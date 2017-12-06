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19:24 (мск), источник: Vesti.kz

Стойлов: Если «Астана» выйдет в плей-офф Лиги Европы, то мы будем героями

Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов перед матчем с чешской «Славией» на групповом этапе Лиги Европы рассказал журналистам о задаче команды в предстоящей игре, передает корреспондент Vesti.kz.

— Мы, как обычно, приезжаем перед последним матчем в еврокубках в году за неделю до игры. Это не первый раз. В Казахстане холодно. Главное, что все здоровы. И «Славия» будет фаворитом — у них на очко больше. У нас одна задача. И если мы сможем выиграть, то это будет больше, чем сенсация.

— Набрал ли форму Ласло Кляйнхайслер? И все ли в строю?

— Ласло еще не готов. Сегодня он попробует тренироваться с командой и будет готовиться на следующий год. У других игроков нет серьезных проблем со здоровьем. Выберем оптимальный состав.

— С момента окончания чемпионата Вы сыграли только с «Вильярреалом»… Это не станет завтра проблемой?

— Это большая проблема наша, но нам требуется больше мужества и желания. Ни одна тренировка не заменит игру. Но мы так дважды уже играли, и постараемся показать хороший футбол.

— Если в составе соперника игроки, которых Вы опасаетесь?

— Мне нравится игроки команды «Славия». Я бы отметил их коллективные действия. Для меня они все опасны, и все они отличные футболисты.

— Задача-минимум была третье место, а максимум — второе место. Первую выполнили. Это положительно психологически на команде скажется?

— Если считать по коэффициентам, то наша команда стоит на месте. Только «Славия» выше вышла, чем стояла изначально. Надо убрать из головы мысли о задаче-минимум. Нужно идти к задаче-максимум. Если выйдут в плей-офф Лиги Европы, то они будут героями.

— Сдвинулся вопрос по премиальным? И как ситуация с продлением контракта?

— По премиальным ничего не поменялось. Больше ничего не буду говорить об этом, и даже обидно говорить… И по контракту. Если клуб предложит, то тогда и будем говорить.

Напомним, матч между «Астаной» и «Славией» в Лиге Европы пройдет в ночь с 7 на 8 декабря на «Эден Арене» и начнется в 00:00 по столичному времени. Команды разыграют второе место в квартете вслед за испанским «Вильярреалом»: у клуба из Казахстана семь очков, а у их соперника на очко больше.

Ранее хозяева поля провели открытую тренировку, а на самом поединке ожидается аншлаг.

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