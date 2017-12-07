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01:22 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» в матче с «Фаставом» поборется за путевку в плей-офф Лиги Европы

ОЛОМОУЦ /Чехия/, 7 декабря. /ТАСС/. «Локомотив» сыграет с чешским «Фаставом» из Злина в гостевом матче шестого тура группового турнира футбольной Лиги Европы. При определенных раскладах даже поражение выведет московскую команду в плей-офф турнира.

Источник: ИТАР-ТАСС

Победа «Фастава» не будет влиять на выход «Локомотива» в 1/16 финала, если в параллельной игре датский «Копенгаген» не сможет обыграть молдавский «Шериф». Ничья с чешской командой может устроить железнодорожников, если датчане не обыграют «Шериф» в результативном матче со счетом 4:3, 5:4 и более, а победа над «Фаставом» позволит «Локомотиву» не обращать внимания на результат игры соперников по группе.

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В нынешнем сезоне «Локомотив» претендует на чемпионство в премьер-лиге, занимая первое место в турнирной таблице. Московская команда опережает петербургский «Зенит» на шесть очков. В последнем матче железнодорожники на своем поле одержали непростую победу над казанским «Рубином» благодаря голу перуанского нападающего Джефферсона Фарфана (1:0).

«Фастав» после 16 туров чемпионата Чехии расположился на девятом месте, при этом команда вышла в четвертьфинал Кубка страны. Команда, которой руководит Богумил Паник, лишь два года назад после почти десятилетнего отсутствия вернулась в элиту чешского футбола. При этом «Фастав» ни разу не проиграл в домашних матчах Лиги Европы, сыграв вничью с «Копенгагеном» (1:1) и «Шерифом» (0:0).

«Фастав» будет биться за спортивную честь

По словам главного тренера чешского клуба, команды из России и Дании выше на голову его подопечных. Для «Фастава», считает он, главное в нынешнем турнире — это получить опыт и учиться. «Но я был бы плохим тренером, если не настраивал бы свою команду на победу», — сказал Паник.

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отметил, что его команда подойдет к матчу с максимальным настроем.

Ближайшие два матча [с «Фаставом» и в 20-м туре чемпионата России с «Тосно» из Ленинградской области] будут самыми важными. Но жизнь — это жизнь, игра все покажет.
Юрий Семин

Матч пройдет на стадионе «Андрув» в Оломоуце и начнется в 21:00 мск. Главный арбитр — Калкаван Мете из Турции. В это же время на арене «Паркен» в Дании сыграют «Копенгаген» и «Шериф».

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