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01:10 (мск), источник: Чемпионат.com

Дортмундская «Боруссия» уступила «Реалу», но сыграет в плей-офф Лиги Европы

«Реал» победил дортмундскую «Боруссию» в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась со счётом 3:2 в пользу «сливочных».

Источник: AFP 2017

В дебюте игры Борха Майораль и Криштиану Роналду обеспечили хозяевам преимущество в два гола, однако в конце первого тайма Пьер-Эмерик Обамейянг сократил отставание в счёте, а в начале второй половины игры оформил дубль. Впрочем, в концовке встречи Лукас Васкес забил третий гол «Реала» и принёс команде победу.

Несмотря на поражение, «Боруссия» заняла третье место в группе и вышла в плей-офф Лиги Европы, так как в параллельном матче кипрский АПОЭЛ в Лондоне крупно проиграл «Тоттенхэм Хотспур» (0:3), обеспечившему себе первое место в группе ещё по итогам прошлого тура.

Итоговое турнирное положение в группе H:
1. «Тоттенхэм» — 16 очков;
2. «Реал» — 13;
3. «Боруссия» Д — 2;
4. АПОЭЛ — 2.

Реал 3:2
Первый тайм: 2:1
Боруссия Д
6.12.2017, 22:45 Групповой турнир: Группа H Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Зинедин Зидан Петер Бос
Голы
8′ Борха Майораль (Франсиско Роман Иско) 21
12′ Криштиану Роналду (М. Ковачич) 7
81′ Лукас Васкес (Т. Эрнандез) 17
17 Пьер-Эмерик Обамеянг (М. Шмельцер) 43′
17 Пьер-Эмерик Обамеянг 49′
Составы
Кейлор Навас 1
Фернандес Иглесиас Начо 6
Тео Эрнандез 15
Серхио Рамос (к) 4
Каземиру 14
Борха Майораль 21
Лукас Васкес 17
Криштиану Роналду 7
38′ Рафаэль Варан 5
Марко Асенсио 20
69′ Франсиско Роман Иско 22
Маркос Льоренте 18
58′ Матео Ковачич 23
Дани Себальос 24
38 Роман Бюрки
4 Невен Суботич
25 Сократис Папастатопулос
29 Марсель Шмельцер (к)
13 Рафаэл Геррейру
17 Пьер-Эмерик Обамеянг
22 Кристиан Пулишич
19 Махмуд Дахуд
5 Марк Бартра 80′ 16′
36 Емер Топрак
8 Нури Шахин 65′
33 Юлиан Вайгль
23 Синдзи Кагава 90′
9 Андрей Ярмоленко
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
21 Удары (всего) 8
11 Удары в створ 3
9 Угловые 3
3 Фолы 8
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Павел Краловец (Чехия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Серия пенальти: нереализованный пенальти
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