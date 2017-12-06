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23:20 (мск), источник: Sports.kz

«Славия» — «Астана»: не для денег — ради славы

Вот и настал тот день, когда решается вопрос, перетечет ли для чемпиона Казахстана еврокубковая осень, зацепившая и кусочек зимы, в еврокубковую весну. То же самое касается и визави нашей дружины в этом матче. Вот только пражанам для выхода из группы Лиги Европы будет достаточно и ничьей — «Астане» же необходима только победа.

Что это за «Славия», мы уже видели в Астане, — и, откровенно, говоря, тогда чешская дружина произвела вполне благоприятное впечатление. Само собой, на своем поле «лоскутные» будут чувствовать себя куда увереннее. И совладать с таким оппонентом на «Эдене» будет очень непросто… Но сделать это надо — во что бы то ни стало.

Нужно понимать, насколько важен будет этот матч для хозяев поля. Дела в национальном чемпионате у «Славии» идут сейчас, мягко говоря, не лучшим образом. На зимние каникулы пражане уходят вторыми, отставая от «Виктории Пльзень» на невероятные 14 очков! Отыграть такой гандикап за 14 оставшихся поединков второй половины соревнования будет очень сложно… Невозможно практически. И выход из группы Лиги Европы мог бы частично компенсировать для «Славии» далеко не эфемерную будущую утрату чемпионского титула. А за это, на самом деле, стоит биться до последнего.

Есть, безусловно, за что сражаться изо всех сил и чемпиону Казахстана. Да, все знают, что задолженности перед командой по премиальным велики, и то, что они не погашаются — это просто форменное безобразие… Но, в конце концов, сейчас наступил по-настоящему исторический момент для всего отечественного футбола. Так близко от выхода из группы еврокубка казахстанские команды еще не находились. Всего один матч, который необходимо выиграть, — и имена сделавших это навсегда будут вписаны золотыми буквами в историю… Кажется, в данном конкретном случае Прага, однозначно, стоит мессы.

«Славия» взяла ничью в Астане — почему бы, казалось, «лоскутным» не добиться того же результата на родном «Эдене»? Но в столице Казахстана ситуация была, все-таки, несколько иной. Как ни крути, но на тот момент, после поражения в первом туре группового турнира на Пиренеях, шансы «Астаны» на выход в следующий этап соревнования выглядели если не призрачными, до достаточно смутными. Ну, а сейчас — вот она, еврокубковая мечта, вполне в пределах досягаемости. Рукой, можно сказать, подать… Смелость, говорят, города берет. А Прага — вполне лакомый трофей…

Безусловно, для того, чтобы рассчитывать на успех в столице Чехии, футболистам «Астаны» необходимо быть готовыми к тому, что прыгать им придется порядком выше собственной головы, что нужно будет выложиться на поле даже не полностью, а сверх того. Но в еврокубках по-другому далеко по турнирной сетке пройти и не получиться. Так что нужно просто сделать, что должно, — и будь, что будет.

Бесспорно, говорить легко — добиться же нужного результата на выезде нашей команде будет очень сложно. И все же… В жизни ничего невозможного нет. Самое главное — это мечта. Если постоянно двигаться вперед и не отступать от намеченной цели, добиться можно практически всего. Собственно, именно этим на протяжении всей своей клубной истории «Астана» и занимается. Особенно — в последние сезоны. В каждом из них сильнейшая команда нашей страны неизменно делает очередной шаг вверх.

Сейчас очередным таким продвижением вперед для чемпиона Казахстана может стать выход в плей-офф Лиги Европы. Может — и должен. В конце концов, эта команда вполне заслужила подобное достижение. «Астана» гордо шагает по Европе с государственным флагом РК в руках. Осталось только с честью пронести это знамя в столице Чехии.

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