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20:26 (мск), источник: ТАСС

Семин назвал физическую готовность козырем футболистов «Фастава» в игре с «Локомотивом»

ОЛОМОУЦ /Чехия/, 6 декабря. /ТАСС/. Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин отметил хорошую физическую готовность футболистов чешского «Фастава» в преддверии матча шестого тура группового этапа Лиги Европы. Об этом он сообщил журналистам.

Источник: ИТАР-ТАСС

Матч Лиги Европы между чешским «Фаставом» и московским «Локомотивом» пройдет 7 декабря.

«Матч может сложиться с пользой как в одну, так и в другую сторону. “Фастав” хорошо играет при своей публике, очень хорошо команда выглядит в физическом плане, это основные козыри. Плюс несколько игроков хорошо оснащены технически», — сказал Семин.

«Мы бы с удовольствием приняли ту ситуацию, которая была в Москве («Локомотив обыграл «Фастав» со счетом 3:0 — прим. ТАСС), но «Фастав» с этим не будет согласен. Если у нас что-то не получается, то мы должны это изменить к лучшему. Ну и плюс отталкиваться от соперника», — добавил специалист.

В матче 19-го тура чемпионата России «Локомотив» обыграл казанский «Рубин» со счетом 1:0, команда продолжает лидировать в турнире. «В матче с “Рубином” мы выглядели не очень, потому что казанцы играли хорошо. Нам удалось выиграть, но я еще раз повторю, что ближайшие два матча самые важные и мы сделаем все, чтобы победить. Но жизнь — это жизнь, и все покажет игра», — заключил специалист.

После пяти туров в активе «Локомотива» восемь очков, команда занимает второе место в группе. «Фастав», набрав два очка после пяти матчей, располагается на четвертой строчке.

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