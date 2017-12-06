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19:53 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Ливерпуль» подаст жалобу в УЕФА на футболиста молодежного «Спартака» за расизм

ТАСС, 6 декабря. «Ливерпуль» подаст официальную жалобу в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на игрока молодежной команды «Спартака» за расистские оскорбления. Об этом сообщает Liverpoolecho.

Матч Юношеской лиги УЕФА между «Ливерпулем» и «Спартаком» состоялся в среду. Английская команда победила со счетом 2:0. Игрок «Ливерпуля» Риан Брюстер сообщил главному арбитру встречи Мухаммеду Аль-Хакиму, что один из футболистов «Спартака», имя которого не называется, позволил себе высказывания расистского характера.

Главный тренер молодежной команды «Ливерпуля» Стивен Джеррард отказался комментировать инцидент. «Мне трудно комментировать это сейчас, — сказал он. — Этим будет заниматься клуб».

В нынешнем сезоне УЕФА наказывал молодежную команду «Спартака» за расистские кричалки болельщиков в адрес форварда «Ливерпуля» Бобби Адеканье. Стадион на домашнем матче с «Марибором» 21 ноября был частично закрыт из-за этого инцидента.

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