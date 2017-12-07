«Зенит» и «Реал Сосьедад» сыграют в матче за первое место в группе Лиги Европы

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Первая игра между командами прошла в Санкт-Петербурге 28 сентября и завершилась победой российской команды со счетом 3:1. У «Зенита» забили Эмилиано Ригони и Александр Кокорин, сделавший дубль, а у испанцев голом отметился Диего Льоренте.

Петербургский клуб обеспечил себе участие в плей-офф Лиги Европы еще 2 ноября, «Реал Сосьедад» также уже вышел в 1/16 финала турнира. Положение в группе L: «Зенит» — 13 очков, «Реал Сосьедад» — 12, норвежский «Русенборг» — 4, македонский «Вардар» — 0. Таким образом, матч в Сан- Себастьяне определит, кто финиширует в группе на первом месте. В другой встрече квартета, которая с турнирной точки зрения не будет иметь никакого значения, в Скопье сыграют «Вардар» и «Русенборг».

В чемпионате России дела у «Зенита» складываются не столь удачно, как в Лиге Европы. Клуб из Санкт-Петербурга долгое время лидировал, но затем уступил первую строчку «Локомотиву» и по истечении 19 туров отстает от московской команды на шесть очков.

«Реал Сосьедад» в чемпионате Испании занимает девятое место после 14 туров. 2 декабря команда на выезде потерпела поражение от мадридского «Атлетико» (1:2), пропустив решающий мяч на 88-й минуте. Лучшим бомбардиром испанского клуба в нынешнем сезоне является бразилец Виллиан Жозе — 11 голов (семь в чемпионате Испании и четыре в Лиге Европы), а «Зенита» — Александр Кокорин (18 мячей — 10 в чемпионате России и восемь в Лиге Европы).