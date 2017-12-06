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Дзюба не полетел с «Зенитом» на игру с «Реалом Сосьедад», Лунёв в составе
«Зенит» вылетел на матч заключительного 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Реалом Сосьедад».
«Зенит» вылетел на матч заключительного 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Реалом Сосьедад».
Главный тренер питерцев Роберто Манчини включил в заявку вратаря Андрея Лунёва, но не взял в Испанию нападающего Артёма Дзюбу.
Состав «Зенита»:
Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.
Защитники: Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Максим Карпов.
Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Далер Кузяев, Александр Ерохин
Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони.
Нападающие: Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Александр Кокорин.
Матч «Реал Сосьедад» — «Зенит» состоится 7 декабря. Начало — в 23:05 мск.