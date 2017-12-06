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13:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Дзюба не полетел с «Зенитом» на игру с «Реалом Сосьедад», Лунёв в составе

«Зенит» вылетел на матч заключительного 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Реалом Сосьедад».

Источник: РИА "Новости"

Главный тренер питерцев Роберто Манчини включил в заявку вратаря Андрея Лунёва, но не взял в Испанию нападающего Артёма Дзюбу.

Футбол
Лига Европы 2017/2018
Группа L, 7.12.2017, 23:05
Реал Сосьедад
-Зенит-

Состав «Зенита»:

Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.

Защитники: Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Максим Карпов.

Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Далер Кузяев, Александр Ерохин
Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони.

Нападающие: Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Александр Кокорин.

Матч «Реал Сосьедад» — «Зенит» состоится 7 декабря. Начало — в 23:05 мск.

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