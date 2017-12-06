Дортмундская «Боруссия» уступила «Реалу», но сыграет в плей-офф Лиги Европы

В дебюте игры Борха Майораль и Криштиану Роналду обеспечили хозяевам преимущество в два гола, однако в конце первого тайма Пьер-Эмерик Обамейянг сократил отставание в счёте, а в начале второй половины игры оформил дубль. Впрочем, в концовке встречи Лукас Васкес забил третий гол «Реала» и принёс команде победу.
Несмотря на поражение, «Боруссия» заняла третье место в группе и вышла в плей-офф Лиги Европы, так как в параллельном матче кипрский АПОЭЛ в Лондоне крупно проиграл «Тоттенхэм Хотспур» (0:3), обеспечившему себе первое место в группе ещё по итогам прошлого тура.
Итоговое турнирное положение в группе H:
1. «Тоттенхэм» — 16 очков;
2. «Реал» — 13;
3. «Боруссия» Д — 2;
4. АПОЭЛ — 2.