СМИ: «Ливерпуль» подаст жалобу в УЕФА на футболиста молодежного «Спартака» за расизм

Матч Юношеской лиги УЕФА между «Ливерпулем» и «Спартаком» состоялся в среду. Английская команда победила со счетом 2:0. Игрок «Ливерпуля» Риан Брюстер сообщил главному арбитру встречи Мухаммеду Аль-Хакиму, что один из футболистов «Спартака», имя которого не называется, позволил себе высказывания расистского характера.

Главный тренер молодежной команды «Ливерпуля» Стивен Джеррард отказался комментировать инцидент. «Мне трудно комментировать это сейчас, — сказал он. — Этим будет заниматься клуб».