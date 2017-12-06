Директор «Славии» перед «Астаной» раскритиковал трансферную политику пражской команды

Летом «Славия», которая претендовала на участие в Лиге Чемпионов, подписала немало звездных игроков. Ряды пражской команды пополнили Мигель Данни, Халил Алтынтоп, Руслан Ротань и Мирослав Стох. Однако, после неудач в главном турнире Европы и национальном чемпионате, директор «Славии» признал, что клубом был избран неправильный путь развития.
«Это трансферное окно стало поучительным для всех нас, теперь мы знаем, что должны подходить к этому вопросу иначе», — говорит Корб.
Получив такой опыт, Корб убежден, что теперь состав должен быть подобран на 70 процентов из чешских и словацких футболистов.
«У нас хороший спонсор, но “Славия” не должна покупать игрока за два миллиона евро. Это не наша философия. Нам нужно постоянно находить местную талантливую молодежь», — заключил директор пражского клуба.
Напомним, в ночь с 7 на 8 декабря (00:00 по астанинскому времени) в Праге «Славия» и «Астана» сойдутся в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы, где определится второй участник плей-офф турнира от группы А.