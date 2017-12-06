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01:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Шахтёр» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, обыграв «Манчестер Сити»

«Шахтёр» одержал победу над «Манчестер Сити» в домашнем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 2:1.

Источник: AFP 2017

Оба своих гола «горняки» забили в первом тайме, сделали это Бернард и Исмаили. У «горожан» в концовке встречи отличился Серхио Агуэро, реализовавший пенальти.

В параллельном матче встречались «Фейеноорд» и «Наполи». Команды обменялись забитыми мячами в первом тайме: на результативный удар Петра Зелиньского голландская команда ответила голом Николая Йоргенсена. А в концовке «Фейеноорд» вырвал победу усилиями Йерри Юсте. Итоговый счёт — 2:1.

Таким образом, «Шахтёр» смог завоевать путёвку в плей-офф Лиги чемпионов. «Наполи» весной выступит в Лиге Европы.

Турнирное положение в группе F:
1. «Манчестер Сити» — 15 очков;
2. «Шахтёр» — 12;
3. «Наполи» — 6;
4. «Фейеноорд» — 3.

Шахтер Д 2:1
Первый тайм: 2:0
Манчестер Сити
6.12.2017, 22:45 Зрители: 33154 Групповой турнир: Группа F ОСК Металлист
Главные тренеры
Фонсека Паулу Хосеп Гвардьола
Голы
26′ Анисиу Калдейра Бернард (Р. Марлос) 10
32′ Гонсалвес дос Сантос Исмаили (Р. Марлос) 31
10 Серхио Агуэро 90+2′
Составы
Андрей Пятов 30
Богдан Бутко 2
Иван Ордец 18
54′ Ярослав Ракицкий 44
Анисиу Калдейра Бернард 10
Тайсон (к) 28
Тарас Степаненко 6
Фредерику Родригес Фред 8
64′ Гонсалвес дос Сантос Исмаили 31
Марсиу Азеведу 66
82′ Ромеру Бонфим Марлос 11
Виктор Коваленко 74
89′ Факундо Феррейра 19
Давид Хочолава 5
31 Эдерсон
3 Луис да Силва Данилу 22′
47 Фил Фоден
15 Эльяким Мангала
24 Тосин Адарабиойо
8 Илкай Гюндоган 57′
42 Яя Туре
33 Габриэл Жезус
20 Бернарду Силва
25 Фернандинью (к) 70′
10 Серхио Агуэро
19 Лерой Сане 62′
55 Браим Диас
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 10
6 Удары в створ 2
0 Штанги, перекладины 1
2 Угловые 6
9 Фолы 10
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Бенуа Бастьен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
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