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20:21 (мск), источник: ТАСС

Антон Миранчук: «Локомотив» не испытывает проблем с настроем на матч ЛЕ с «Фаставом»

ОЛОМОУЦ /Чехия/, 6 декабря. /ТАСС/. Футболисты московского «Локомотива» готовятся в приподнятом настроении к матчу шестого тура группового этапа Лиги Европы против чешского «Фастава». Об этом на пресс-конференции сказал полузащитник российской команды Антон Миранчук.

Источник: ИТАР-ТАСС

Матч пройдет в Чехии 7 декабря, начало встречи — 21:00 мск.

«Настроение приподнятое, у нас так на протяжении первого круга. Мы не видим смысла грустить и смотреть назад. В первой игре мы забили быстрые три гола, сейчас тоже настраиваемся на победу», — сказал Миранчук. В первой игре российский клуб был сильнее со счетом 3:0.

«У любого спортсмена нет мыслей о раскладе, мы всегда играем на победу. Мы давно играли с ними, но почему-то запомнились футболисты центра поля», — добавил полузащитник.

После пяти туров в активе «Локомотива» восемь очков, команда занимает второе место в группе F. «Фастав», набрав два очка, располагается на четвертой строчке.

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