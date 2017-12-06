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15:44 (мск), источник: Vesti.kz

«В Казахстане до сих пор перекладина дрожит.» Тренер «Славии» хочет спасти репутацию клуба в матче с «Астаной» в Лиге Европы

Главный тренер чешской «Славии» Ярослав Щиглавы перед матчем с «Астаной» в групповом раунде Лиги Европы рассказал о настрое своей команды на выход в плей-офф Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

— У нас долговременно травмированы два игрока. К ним добавился еще один футболист. В строй вернулись другие два игрока — завтра решим, выйдут ли они на поле.

— Вы отпустили соперника в чемпионате Чехии перед продолжением борьбы за чемпионство. Не лучше ли вашей команде сосредочиться на этом и пропустить «Астану» в Лиге Европы?

Футбол
Лига Европы 2017/2018
Группа A, 7.12.2017, 21:00
Славия Пр
-Астана-

— У команды «Виктория Плзень» были осенние успехи, и мы ее поздравляем. Для нас это плохо. Но и в европейских турнирах мы выступаем неплохо, и поэтому мы хотим доказать завтра.

— Команда будет играть в защитную игру, ведь вам достаточно и ничьей?

— Конечно, было бы ошибкой было сосредоточится только на ничьей. Мы хотим победить завтра. Будем играть активно. Но если будет ничейный результат в конце матча, то мы сыграем осторожно. Но мы хотим выиграть.

— Считаете ли Вы, что по завтрашнему матчу можно будет выставить оценку команде?

— Завтрашний результат подскажет, какую оценку можно выставить команде. Конечно, мы не ожидали, что «Виктория» нас обойдет так далеко. В завтрашнем матче мы постараемся исправить нашу репутацию.

— С приходом китайских инвесторов от команды ожидали чемпионства, но вы отстаете на 14 очков от соперников. Не считаете ли, что деньги потрачены впустую?

— Мы пришли сюда и нам удалось завоевать первое место в Чехии. В этом году мы вторые, и я не считаю это провалом. Возможно, вы привыкли к другим результатам, но я это провалом не считаю.

— Выйдет ли завтра Мигель Данни?

— Я его номинировал в состав. С его ролью в Астане справился Мирослав Стох, и я думаю, что перекладина в Астане до сих пор дрожит.

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— Как Вы собираетесь сдерживать Патрика Твумаси и Жуниора Кабанангу?

— Мы о них знаем. Они быстрые нападающие. Но у нас есть план — мы не будем предоставлять им пространства. Не будем оставлять для них дыр в обороне. О самом плане на игру я не расскажу.

Добавим, матч между «Астаной» и «Славией» в Лиге Европы пройдет в ночь с 7 на 8 декабря на «Эден Арене» и начнется в 00:00 по столичному времени. Команды разыграют второе место в квартете вслед за испанским «Вильярреалом»: у клуба из Казахстана семь очков, а у их следующих соперников на очко больше.

Ранее хозяева поля провели открытую тренировку, а на самом поединке ожидается аншлаг.

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Игрок "Славии" опасается Твумаси и Кабананги из "Астаны" в решающем матче Лиге Европы
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