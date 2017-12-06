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15:24 (мск), источник: Советский спорт

Почему «Ливерпуль» — самый съедобный соперник для «Спартака» из всех сильных

Матч между «Спартаком» и «Ливерпулем» может получиться веселым. И в этом шанс нашей команды.

Источник: Советский спорт

Если бы «Спартаку» предстояло сражаться с «Ювентусом», то рассуждать о шансах нашей команды не было бы смысла. Банда Массимилиано Аллегри умеет играть на результат в ущерб игре и не стесняется этого. Сам тренер не устает повторять, что в Италии побеждают лучше других играющие в обороне команды. В минувшую пятницу «Старая Синьора» в очередной раз подтвердила важность надежных действий в обороне: в центральном матче 15-го тура серии А «бьянконери» обыграли «Наполи» (1:0), закрывшись у своих ворот.

Футбол
Лига чемпионов 2017/2018
Группа E, 6.12.2017, 22:45
Ливерпуль
-Спартак М-

К счастью, «Спартаку» предстоит играть не с «Ювентусом». «Ливерпуль» в этом плане соперник куда приятнее — и сам играет, и другим позволяет! О чем говорить, если подопечные Юргена Клоппа даже преимущество в три мяча не всегда в силах удержать? Так было в матче с «Севильей» (3:3) в предыдущем туре группового этапа Лиги чемпионов — 3:0 к перерыву и 3:3 по итогам матча. Не будь той игры, можно было бы вспомнить встречу с «Уотфордом» (3:3) в начале сезона, когда «Ливерпуль» упустил преимущество в два мяча.

В минувшие выходные «Ливерпуль» играл с «Брайтоном» (5:1). Оборону середняка волтузили на протяжении всего матча. Но ведь он отвечал своими атаками, нанеся сразу семь ударов — все из штрафной площади. И забил-таки свой гол. Атака «Спартака» посильнее будет. А всего «Ливерпуль» пропустил уже 19 мячей в 15 матчах АПЛ. Не очень здорово.

Если «Ювентус» кайфует от умения делать результат, то «Ливерпуль» от своей философии — быстрых атак, контротборов. Это весело и увлекательно для зрителя, но к нужному результату приводит не всегда. Против такой команды шансы «Спартака» точно не выглядят безнадежными.

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Вот факторы, почему «Спартак» небезнадежен:

1. «Спартак» силен атакой.

У «Спартака» лучшая атака в премьер-лиге — 33 забитых гола. Игроки отлично дополняют друг друга: Промес и Мельгарехо способы уйти от кого-угодно на флангах, Зе Луиш выигрывает весь воздух, а Адриано неудержим между линиями. Если играет Самедов, то «Спартак» всегда может рассчитывать на качественные передачи в штрафную и «стандарты».

2. Великолепная форма Луиса Адриано.

В ноябре Луис Адриано забил четыре гола и дважды ассистировал партнерам. Именно он организовал победный гол в ворота тульского «Арсенала» (1:0) в минувшую пятницу, сначала выиграв верховую борьбу, а затем выведя на удар Дениса Глушакова.

Пока Луис Адриано забил лишь один гол в групповом этапе Лиги чемпионов — в матче с «Севильей» (5:1). При той форме, что набрал бразилец, данный факт кажется недоразумением. А ведь было время, когда он забивал девять голов на групповом этапе, — в сезоне-2014/15 за донецкий «Шахтер».

3. Свежие Промес и Зе Луиш.

В Ливерпуль со «Спартаком» отправились Зе Луиш, Промес, Фернандо и Таски. Они не играли с «Арсеналом». В матче с «Ливерпулем» у них есть шанс напомнить о себе.

4. Дуэль Джикии и Салаха.

Слева в обороне в Туле у «Спартака» выступал Георгий Джикия. Он же должен сыграть здесь и против «Ливерпуля», так как Дмитрий Комбаров в этом году не сыграет из-за перелома ребра.

Даже если бы Комбаров был здоров, имело смысл поставить на левый фланг обороны Джикию, так как в этой зоне у «Ливерпуля» играет Салах — самый опасный футболист.

И самый результативный — в чемпионате Англии он набрал уже 15 очков (12+3) по системе «гол+пас», что не удалось еще ни одному футболисту АПЛ. Кстати, 12 тоже никто не забил.

Джикия уже играл на одном фланге с Салахом — в первом матче между «Спартаком» и «Ливерпулем» (1:1). И мало что ему позволил. По данным WhoScored.com, египтянин не совершил ни одной удачной обводки, что с ним бывает редко. Партнеров на удар он вывел всего лишь один раз. Да, он нанес шесть ударов, но один из них — издали, а еще два были заблокированы, да и бил Салах, уходя в центральную зону. После той встречи Джикия пошутил, что набегался за Салахом и пожелал, чтобы в ответном матче этим занимался Комбаров. Но придется опять Джикии. И этот вариант со зрительского дивана смотрится более надежным.

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