Васину — 4,0 за ошибки в Манчестере

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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД.

РОМЕРО — 5,5. В пропущенном мяче винить аргентинца сложно — он вроде бы не видел удара Витинью. Зато отбил все остальные мячи, в том числе ликвидировал выпад Дзагоева во втором тайме.

ЛИНДЕЛЕФ — 6,0. Без нареканий отработал в центре обороны — много раз перехватывал мячи, был хорош в отборе.

СМОЛЛИНГ — 6,0. Снял весь «верх», не проиграл ни одного единоборства, хотя вступал в них редко.

БЛИНД — 5,5. Невольный виновник пропущенного мяча: голландец улетел за пределы поля, выполняя подкат, и из-за него сместилась линия офсайда. Впрочем, Блинд выиграл 9 из 10 дуэлей — солидный результат для защитника.

ВАЛЕНСИЯ — 6,0. Капитан «МЮ» постоянно находился в атаке. В частности, в середине второго тайма эквадорец вскрыл коридор на правом фланге и классной подачей создал голевой момент — мгновениями позже Акинфеев последовательно отразит два удара.

ЭРРЕРА — 6,0. Был неуступчив в отборе, отлично работал корпусом. Помимо этого, баск старательно выполнял передачи и несколько раз начинал атаки «Манчестер Юнайтед».

ПОГБА — 6,5. Доминировал в центре поля — за 90 минут вступил в 23 дуэли, сумасшедший показатель для центрального хавбека. Одной радиоуправляемой передачей перевернул ход встречи — Лукаку забил именно после паса француза.

ШОУ — 5,5. В середине первого тайма с острого угла решился на непростой удар — Акинфеев отразил мяч. Частично виноват в пропущенном голе: упустил Мариу Фернандеса за спину, и бразилец исполнил голевую передачу.

МАТА — 6,5. Четырежды ассистировал партнерам, и одна из этих передач завершилась отличным голом Рэшфорда.

ЛУКАКУ — 6,5. В первый час защита ЦСКА справлялась с бельгийцем — Лукаку в основном действовал в подыгрыше, зачастую успешно (например, на 4-й минуте вывел Рэшфорда на удар). Но во втором тайме нападающий сделал то, что и должен был — сравнял счет.

РЭШФОРД — 7,0. Все время напрягал армейскую оборону, постоянно находился в центре внимания. На первых же минутах едва не забил — мяч после его удара сотряс штангу. На исходе часа мог сравнять счет, но мяч после его удара со штрафного попал в стенку.

МАКТОМИНЭЙ — 6,0. Вышел во втором тайме вместо подуставшего Эрреры. При нем «МЮ» не пропустил, а забил дважды.

ТУАНЗЕБЕ — 6,0. Раскрасил игру «Юнайтед» на правом фланге, за 20 минут успел поучаствовать в нескольких результативных атаках.

МАРСЬЯЛЬ — 5,5. Вышел, чтобы добить ЦСКА, но в игру не влился.

ЦСКА.

АКИНФЕЕВ — 6,0. До перерыва был однозначно лучшим — отразил три удара, в том числе двойной в середине первого тайма практически в упор. К сожалению, во втором тайме дважды пропустил, хотя вины Акинфеева в голах нет.

В. БЕРЕЗУЦКИЙ — 5,5. Король выносов — за 90 минут выбивал мяч целых 11 раз. В единоборствах был не столь эффективен — половину проиграл. На 58-й минуте в необязательной ситуации сфолил на Погба у своей штрафной — к счастью, «Юнайтед» не реализовал «стандарт».

ИГНАШЕВИЧ — 5,5. С перехвата ветерана армейцев на своей половине поля началась результативная атака ЦСКА. В обороне серьезных ошибок не допускал, хотя пару раз терял позицию в единоборствах с Лукаку и Рэшфордом.

ВАСИН — 4,0. Целый час играл без ошибок, но затем проиграл борьбу Лукаку, позволив тому сравнять счет, а сразу после этого потерял Рэшфорда — тот вывел «МЮ» вперед.

МАРИУ ФЕРНАНДЕС — 6,0. Традиционно часто бегал вперед, и его подключение по правому флангу завершилось голом ЦСКА. Во втором тайме выполнил чудовищный объем работы — помогал и в центре обороны, и в опорной зоне.

ГОЛОВИН — 5,5. Больше занимался черновой работой, чем творчеством. Показательно, что молодой лидер армейцев не участвовал в голевой атаке — вообще не коснулся мяча в ней. Ноль ударов, ноль передач под удар, зато достаточно высокий процент точных передач (93%).

КУЧАЕВ — 6,0. Именно его заслуга в голе ЦСКА наиболее велика: полузащитник после потери мяча у чужой штрафной рванул назад, поддавил Шоу прессингом, а спустя несколько секунд получил передачу от Витинью и пустил в прорыв по флангу Мариу Фернандеса, отрезав от игры того же Шоу. Во втором тайме не успел накрыть Погба, и он сделал голевую передачу на Лукаку.

НАБАБКИН — 5,0. Больше занимался обороной, чем атакой, но в этом не преуспел — Валенсия раз за разом обыгрывал Набабкина.

ВИТИНЬЮ — 5,0. Много бил, все время искал свободное пространство, но его было мало. На бразильца УЕФА засчитал гол армейцев.

ЧАЛОВ — 5,0. Не смог продавить плотную оборону «МЮ», состоявшую из трех центральных защитников. За 65 отведенных минут центрфорвард не нанес ни одного удара.

ДЗАГОЕВ — 6,0. На левом фланге атаки хавбек играет нечасто, и это заметно по его тепловой карте — Дзагоев постоянно смещался в центр, так что у Валенсии работы почти не было. Во втором тайме мог забить, но попал в Ромеро.

ГОРДЮШЕНКО — 5,0. Появился на поле на 66-й минуте, чтобы помочь армейцам сохранить победу, но через несколько минут после выхода хавбека на замену ЦСКА пропустил дважды кряду.

ЖАМАЛЕТДИНОВ — 5,0. Не усилил игру армейцев в атаке.