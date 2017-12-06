10 главных вопросов по итогам олимпийского исполкома
«Реал» и «Боруссия» определились с составами на игру в Мадриде
Стали известны стартовые составы мадридского «Реала» и дортмундской «Боруссии» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
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Стали известны стартовые составы мадридского «Реала» и дортмундской «Боруссии» на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Напомним, игра состоится сегодня в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и стартует в 22.45 мск.