«Порту» сыграет в плей-офф Лиги чемпионов, «РБ Лейпциг» — в Лиге Европы

В составе португальцев дублем и результативной передачей отметился Венсан Абубакар. На 37-й минуте команды устроили массовую потасовку, по итогам которой с поля были удалены Аугусто Фелипе и Рашид Геззаль.



В параллельном поединке «РБ Лейпциг» на родной арене проиграл «Бешикташу» со счётом 1:2. На 10-й минуте с пенальти забил Альваро Негредо. А в концовке отличились Наби Кейта и Андерсон Талиска.



Таким образом, «Порту» сыграет в плей-офф Лиги чемпионов, а «РБ Лейпциг» довольствуется Лигой Европы.



Турнирное положение в группе G:

1. «Бешикташ» — 14 очков;

2. «Порту» — 10;

3. «РБ Лейпциг» — 7;

4. «Монако» — 2.