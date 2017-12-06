Семин назвал физическую готовность козырем футболистов «Фастава» в игре с «Локомотивом»

Источник: ИТАР-ТАСС

Матч Лиги Европы между чешским «Фаставом» и московским «Локомотивом» пройдет 7 декабря.

«Матч может сложиться с пользой как в одну, так и в другую сторону. “Фастав” хорошо играет при своей публике, очень хорошо команда выглядит в физическом плане, это основные козыри. Плюс несколько игроков хорошо оснащены технически», — сказал Семин.

«Мы бы с удовольствием приняли ту ситуацию, которая была в Москве («Локомотив обыграл «Фастав» со счетом 3:0 — прим. ТАСС), но «Фастав» с этим не будет согласен. Если у нас что-то не получается, то мы должны это изменить к лучшему. Ну и плюс отталкиваться от соперника», — добавил специалист.

В матче 19-го тура чемпионата России «Локомотив» обыграл казанский «Рубин» со счетом 1:0, команда продолжает лидировать в турнире. «В матче с “Рубином” мы выглядели не очень, потому что казанцы играли хорошо. Нам удалось выиграть, но я еще раз повторю, что ближайшие два матча самые важные и мы сделаем все, чтобы победить. Но жизнь — это жизнь, и все покажет игра», — заключил специалист.