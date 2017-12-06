Игрок «Славии» опасается Твумаси и Кабананги из «Астаны» в решающем матче Лиге Европы

— С «Астаной» нужно играть осторожно. Это опасная команда, поэтому нужно действовать очень аккуратно.

Футбол Лига Европы 2017/2018 Группа A, 7.12.2017, 21:00 Славия Пр - Астана -

— А кого бы Вы выделили в составе команды соперника?

— Там есть квалифицированные игроки, но больше других я бы обратил внимание на африканских легионеров (Патрик Твумаси и Жуниор Кабананга — прим. Vesti.kz). От них будет исходить большая угроза нашим воротам.

— Вы часто бьете по воротам, но не часто забиваете. Как считаете, завтра Вам удастся отличиться?

— Я об этом думаю. Я часто бью, но не часто забиваю. Надеюсь, что забью гол, который нам будет нужен. А забью ли я завтра или через два месяца, это не важно. Главное, чтобы мы прошли дальше.