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01:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Порту» сыграет в плей-офф Лиги чемпионов, «РБ Лейпциг» — в Лиге Европы

«Порту» одержал победу над «Монако» в домашнем матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счётом 5:2.

Источник: AFP 2017

В составе португальцев дублем и результативной передачей отметился Венсан Абубакар. На 37-й минуте команды устроили массовую потасовку, по итогам которой с поля были удалены Аугусто Фелипе и Рашид Геззаль.

В параллельном поединке «РБ Лейпциг» на родной арене проиграл «Бешикташу» со счётом 1:2. На 10-й минуте с пенальти забил Альваро Негредо. А в концовке отличились Наби Кейта и Андерсон Талиска.

Таким образом, «Порту» сыграет в плей-офф Лиги чемпионов, а «РБ Лейпциг» довольствуется Лигой Европы.

Турнирное положение в группе G:
1. «Бешикташ» — 14 очков;
2. «Порту» — 10;
3. «РБ Лейпциг» — 7;
4. «Монако» — 2.

Порту 5:2
Первый тайм: 3:0
Монако
6.12.2017, 22:45 Групповой турнир: Группа G do Dragao
Главные тренеры
Консейсау Сержиу Леонарду Жардим
Голы
9′ Венсан Абубакар (Я. Брахими) 9
33′ Венсан Абубакар (Данилу Перейра) 9
45′ Ясин Брахими (В. Абубакар) 8
65′ Алекс Теллес (Данилу Перейра) 13
88′ Франсиску Соарес (Рикарду Перейра) 29
25 Камиль Глик 61′
9 Радамель Фалькао (Б. Кейта) 78′
Составы
Жозе Са 12
Иван Маркано 5
Алекс Теллес 13
Рикарду Перейра 21
38′ де Алмейда Монтейру Фелипе 28
Ясин Брахими 8
Эктор Эррера (к) 16
Данилу Перейра 22
7′ 42′ Андре Филипе Андре 20
Диего Рейес 23
74′ Венсан Абубакар 9
Франсиску Соарес 29
67′ Мусса Марега 11
Хесус Корона 17
16 Диего Бенальо
4 Теренс Конголо
5 Жемерсон
25 Камиль Глик (к)
35 Кевин Н`Дорам
38 Альмами Туре
7 Рашид Геззаль 38′
20 Маркуш Лопеш
18 Соуахило Мейте 66′
8 Жоау Моутинью
11 Гвидо Каррильо 66′
9 Радамель Фалькао
15 Адама Диакаби 72′
14 Бальде Кейта
Статистика
1 Желтые карточки 0
1 Красные карточки 1
15 Удары (всего) 13
7 Удары в створ 4
5 Угловые 3
6 Фолы 10
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Юнас Эрикссон (Швеция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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