Антон Миранчук: «Локомотив» не испытывает проблем с настроем на матч ЛЕ с «Фаставом»

Матч пройдет в Чехии 7 декабря, начало встречи — 21:00 мск.
«Настроение приподнятое, у нас так на протяжении первого круга. Мы не видим смысла грустить и смотреть назад. В первой игре мы забили быстрые три гола, сейчас тоже настраиваемся на победу», — сказал Миранчук. В первой игре российский клуб был сильнее со счетом 3:0.
«У любого спортсмена нет мыслей о раскладе, мы всегда играем на победу. Мы давно играли с ними, но почему-то запомнились футболисты центра поля», — добавил полузащитник.
После пяти туров в активе «Локомотива» восемь очков, команда занимает второе место в группе F. «Фастав», набрав два очка, располагается на четвертой строчке.