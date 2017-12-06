Антон Миранчук: «Локомотив» не испытывает проблем с настроем на матч ЛЕ с «Фаставом»

«Настроение приподнятое, у нас так на протяжении первого круга. Мы не видим смысла грустить и смотреть назад. В первой игре мы забили быстрые три гола, сейчас тоже настраиваемся на победу», — сказал Миранчук. В первой игре российский клуб был сильнее со счетом 3:0.