«Шахтёр» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, обыграв «Манчестер Сити»

Оба своих гола «горняки» забили в первом тайме, сделали это Бернард и Исмаили. У «горожан» в концовке встречи отличился Серхио Агуэро, реализовавший пенальти.



В параллельном матче встречались «Фейеноорд» и «Наполи». Команды обменялись забитыми мячами в первом тайме: на результативный удар Петра Зелиньского голландская команда ответила голом Николая Йоргенсена. А в концовке «Фейеноорд» вырвал победу усилиями Йерри Юсте. Итоговый счёт — 2:1.



Таким образом, «Шахтёр» смог завоевать путёвку в плей-офф Лиги чемпионов. «Наполи» весной выступит в Лиге Европы.



Турнирное положение в группе F:

1. «Манчестер Сити» — 15 очков;

2. «Шахтёр» — 12;

3. «Наполи» — 6;

4. «Фейеноорд» — 3.