввязался, открыл счет — и, хоть гости и играли с большим преимуществом, «догрыз» тот матч до ничьей.

Теперь же он уже за первые полтайма получил все то, что мог получить на «Открытие Арене».

И знаете почему? Потому что тогда играл полуторным составом, причем без группы лидеров, думал на 90 процентов об обороне, знал, грубо говоря, свой шесток, пластался, блокировал удары, умирал на поле. Словом, не думал о себе больше, чем следовало. А теперь решил сыграть на встречных курсах. Забыв, что против этой команды, дьявольски не отпахав, ничего не добьешься. Получилось то, что получилось.

Захотелось было сказать, что вынужденный — из-за травмы Комбарова — перевод Джикии налево ослабил «Спартак» сразу на двух позициях, причем больше всего в центре обороны, Георгия лишившемся. Но ведь в первом матче с «Ливерпулем» Комбаров тоже не играл, а Джикия тоже действовал слева. Правда, при схеме с тремя центральными защитниками.

Стоило ли пойти тем же путем и выставить ее вновь? Может, и не было бы такого позора. Но ведь «Спартаку» на «Энфилде» надо было только выигрывать. И, выйди он с пятью защитниками и получи банальные 0:2, на Массимо Карреру обрушились бы обвинения в трусости. Как говорится, клюв вытащил — хвост увяз. Не помогла и смена тактики: в середине первого тайма Зобнина передвинули с фланга в центр, превратив, как показалось, 4−2−3−1 в 4−1−4−1. Вернее, «Ливерпуль» успокоился, но временно.

При 0:3 оставалось только проводить беспомощные аналогии с «Севильей». Но и так уже умершие иллюзии развеяли первые пять минут второго тайма с четвертым и пятым голами. Стало совсем как в 2002-м. В соцсетях начали глумиться: мол, единственный хет-трик Коутинью в карьере до этого дня был в матче против сборной Гаити.

Антирекорд состоялся сразу после замены Промеса — нехарактерно ранней, на 75-й минуте. Если покупка «Ливерпулем» Квинси как-либо зависела от этого матча — вряд ли она состоится. Впрочем, не стоит пенять на голландца — матч провалила вся команда. Вся команда и опозорилась.

Тут же последовала потеря на ровном месте свежего Пашалича, контратака — и издевательский шестой от Мане. А потом и седьмой от Салаха. Даже после него героические спартаковские «выездюки» скандировали что есть сил: «Вперед, “Спартак”!» Шляпы долой перед этими людьми. Хорошо хоть у команды после финального свистка хватило совести к ним подойти.

Если в 2002 году на «Энфилд» «с родины водки приехал абсолютный мусор», то теперь — что?

Под конец — вопрос спартаковским болельщикам, в том числе и тем, кто потратил немалые деньги на эту поездку. Если 10 декабря «Спартак» обыграет в дерби ЦСКА — 1:0, вы забудете им этот «Ливерпуль»?

И ведь уверен — многие ответят положительно. Такова природа болельщика, который своих никогда не сдает.