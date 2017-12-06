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22:25 (мск), источник: Советский спорт

«Реал» и «Боруссия» определились с составами на игру в Мадриде

Стали известны стартовые составы мадридского «Реала» и дортмундской «Боруссии» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, игра состоится сегодня в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и стартует в 22.45 мск.

Боруссия Д
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