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16:03 (мск), источник: Vesti.kz

Игрок «Славии» опасается Твумаси и Кабананги из «Астаны» в решающем матче Лиге Европы

Полузащитник «Славии» Мирослав Стох перед матчем с «Астаной» в Лиге Европы рассказал журналистам об опасности в будущем поединке, передает корреспондент Vesti.kz.

— С «Астаной» нужно играть осторожно. Это опасная команда, поэтому нужно действовать очень аккуратно.

Футбол
Лига Европы 2017/2018
Группа A, 7.12.2017, 21:00
Славия Пр
-Астана-

— А кого бы Вы выделили в составе команды соперника?

— Там есть квалифицированные игроки, но больше других я бы обратил внимание на африканских легионеров (Патрик Твумаси и Жуниор Кабананга — прим. Vesti.kz). От них будет исходить большая угроза нашим воротам.

— Вы часто бьете по воротам, но не часто забиваете. Как считаете, завтра Вам удастся отличиться?

— Я об этом думаю. Я часто бью, но не часто забиваю. Надеюсь, что забью гол, который нам будет нужен. А забью ли я завтра или через два месяца, это не важно. Главное, чтобы мы прошли дальше.

Добавим, матч между «Астаной» и «Славией» в Лиге Европы пройдет в ночь с 7 на 8 декабря на «Эден Арене» и начнется в 00:00 по столичному времени. Команды разыграют второе место в квартете вслед за испанским «Вильярреалом»: у клуба из Казахстана семь очков, а у «Славии» на очко больше.

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Игрок "Славии" опасается Твумаси и Кабананги из "Астаны" в решающем матче Лиге Европы
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