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21:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Роберто Манчини: У Дзюбы заболела шея, он не может ею двигать

Роберто Манчини рассказал, почему в Испанию не приехал зенитовский форвард-гренадер, и какое сейчас самочувствие у Андрея Лунёва.

Источник: Чемпионат.com

Накануне матча 6-го тура Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Зенит» на вопросы СМИ ответили главный тренер гостей Роберто Манчини и полузащитник Кристиан Нобоа. Первые два вопроса были адресованы футболисту питерской команды.

— В этом сезоне вы провели всего две игры в чемпионате и одну в Кубке. А в Лиге Европы — пять. Почему так — вы понимаете?
— Такое решение тренера. Я его уважаю. Главное для команды — побеждать. Я упорно тренируюсь каждый день. Сколько тренер сочтёт нужным, столько я и буду играть. Главное для нас — победить завтра.

— С каким настроением команда подходит к предстоящей игре?
— Мы приехали в Испанию с четким осознанием того, что нам необходимо побеждать. Нам важно занять первое место в группе, которое позволит в следующем раунде встретиться с более слабой командой.

После этого на вопросы отвечал уже Манчини.

Источник: Чемпионат.com

— Что случилось с Дзюбой, который не прилетел в Испанию?
— Он травмировался вчера во время тренировки. У него заболела шея. Он не мог ею двигать. Поэтому мы и не взяли его.

— Как самочувствие Лунёва? Он уже готов сыграть?
— Он чувствует себя гораздо лучше по сравнению с тем, сто было раньше. Решение по вратарю мы примем завтра. Посмотрим на сегодняшнюю тренировку и на завтрашнее самочувствие Лунёва.

— На днях прошла информация о том, что «Зенит» интересуется Заболотным. Что вы думаете об этом игроке?
— Я не в курсе слухов. Что касается самого игрока, я наблюдал за ним, в частности, в матче с нами. В целом это хороший футболист.

— Покровитель города, в котором вашей команде предстоит играть — святой Себастьян. Не думаете, что Себастьяну Дриусси это поможет?
— В том месте где я родился, в Италии, тоже покровительствует Святой Себастьян. Так что все возможно (улыбается). Что же до Дриусси, это молодой и очень талантливый игрок. Возможно, ему нужно больше времени на адаптацию, чем другим аргентинцам. Но я верю, что он сможет в ближайшем будущем показать свои лучшие качества.

— «Зенит», чтобы занять первое место в группе, устроит и ничья. Что думаете по этому поводу?
— Отвечу так. «Реал Сосьедад» — сильная команда, лучшая из всех наших соперников. В ней выступает большое количество быстрых и техничных игроков. Мы в свою очередь много забиваем. Нам удался хороший матч с «Реал Сосьедадом’в Санкт-Петербурге. Уверен, что обе команды будут стараться выиграть. Поэтому, скорее всего, матч будет результативным. Но я все-таки ожидаю нашей победы.

Последний вопрос задал испанский журналист.

— Что скажете о перспективах нашей команды? Мы сами их не понимаем. А вы?
— Международные европейские турниры — вещь своеобразная. Зимой в них происходит большой перерыв. Команда способнасильно сыграть в декабре, а в феврале она может быть совсем другой. Многое может произойти за это время. «Реал Сосьедад», как я уже говорил — команда быстрая, сильная и техничная. Одна из лучших на групповой стадии. И одна из лучших команд в целом в Лиге Европы в этом году. Так что ждем непростой игры.

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