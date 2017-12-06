Тренер «Славии» не может сосредоточиться на «Астане» из-за мыслей о возможной отставке
Главный тренер «Славии» Ярослав Шилгавы считает, что руководство клуба не сильно ему доверяет, сообщает Sports.kz.
Главный тренер «Славии» Ярослав Шилгавы считает, что руководство клуба не сильно ему доверяет, сообщает Sports.kz.
— Когда тренер не получает доверия — это не дело. Все эти слухи, которые я узнаю о себе из газет… Это плохой знак. Конечно, такие моменты находят отражение в моей работе и передаются команде. Сейчас я хочу сосредоточиться на последней игре группового этапа Лиги Европы. После матча с «Астаной» мы встретимся и поговорим с руководством, — приводит слова Шилгавого Ceskenoviny.cz.
Матч «Славия» — «Астана» состоится в ночь с 7 на 8 декабря в Праге и начнется в 00:00 по астанинскому времени. Для обеих команд эта игра имеет принципиальное значение, поскольку в ней определится обладатель второй путевки в