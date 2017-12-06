«Порту» сыграет в плей-офф Лиги чемпионов, «РБ Лейпциг» — в Лиге Европы

В составе португальцев дублем и результативной передачей отметился Венсан Абубакар. На 37-й минуте команды устроили массовую потасовку, по итогам которой с поля были удалены Аугусто Фелипе и Рашид Геззаль.
В параллельном поединке «РБ Лейпциг» на родной арене проиграл «Бешикташу» со счётом 1:2. На 10-й минуте с пенальти забил Альваро Негредо. А в концовке отличились Наби Кейта и Андерсон Талиска.
Таким образом, «Порту» сыграет в плей-офф Лиги чемпионов, а «РБ Лейпциг» довольствуется Лигой Европы.
Турнирное положение в группе G:
1. «Бешикташ» — 14 очков;
2. «Порту» — 10;
3. «РБ Лейпциг» — 7;
4. «Монако» — 2.