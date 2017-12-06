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22:54 (мск), источник: Sports.kz

Тренер «Славии» не может сосредоточиться на «Астане» из-за мыслей о возможной отставке

Главный тренер «Славии» Ярослав Шилгавы считает, что руководство клуба не сильно ему доверяет, сообщает Sports.kz.

— Когда тренер не получает доверия — это не дело. Все эти слухи, которые я узнаю о себе из газет… Это плохой знак. Конечно, такие моменты находят отражение в моей работе и передаются команде. Сейчас я хочу сосредоточиться на последней игре группового этапа Лиги Европы. После матча с «Астаной» мы встретимся и поговорим с руководством, — приводит слова Шилгавого Ceskenoviny.cz.

Матч «Славия» — «Астана» состоится в ночь с 7 на 8 декабря в Праге и начнется в 00:00 по астанинскому времени. Для обеих команд эта игра имеет принципиальное значение, поскольку в ней определится обладатель второй путевки в плей-офф. На данный момент турнирное положение таково: «Вильярреал» — 11 очков, «Славия» — 8, «Астана» — 7, «Маккаби» — 1. Таким образом, казахстанцам нужна только победа, а чехи могут довольствоваться и ничьей.

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