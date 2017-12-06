«Шахтёр» вышел в плей-офф Лиги чемпионов, обыграв «Манчестер Сити»

Оба своих гола «горняки» забили в первом тайме, сделали это Бернард и Исмаили. У «горожан» в концовке встречи отличился Серхио Агуэро, реализовавший пенальти.
В параллельном матче встречались «Фейеноорд» и «Наполи». Команды обменялись забитыми мячами в первом тайме: на результативный удар Петра Зелиньского голландская команда ответила голом Николая Йоргенсена. А в концовке «Фейеноорд» вырвал победу усилиями Йерри Юсте. Итоговый счёт — 2:1.
Таким образом, «Шахтёр» смог завоевать путёвку в плей-офф Лиги чемпионов. «Наполи» весной выступит в Лиге Европы.
Турнирное положение в группе F:
1. «Манчестер Сити» — 15 очков;
2. «Шахтёр» — 12;
3. «Наполи» — 6;
4. «Фейеноорд» — 3.