Директор «Славии» перед «Астаной» раскритиковал трансферную политику пражской команды

Летом «Славия», которая претендовала на участие в Лиге Чемпионов, подписала немало звездных игроков. Ряды пражской команды пополнили Мигель Данни, Халил Алтынтоп, Руслан Ротань и Мирослав Стох. Однако, после неудач в главном турнире Европы и национальном чемпионате, директор «Славии» признал, что клубом был избран неправильный путь развития.

«Это трансферное окно стало поучительным для всех нас, теперь мы знаем, что должны подходить к этому вопросу иначе», — говорит Корб.

Получив такой опыт, Корб убежден, что теперь состав должен быть подобран на 70 процентов из чешских и словацких футболистов.

«У нас хороший спонсор, но “Славия” не должна покупать игрока за два миллиона евро. Это не наша философия. Нам нужно постоянно находить местную талантливую молодежь», — заключил директор пражского клуба.